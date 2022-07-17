Triệu Lệ Dĩnh gây xôn xao khi nêu quan điểm về chuyện nhất định phải kết hôn năm 30 tuổi

Sao quốc tế 17/07/2022 20:45

Mặc dù là nữ diễn viên thành công nhất nhì Hoa ngữ, Triêu Lệ Dĩnh vẫn chưa gặp nhiều may mắn trong tình cảm.

Dù là một trong những nữ diễn viên sở hữu lưu lượng tài nguyên bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ, nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại khá lận đận và chưa gặp nhiều may mắn trong tình cảm. 

Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ thẳng thắn về quan điểm "nhất định phải kết hôn năm 30 tuổi" trong chương trình "Bắt Đầu Suy Luận".

Triệu Lệ Dĩnh gây xôn xao khi nêu quan điểm về chuyện nhất định phải kết hôn năm 30 tuổi - Ảnh 1

Theo Triệu Lệ Dĩnh, quan điểm "nhất định phải kết hôn năm 30 tuổi" đó là tâm lý hoàn toàn bình thường. Cụ thể, cô cho rằng, thời gian đầu, bạn có thể đặt mục tiêu như vậy nhưng nó có thể thay đổi. Một cuộc sống theo tuần tự từng bước tương đối bằng phẳng nhưng cũng có hạnh phúc riêng. Ngược lại, người không theo tuần tự mà có mục tiêu, lý tưởng và sống theo cách của mình cũng là một thái độ sống.

Hiểu ngắn gọn, Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy kết hôn năm 30 tuổi hay sau năm 30 tuổi đều tốt. Điều quan trọng là mỗi người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc về cuộc sống của mình.

Triệu Lệ Dĩnh gây xôn xao khi nêu quan điểm về chuyện nhất định phải kết hôn năm 30 tuổi - Ảnh 2

Sau 3 năm kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức đường ai nấy đi. Có nhiều tin đồn được đưa ra, trong đó tin lan truyền nhiều nhất là cô không hợp với nhà chồng. 

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều có con đường riêng. Nữ diễn viên cũng ngày càng phát triển trong sự nghiệp.

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