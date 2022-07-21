Phim của Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích mới, gây ấn tượng cho Đài Bắc Kinh

Sao quốc tế 21/07/2022 15:32

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh nối dài thành công trong sự nghiệp của mình với bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia.

Kể từ khi phát sóng, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã thu về nhiều phản hồi tích cực. Phim được khán giả chú ý, báo lớn cũng đăng bài khen ngợi.

Tuy được đánh giá tốt nhưng khi mở điểm douban, phim chỉ được chấm 7.3 với 34.000 lượt đánh giá. Điều này khiến bộ phim bị gắn mác "danh không xứng với thực". Nhưng mới đây, tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh đạt thành tích mới khiến nhiều người trầm trồ. Cụ thể, rating realtime của phim đã phá 1% trên Khốc Vân.  

Đây là tác phẩm thứ 2 trong năm đạt thành tích này. Ngoài ra, phim cũng giúp đài Bắc Kinh và đài Đông Phương có rating realtime cao nhất tính từ đầu năm đến nay.

Phim của Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích mới, gây ấn tượng cho Đài Bắc Kinh - Ảnh 1

Trong quá trình chiếu Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, đài Bắc Kinh đã chèn quảng cáo dài 6 phút. Đài Đông Phương cũng không kém cạnh khi thời lượng quảng cáo giữa tập lên tới 11 phút. Đây là thời gian tương đối dài dành cho các đợt quảng cáo.

Thành tích này đã nối dài chuỗi thành công của Triệu Lệ Dĩnh. Nữ diễn viên vẫn giữ được danh hiệu nữ hoàng rating ở mảng truyền hình. Đáng nói, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia có thể loại khác hẳn với những phim trước đó. Trong quá khứ, vợ cũ Phùng Thiệu Phong thường đóng phim thần tượng hoặc cổ trang đại nữ chủ. Phim của đạo diễn Trịnh Hiểu Long thuộc thể loại chính kịch. Vì vậy, tác phẩm có thể mở đường cho Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình và nâng cao địa vị trong giới.

Phim của Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích mới, gây ấn tượng cho Đài Bắc Kinh - Ảnh 2

Trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh) được gả đến Vạn Gia trang. Bộ phim kể về câu chuyện của Hà Hạnh Phúc, một cô gái nông thôn trưởng thành sau nhiều thử thách về sự nghiệp, hôn nhân, tình yêu và gia đình.

Bộ phim khắc họa chân thực cô gái Hà Hạnh Phúc luôn tự tin, không chịu thua, đồng thời diên giải sức mạnh truyền cảm hứng của phụ nữ trong thời đại mới. 

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Kể từ khi có thông tin khởi quay, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính luôn trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

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