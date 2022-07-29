Tiết lộ lý do Dương Mịch kiên quyết từ chối trở thành ngôi sao lưu lượng

Sao quốc tế 29/07/2022 18:45

Khi nhiều diễn viên định hướng trở thành ngôi sao lưu lượng thì Dương Mịch lại kiên quyết từ chối điều này.

Ngôi sao lưu lượng là những thần tượng trẻ, có đông đảo người hâm mộ, nhanh chóng có được sự nổi tiếng, giá trị thương mại cao… Điển hình nhất có thể thấy như trường hợp của Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác. 

Tuy nhiên, sao lưu lượng thường gắn liền với định kiến là diễn xuất kém, chỉ được vẻ bề ngoài. Khi sự hâm mộ của fan không đi đôi với năng lực của thần tượng, rất có khả năng những diễn viên này sẽ nhận lại gạch đá, chỉ trích, thậm chí sớm bị quên lãng. 

Tiết lộ lý do Dương Mịch kiên quyết từ chối trở thành ngôi sao lưu lượng - Ảnh 1

Chính vì vậy, khi nhiều diễn viên định hướng trở thành ngôi sao lưu lượng thì Dương Mịch lại kiên quyết từ chối điều này. Đây được cho là quyết định thông minh của nữ diễn viên.

Dương Mịch được tiếp xúc với diễn xuất từ bé, lại là thủ khoa Khoa biểu diễn của Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Có thể thấy, nữ diễn viên được đào tạo rất bài bản về ngành nghệ thuật. Khả năng diễn xuất của nàng tiểu hoa cũng không đến nỗi thảm họa mà vẫn có những tác phẩm nổi bật. Diễn xuất của Dương Mịch khá trồi sụt, nói theo cách của nhiều người là "nếu bạn diễn có kỹ năng diễn tốt, thì Dương Mịch cũng diễn tốt theo", bộ Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa là một ví dụ điển hình cho câu nói đó. 

Tiết lộ lý do Dương Mịch kiên quyết từ chối trở thành ngôi sao lưu lượng - Ảnh 2

Nhìn vào toàn bộ sự nghiệp, nữ diễn viên đã nổi tiếng trong suốt hơn 10 năm. Cô hiện là sao nữ đắt show bậc nhất hiện nay tại Trung Quốc. Ngoài đóng phim, cô còn là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang, quảng cáo và chụp ảnh tạp chí...

Từ chối trở thành ngôi sao lưu lượng, Dương Mịch đã âm thầm giữ được sự nổi tiếng trong thời gian dài và vươn lên vị trí minh tinh hạng A, quyền lực nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. 

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Từ khóa:   Dương Mịch sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc

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