Nhưng sau tất cả Hạnh Phúc Đến Vạn Gia vẫn được đánh giá là một bộ phim chất lượng. Vậy đâu là nguyên nhân khiến dự án chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá cao như vậy?

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hiện đang là bộ phim được đông đảo người hâm mộ yêu thích ở thời điểm hiện tại, sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng cộng thêm kịch bản hay nhưng đã từng có thời điểm phim bị lo ngại không thành công bởi chủ đề mà phim lựa chọn thường được rất ít người quan tâm và để mắt đến.

Đấy là còn chưa kể đến chuyện chất lượng phim Hoa ngữ đang ngày càng giảm sút. Thay vì tạo ra một bộ phim chất lượng, thì hầu hết các dự án truyền hình ra mắt trong 2 năm gần đây đều bị đánh giá là làm một cách ẩu thả và không đầu tư một cách chỉnh chu trong từng phân cảnh.

Trong vài năm trở lại đây, những dòng phim như ngôn tình, cổ trang, tiên hiệp đang dần chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ. Dàn diễn viên từ 8x, 9x cho đến lứa ngôi sao trẻ hơn cũng đều góp mặt vào những thể loại phim này. Vì vậy những bộ phim dạng như Hạnh Phúc Đến Vạn rất ít người chú ý đến đơn giản vì người ta chỉ muốn bỏ thời gian ra để coi những bộ phim mang tính giải trí hơn là đề tài cuộc sống.

Khi khán giả đã quá chán ngán phim ngôn tình, cổ trang hay tiên hiệp thì Hạnh Phúc Đến Vạn Gia với đề tài nông thôn được ví như một luồng gió mới. Thay vì chỉ tập chung vào tình cảm nam nữ thông thường, dự án phim mới của Triệu Lệ Dĩnh khai thác bối cảnh sống của con người ở một vùng quê cụ thể là Vạn Gia trang. Những mâu thuẫn giữa người với người trong cuộc sống hàng ngày, xung đột giữa già và trẻ trong gia đình đều được đưa lên màn ảnh.

Thế nhưng, điểm giúp Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được yêu mến không chỉ dừng ở đó. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Thu Cúc Truyền Kỳ, bộ phim này khiến khán giả hài lòng bởi đã lựa chọn ra những chi tiết đắt giá, giàu ý nghĩa nhất trên giấy để đưa lên màn ảnh.

Ngay từ khi lên sóng những tập đầu tiên, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đã tái hiện lại cho khán giả một vùng quê nghèo với đầy những hủ tục, bất công. Ở nơi đó, nữ chính Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh) giống như ngọn cỏ quật cường, không chịu đầu hàng trước số phận. Câu chuyện về một cô gái nhỏ bé tự vươn mình trong cuộc sống đã khiến cho khán giả phấn khích và muốn cổ vũ cho nhân vật này.

Sự chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh

Gia nhập giới giải trí muộn hơn so với các tiểu Hoa cùng thời, lại chẳng được đào tạo qua trường lớp bài bản, nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã dần chứng minh được thực lực của bản thân. Không chỉ liên tiếp gặt hái thành công trên màn ảnh nhỏ, Triệu Lệ Dĩnh còn rất chăm trau dồi diễn xuất.

Nàng tiểu Hoa được khán giả nhớ đến sau thành công của loạt phim ngôn tình, cổ trang như Sam Sam Đến Rồi, Lục Trinh Truyền Kỳ, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện… Dẫu cho được cư dân mạng gọi với cái tên ''nữ hoàng rating'' nhưng có vẻ nữ diễn viên trong giai đoạn này đã thực sự muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình để thử sức ở những kịch bản mới lạ và nó đang mang về kết quả tốt cho cô.

Triệu Lệ Dĩnh cho thấy thực lực của mình khi hóa thân quá tốt nhân vật Hà Hạnh Phúc - Ảnh: Internet

Vào vai Hà Hạnh Phúc, Triệu Lệ Dĩnh đem đến cho khán giả hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường và vô cùng độc lập. Tư tưởng không khuất phục trước cường quyền và định kiến xã hội được nàng tiểu Hoa thể hiện trong từng ánh mắt, biểu cảm.

Bộ phim phản ánh hiện thực xã hội cũ

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là bộ phim tái hiện lại một cách chân thực nhất, gần gũi nhất cuộc sống của con người trong xã hội cũ. Khi mà đời sống con người vẫn còn nhiều thiếu thốn thì những tư tưởng tiến bộ khó lòng du nhập vào được. Bộ phim này “thật” đến mức khiến nhiều người khi xem phải tức giận và thậm chí là khóc theo nhân vật.

Ngay trong tập đầu tiên, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đã đánh mạnh vào tâm lý của khán giả khi đưa tục náo hôn lên màn ảnh. Phim mở đầu với đám cưới của nữ chính Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh) ở Vạn Gia trang. Ngay khi hôn lễ đang được tổ chức, em gái của cô dâu lại bị đám trai làng dẫn đầu là Vạn Truyền Gia giở trò xấu. Nấp đằng sau cái hủ tục náo hôn đó chính là những con sói độc ác và xấu xa từ suy nghĩ cho đến hành động.

Kịch bản chặt chẽ, gần gũi theo phong cách gia đình là điều giúp Hạnh Phúc Đến Vạn Gia thu hút người xem - Ảnh: Internet

Hay như câu chuyện mạo danh chiếm kết quả thi của Vương Tú Ngọc (Lâm Tư Ý) – em chồng Hạnh Phúc và Vạn Truyền Mỹ cũng làm nhiều người tức giận. Tú Ngọc vốn định đi đăng ký thi bằng kế toán nhưng lại bất ngờ phát hiện chuyện mình đã từng đỗ đại học nhưng bị con gái nhà họ Vạn chiếm mất.

Vạn Truyền Mỹ nhờ có kết quả thi không phải của mình mà được đi học, đi làm, tương lai rộng mở. Trong khi đó, cuộc đời của Vương Tú Ngọc lại lận đận, khó khăn. Đây không phải là đang chiếm đoạt cuộc đời của người khác hay sao?

Sau khi xem chuyện đời của nữ chính Hà Hạnh Phúc nhiều khán giả đã giật mình khi thấy một phần câu chuyện của bản thân, của người mình quen trong đó.

Hạnh Phúc từ nhỏ đã học rất giỏi tuy nhiên vì cha mất sớm, nên cô quyết định nghỉ học nhường cơ hội cho em gái. Cô cho Hạnh Vận từng đồng, vác bụng bầu đi đòi công lý cho em và chưa bao giờ để em phải thiệt. Ấy vậy mà sau khi lên thành phố kiếm ra tiền, Hạnh Vận liền trở mặt chê bai chị gái. Từng phải chịu vô số bất công, tủi nhục nhưng chính sự “tham phú phụ bần” của cô em gái ruột thịt mới là thứ khiến Hạnh Phúc đau thấu tâm can.

Em gái đã vậy, chồng của Hạnh Phúc cũng chẳng khá khẩm hơn. Ở quê, Vương Khánh Lai là người chồng khờ thương vợ và cần cù. Thế nhưng khi lên thành phố, tính gia trưởng trong người đàn ông này lại bộc lộ. Thấy vợ làm công việc thấp kém hơn mình thì tỏ ra ghét bỏ, đến khi vợ gặt hái thành tựu lại thấy tự ti. Thế mới thấy, khi sống trong một môi trường đầy cám dỗ con người ta sẽ bộc lộ ra bản tính thật của mình.

Mang tên là Hạnh Phúc thế nhưng cuộc đời của cô gái ấy đến nay chưa từng vui vẻ. Cô phải một mình đấu tranh xóa bỏ hủ tục suốt bao năm ở Vạn Gia trang, đối mặt với bố mẹ chồng cổ hủ chỉ biết nhẫn nhịn sống qua ngày… Rồi Hạnh Phúc còn phải nén nước mắt chấp nhận rời xa con lên thành bị tìm việc mưu sinh, thoát nghèo.

Chưa dừng lại ở đó, đạo diễn Trịnh Hiểu Long còn tái hiện lại vô số bất công trong cuộc sống mà những người nông dân thấp cổ bé họng phải chịu đựng. Trong đó có thể kể đến như trưng dụng đất của dân trái phép, lạm dụng quyền chức để đưa người thân đi cửa sau, quấy rối tình dục chốn công sở… Đây là câu chuyện không riêng của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia mà là vấn nạn của toàn xã hội.

Những bài học đắt giá trong từng tập phim

Thông qua câu chuyện đời của nữ chính Hà Hạnh Phúc, đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã cài cắm vào Hạnh Phúc Đến Vạn Gia rất nhiều bài học quý giá. Trong đó, nổi bật nhất phải là câu chuyện về áp lực cuộc sống. Có người xem áp lực mỗi ngày là động lực sống tốt hơn như Hạnh Phúc, có người mặc định bản thân xui xẻo giống nhà họ Vương. Tuy nhiên khi nhìn lại, không biết gia đình chồng Hạnh Phúc có tự hỏi mình đã cố gắng đủ hay chưa mà có tư cách mượn 2 chữ “xui xẻo” để lấp liếm.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia xứng đáng là bộ phim đáng xem nhất trong năm 2022 này - Ảnh: Internet

Hay như bài học về tình thân trong phim cũng khiến nhiều người phải suy ngẫm. Hạnh Phúc hi sinh vì Hạnh Vận nhiều như vậy nhưng cuối cùng thứ cô nhận lại chỉ là sự xem thường của em. Có đáng hay không? Nếu Hạnh Phúc ích kỷ một chút, nghĩ cho bản thân nhiều hơn thì phải chăng cuộc sống của cô sẽ tốt hơn?

Gia đình Hạnh Phúc là vậy nhưng chuyện nhà của bí thư Vạn cũng lắm bài học chẳng kém. Bí thư Vạn cả đời oanh liệt, phấn đấu để bà con ở Vạn Gia Trang có được cuộc sống ấm lo. Thế nhưng, cuối cùng ông cũng chẳng thể dạy được con mình để chúng làm ra điều đáng xấu hổ.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là một bức tranh tái hiện lại cuộc sống của những con người trong xã hội cũ. Ở đó, mỗi người, mỗi gia đình đều mang một câu chuyện khác nhau khiến người xem phải suy ngẫm. Bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đang bước vào nửa cuối phim với những câu chuyện mang đậm triết lý nhân sinh.