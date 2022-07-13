Học vấn 'khủng' của gia đình Dương Mịch: Ai không đỗ Thanh Hoa thì là 'đồ ngốc'

Gia đình của Dương Mịch có truyền thống hiếu học, có tới 3 người trong nhà của nữ diễn viên từng đỗ vào Thanh Hoa - ngôi trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

Vốn nổi tiếng với tài năng diễn xuất và nhan sắc xinh đẹp, Dương Mịch lại còn có học vấn đáng nể khi từng là thủ khoa của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Tuy nhiên, cô lại bị người thân của mình gọi là "đồ ngốc" vì không đậu nổi vào Thanh Hoa - trường đại học hàng đầu Trung Quốc. Tuy là thủ khoa của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Dương Mịch vẫn là 'đồ ngốc' của gia đình vì không đỗ vào Thanh Hoa - Ảnh: Internet Cha ruột của Dương Mịch là cảnh sát hình sự và mẹ cô là giáo viên, vì vậy công chúng thường cho rằng cô thừa hưởng IQ cùng khả năng xử lý tình huống tuyệt vời từ phụ huynh của mình.

Cha ruột của Dương Mịch là cảnh sát hình sự và mẹ cô là giáo viên - Ảnh: Internet Vào năm mà Dương Mịch thi đại học, cô đã đạt 583/750 điểm dù không ôn thi do vướng bận lịch trình. Tuy nhiên, số điểm này đã đủ cho nữ diễn viên trở thành thủ khoa của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và vào năm 2005 cô cũng ra trường với tấm bằng xuất sắc. Nữ diễn viên chia sẻ dòng họ có cả một nhóm người học Thanh Hoa - Ảnh: Internet Dẫu sở hữu thành tích học tập "không phải dạng vừa đâu", nhưng theo lời Dương Mịch thì cô chính là người "kém nhất nhà". Trong một chương trình truyền hình, nữ diễn viên cho hay: “Bác cả nhà tôi cũng theo học tại Thanh Hoa, giờ đây làm giảng viên của trường. Cậu em họ của tôi cũng đã thi đỗ Thanh Hoa, rồi cả một đứa em gái nữa cũng học tại đây. Tôi cảm thấy nhà tôi có cả một nhóm người học Thanh Hoa vậy”.

Bác cả của Dương Mịch rất hay trêu cô là 'đồ ngốc' vì không đỗ vào Thanh Hoa - Ảnh: Internet Theo đó, bác của Dương Mịch đã trở thành giảng viên môn Toán cao cấp của Đại học Thanh Hoa từ năm 1992, ông có sở thích tập gym và đặc biệt là đam mê "dìm hàng" cháu gái của mình. Cụ thể, bác của nữ diễn viên thường hay đùa với các sinh viên của mình rằng bất kỳ ai trong dòng họ Dương không đỗ được vào Thanh Hoa thì đều là "đồ ngốc". Cảm xúc của Dương Mịch khi kể lại câu chuyện nhờ bác dạy Toán nhưng vẫn không hiểu - Ảnh: Internet Sinh viên Thanh Hoa chế ảnh của Dương Mịch với dòng chữ: 'Chia sẻ tấm ảnh này, bác của tôi sẽ giúp cho các bạn qua môn' - Ảnh: Internet Không những vậy, người bác giảng viên này của Dương Mịch còn có một câu nói hóm hỉnh được xếp vào hàng "kinh điển" mỗi khi nói về cháu gái mình: “Trong nhà có đứa cháu học hành không giỏi, chỉ có thể đi đóng phim. Con cháu nhà tôi đều là sinh viên Thanh Hoa chỉ có mình cháu gái thi không đỗ, nó tên là Dương Mịch”.

Rộ tin Dương Mịch quyết định rút khỏi 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' sau khi bị thương ở mắt Dương Mịch bị thương trong quá trình quay show giải trí, nhiều khán giả lo lắng cho kế hoạch đóng phim Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng Thiên của cô.

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