Hé lộ sự thật đằng sau cảnh quay 'bế kiểu công chúa' trên phim của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không khỏi làm cho khán giả phì cười

Sao quốc tế 16/07/2022 19:39

Hậu trường các phân cảnh anh hùng bế mỹ nhân trên phim Hoa ngữ không khỏi khiến người hâm mộ được một phen cười no nê.

Trong những bộ phim hành động hay kiếm hiệp của Cbiz, những phân cảnh như ''anh hùng giải cứu mỹ nhân'' luôn làm các netizen phải hào hứng về độ ngầu và diễn xuất mãn nhãn của các diễn viên. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau ánh hào quang đó là sự thật có lẽ sẽ khiến cho một số người phải vỡ mộng. 

Cụ thể, trong Mộng Hồi, Tân Vân Lai từng không thể bế nổi bạn diễn Lý Lan Địch nên buộc ê-kíp phải chuẩn bị đạo cụ để hỗ trợ. Chứng kiến phân đoạn này, nhiều người còn cảm thấy sốc bởi nó khác hoàn toàn so với phân đoạn lãng mạn mà cả 2 tạo ra trên phim. 

Hé lộ sự thật đằng sau cảnh quay 'bế kiểu công chúa' trên phim của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không khỏi làm cho khán giả phì cười - Ảnh 1
Biểu cảm sống động của nam diễn viên khi phải bế Tần Hải Lộ - Ảnh: Internet

Người hâm mộ chỉ nhìn thôi cũng thấy vất vả và mệt mỏi thay cho Trần Vỹ Đình vì phải bế Tần Hải Lộ. Trông cách nam diễn viên thả bạn diễn xuống để “lấy đà” rồi lại nhấc lên khiến mọi người xung quanh không khỏi bật cười.

Ngoài Trần Vỹ Đình và Tân Vân Lai, Lâm Canh Tân cũng từng có khoảnh khắc xấu hổ tới cực điểm khi không bế nổi bạn diễn.

Triệu Lệ Dĩnh vốn nổi tiếng là người có thân hình mảnh mai. Tuy nhiên, mỹ nam họ Lâm vẫn không thể bế nổi ''nữ hoàng rating''.  Gương mặt bất lực của nam diễn viên không khỏi khiến nhiều người phải phì cười. 

Hé lộ sự thật đằng sau cảnh quay 'bế kiểu công chúa' trên phim của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không khỏi làm cho khán giả phì cười - Ảnh 2
Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Mặc dù chưa lên sóng nhưng fan đã có được những cảnh hậu trường đắt giá của Trường Nguyệt Tẫn Minh. Vì không thể bế được Bạch Lộc nên La Vân Hi buộc phải dùng đến sự trợ giúp của ekip. Nhìn gương mặt khổ sở của nam diễn viên khiến Bạch Lộc cũng chỉ biết cười trong ái ngại.

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