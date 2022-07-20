Triệu Lệ Dĩnh được vị đạo diễn lừng danh Trung Quốc mời hợp tác lần 3 vì lý do đặc biệt này

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Hạnh Phúc Đến Vạn Gia khiến cư dân mạng xôn xao khi nói về dự định hợp tác lần 3.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hiện đang là phim Hoa ngữ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ nội dung chân thật và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên. Bộ phim khắc họa chân thực cô gái Hà Hạnh Phúc luôn tự tin, không chịu thua, đồng thời diên giải sức mạnh truyền cảm hứng của phụ nữ trong thời đại mới. Đây được kỳ vọng là dự án đánh dấu sự chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh với dòng phim hiện đại, sau loạt phim cổ trang trong quá khứ.

Mới đây, đạo diễn Trịnh Hiểu Long, Triệu Lệ Dĩnh cùng một số diễn viên tham gia Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đã có buổi livestream để chia sẻ thêm về dự án cũng như dự định sắp tới. Trong đó, đạo diễn Trịnh Tiểu Long đã ngỏ lời mời Triệu Lệ Dĩnh hợp tác thêm một lần nữa và cô đã không phản đối.

Cụ thể, đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã giải thích về nguyên nhân mình quyết định mời Triệu Lệ Dĩnh thủ vai Hà Hạnh Phúc trong phim. Ông cho biết Lệ Dĩnh là nhân tố quan trọng để thu hút khán giả trẻ tuổi. Sự nhập tâm của Lệ Dĩnh trong từng tình tiết giúp những cảm xúc vui mừng và đau khổ của nhân vật được bật lên rõ nét và truyền đến người xem.

Bên cạnh đó, vị đạo diễn lừng danh cũng cho biết ông cảm thấy rất vui ở lần hợp tác này, và hẹn Lệ Dĩnh “tái hợp” trong tác phẩm tiếp theo. Như vậy, không chỉ có đạo diễn Trịnh Hiểu Long, mà chính Triệu Lệ Dĩnh cũng rất vui vẻ và mong muốn được hợp tác lần nữa với ông. Được biết, Triệu Lệ Dĩnh lần đầu hợp tác với vị đạo diễn này năm cô mới 18 tuổi qua bộ phim Đám Cưới Vàng.

Hiện tại, bên cạnh việc tiếp tục quảng bá cho phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh còn tham gia ghi hình cho dự án Dữ Phượng Hành, “tái hợp” với Lâm Canh Tân.

Sợ bạn diễn làm hỏng buổi ghi hình, Triệu Lệ Dĩnh đưa ra tối hậu thư dành cho Lâm Canh Tân Netizen phấn khích trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh chăm sóc bữa ăn của Lâm Canh Tân do lo sợ nam tài tử tăng ký.

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