Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh muốn dựa vào 'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia' để tranh giải

Kể từ khi có thông tin khởi quay, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính luôn trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một bài đăng cho biết những kỳ vọng trước đó đặt vào Hạnh Phúc Đến Vạn Gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đến giờ đều chưa thể đạt được.

Cụ thể, theo blogger đăng bài cho biết Triệu Lệ Dĩnh đã muốn dựa vào Hạnh Phúc Đến Vạn Gia để tranh giải, phục vụ cho mục đích chuyển hình. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, dự án của đạo diễn Trịnh Hiểu Long lại không được người trong nghề đánh giá cao. Thậm chí, phía nhà đầu tư của bộ phim cũng bị thua lỗ rất nặng.

Tin tức này vừa được đưa ra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Đa số đều cho rằng blogger đăng bài mà không chịu nhìn vào sự thật. Ở thời điểm hiện tại, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia tuy không phải là bộ phim có rating cao nhất, nhưng lại là dự án có nhiệt độ cao nhất đang lên sóng. Bộ phim đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Datawin với 2,721 điểm.

Chưa dừng lại ở đó, dự án chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh còn được rất nhiều đơn vị có uy tín khen ngợi. Tiêu biểu có thể kể đến Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung Ương, Tân Hoa Xã… Rating Hạnh Phúc Đến Vạn Gia cũng tăng mạnh hơn hẳn so với các dự án trước đó cùng chiếu trên đài Đông Phương và Bắc Kinh.

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