Dương Mịch lại khiến dân tình trầm trồ bởi vóc dáng 'chuẩn không cần chỉnh' ở độ tuổi tứ tuần

Mới đây, loạt ảnh Dương Mịch khoe vóc dáng mảnh mai, thần thái nổi bật khi tập yoga khiến dân tình không ngừng trầm trồ.

Mới đây, Dương Mịch khoe vóc dáng mảnh mai, thần thái nổi bật trong những tấm ảnh chụp tập yoga. Ngay sau khi đăng tải, những bức ảnh ở mọi góc chụp của cô được nhận nhiều lời khen vì sự trẻ trung xinh đẹp cùng thần thái thu hút. Dương Mịch ở tuổi trung niên luôn khiến nhiều người trầm trồ nhờ vóc dáng trông như thiếu nữ. Bên cạnh thái độ làm việc chăm chỉ, sự nổi tiếng của cô còn đến từ nhan sắc, thần thái cuốn hút. Từ mới vào nghề cho đến hiện tại, cô luôn được khen quyến rũ với phong cách thời trang đa dạng.

Ngoài ra, trước đó, truyền thông xứ Trung đưa tin nữ diễn viên bị tai nạn khi ghi hình show 'Mật thất đại đào thoát' hồi đầu tháng 7, khiến mắt trái bị rách phần khóe mi. Tình hình nữ diễn viên được một nhân viên trong ê-kíp xác nhận đã ổn định, thậm chí hồi phục rất tốt. Hiện tại Dương Mịch đã trở lại và đang quay dự án Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng. Đây là sự trở lại phim trường của Dương Mịch sau gần một năm không đóng phim. Cô hợp tác với tài tử trẻ tuổi Cung Tuấn. Theo Sina, tạo hình hồ yêu của Dương Mịch được đánh giá cao.

Hồ yêu Tiểu Hồng Nương có nội dung về câu chuyện tình yêu ngang trái, nhiều thử thách giữa người và yêu. Series này có 3 phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp (Lưu Thi Thi, Thành Nghị đóng) và Vương Quyền. Trong phần Nguyệt Hồng, Dương Mịch đóng vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu. Cung Tuấn diễn Đông Phương Nguyệt Sơ - đạo sĩ có thể sử dụng yêu thuật của hồ ly. Nhân duyên của họ bắt đầu khi Đồ Sơn Hồng Hồng cứu mạng Đông Phương Nguyệt Sơ và đưa về núi Đồ Sơn tu luyện. Đông Phương Nguyệt Sơ phải lòng nữ vương tộc hồ ly ngay lần đầu gặp gỡ. Sau khi đắc đạo, Đông Phương Nguyệt Sơ quyết định xuống núi, tìm gặp Đồ Sơn Hồng Hồng. Họ sau đó cùng sát cánh chống lại kẻ ác.

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