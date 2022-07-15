Hạnh Phúc Đến Vạn Gia bị chấm điểm thấp, netizen đưa ra 2 ý kiến trái chiều: Lỗi là do thể loại phim hay tất cả là tại Triệu Lệ Dĩnh?

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đạt số điểm thấp trên Douban đang là chủ đề được nhiều người tại Cbiz quan tâm vào lúc này.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hiện đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Là bộ phim đánh dấu bước đầu chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi phim đang đứng đầu các bảng xếp hạng phim hot hiện tại ở Cbiz. Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Sau hơn 1 tuần lên sóng thì ngày 10/7 vừa qua, bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đã chính thức mở điểm douban với mức điểm 7.3. Số điểm này không khác gì một gáo nước lạnh vào đoàn làm phim, lẫn fan hâm mộ khi tất cả đều tưởng chừng số điểm này sẽ cao hơn nhiều thay vì chỉ được 7.3 điểm.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia với sự tham gia diễn chính của Triệu Lệ Dĩnh, La Tấn, Lưu Uy,... có 40 tập, mỗi tập dài 45 phút. Hiện số lượt đánh giá trên Douban của phim là hơn 34.000, trong đó, tỷ lệ vote 5 sao là 25.5%; 4 sao là 37.1%; 3 sao là 23.4%, còn lại là 2 sao và 1 sao. Cả số lượng đánh giá và số điểm của phim đều thấp đến mức gây ngạc nhiên. Số điểm của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia trên douban - Ảnh: Internet Lý giải cho hiện tượng này chính là thể loại tâm lý của phim vốn kén người xem. Mặc cho họ đang sở hữu ''nữ hoàng rating'' trong dự án nhưng với một thể loại mới mẻ hoàn toàn như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, việc Triệu Lệ Dĩnh không thể gánh vác hết dự án là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh bị nghi ngờ là nguyên nhân chính khiến phim nhận điểm thấp - Ảnh: Internet Một bộ phận khán giả lại cho rằng diễn xuất còn nhiều hạn chế của Triệu Lệ Dĩnh mới là lý do cho số điểm Douban thấp như vậy. Tuy nhiên, ý kiến này nhanh chóng bị một số bộ phận netizen bác bỏ bởi xét một cách công bằng mỹ nhân họ Triệu cũng đã làm hết sức mình. Một số bình luận của khán giả về số điểm Douban của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia: - Điểm thấp, lượng vote 1 và 2 sao thế mà lại lên đến 15%, ai hiểu thì hiểu nhé, phim về hiện thực xã hội thế mà lại bị thế lực nào đó dìm, thảm! - Cái điểm này đúng là trò cười, chất lượng của phim như thế nào ai đã xem qua cũng đều biết, thế mà lại chỉ có 7? - Khổ nỗi phim tâm lý hiện thực quá kén người xem, lại không thể đại bạo như phim ngôn tình hay cổ trang nên mặc dù có tiếng nhưng lại không có miếng. - Không thể trách được Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy đã diễn quá tốt rồi nhưng khổ nỗi bị anti vùi dập quá.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh gây tiếng vang lớn nhưng vẫn kém hơn Lưu Diệc Phi, vì sao vậy? Việc Triệu Lệ Dĩnh bị cho là đã có màn tái xuất nhạt nhẽo hơn so với Lưu Diệc Phi đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

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