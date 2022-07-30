Xôn xao tin Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch cùng tranh nhau một dự án phim

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử cùng hàng loạt nữ lưu lượng đang tiếp xúc với một dự án phim nghiệp vụ.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin bốn đại lưu lượng nữ của màn ảnh Hoa ngữ là Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba đang cùng nhau giành vai nữ chính trong một dự án phim nghiệp vụ.

Cụ thể, dự án phim về nghiệp vụ này mang tên Nữ Cảnh Sát Trưởng do đạo diễn Trương Vĩnh Tân, người đứng sau thành công của các bộ phim Niên Đại Thức Tỉnh, Quân Sư Liên Minh, cầm trịch. Theo nhiều nguồn tin, bộ phim sẽ được phát sóng trên CCTV song sóng với nền tảng Youku.

Trong 4 nữ minh tinh được cho là từng tiếp xúc với Nữ Cảnh Sát Trưởng thì dường như Địch Lệ Nhiệt Ba là người có khả năng giành được vai nữ chính cao nhất bởi cả Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử đều đang bận rộn với những dự án phim cổ trang riêng.

Triệu Lệ Dĩnh mới bắt đầu khai máy cho dự án truyền hình cấp S Dữ Phượng Hành, Dương Mịch cũng bận rộn không kém trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sau trấn thương mắt, trong khi đó Dương Tử lại vẫn đang ghi hình cho Trường Tương Tư. Do đó, Địch Lệ Nhiệt Ba dường như lại đang dành thời gian để tiếp xúc với những dự án mới, một trong số đó được cho là Nữ Cảnh Sát Trưởng.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng cho rằng Nữ Cảnh Sát Trưởng không phải là một dự án tiềm năng. Mặc dù là thể loại phim nghiệp vụ và được chiếu đài nhưng dường như kịch bản của phim không có nhiều điểm nổi bật và thu hút. Thể loại nghiệp vụ cũng là một trong những thể loại đòi hỏi cao đối với diễn viên nên đây sẽ là thử thách thật sự đối với người sẽ đảm nhiệm vai chính.

Hiện tại, dự án Nữ Cảnh Sát Trưởng vẫn đang trong quá trình tuyển chọn diễn viên và được dự kiến sẽ khai máy vào quý 3 năm 2022.

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