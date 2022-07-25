Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị 'đào lại' cuộc phỏng vấn tiết lộ đối tượng muốn kết hôn nhất

Vừa qua, một cuộc phỏng vấn tiết lộ đối tượng muốn kết hôn nhất của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị đào lại.

Vừa qua, một cuộc phỏng vấn tiết lộ đối tượng muốn kết hôn nhất của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị đào lại. Đáng chú ý, trong đoạn video, nữ diễn viên đã nhận được một câu hỏi rằng ai là người cô muốn kết hôn nhất, đáp án nữ diễn viên đưa ra chính là bố của cô ấy, điều này đã khiến không ít người tỏ ra ngạc nhiên. Tuy vậy, qua đó cũng có thể thấy được tình yêu thương đặc biệt mà Triệu Lệ Dĩnh dành cho người cha của mình, chắc hẳn trong mắt cô, bố là người vô cùng hùng vĩ và cao lớn.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh trở nên kín tiếng và tập trung phát triển sự nghiệp nhiều hơn. Do đó, sự nghiệp của cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dần bắt đầu có sự chênh lệch khá rõ ràng. Một người thì thành công, danh tiếng vượt bậc hơn trước, ra phim nào là hot phim đấy, trong khi đó người còn lại thì kém tiếng hơn hẳn. Trở lại với nhiều dự án, song Phùng Thiệu Phong chưa lấy lại phong độ. Việc vắng bóng quá lâu trên màn ảnh là nguyên nhân khiến anh mờ nhạt. Anh bị chê thụt lùi trong sự nghiệp. Sau vai diễn Cố Đình Diệp trong Minh Lan truyện (2018), đóng cùng vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh, nam diễn viên không có tác phẩm hay vai diễn nào gây tiếng vang.

Những dự án phim anh tham gia gần đây gặp không ít rắc rối trong quá trình phát sóng, bị chê kịch bản vô lý, diễn xuất mờ nhạt... Về phía Triệu Lệ Dĩnh, cô nàng rất tích cực nhập đoàn hoặc tham gia các chương trình giải trí. Sau bộ Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dã Man Sinh Trưởng (đang chờ lên sóng), nhiều khả năng nữ diễn viên sẽ chính thức chuyển hình thành công. Tính đến thời điểm này, Hạnh Phúc đến Vạn gia vẫn là phim truyền hình đứng thứ 1 về độ nhiệt theo thống kê của Vlinkage với số điểm 87,21/100. Lượt xem chủ đề Hạnh Phúc đến Vạn gia trên nền tảng video Douyin khoảng 11 tỷ lượt xem, trong đó lượt xem chủ đề Triệu Lệ Dĩnh khoảng 78 tỷ, đưa nữ diễn viên trở thành ngôi sao nhận được nhiều lượt xem nhất trên Douyin.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-bat-ngo-bi-dao-lai-cuoc-phong-van-tiet-lo-doi-tuong-muon-ket-hon-nhat-485879.html