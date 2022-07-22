Bất ngờ với bộ phim ăn đứt hoàn toàn dự án của Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 22/07/2022 15:06

Phim của Dương Dung không tuyên truyền rầm rộ nhưng vẫn đạt thành tích khủng khiến phim của 2 tượng đài điện ảnh xứ Trung là Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi đều phải chào thua.

Dương Dung đã tái xuất màn ảnh nhỏ thông qua Con Gái Của Núi Lớn. Đóng cặp với cô trong tác phẩm này là nam diễn viên Lưu Dịch Quân.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như số điểm mà phim thu về khi mở điểm trên Douban lên đến 9.1 điểm, đặc biệt hơn cả dự án của Dương Dung không hề được lăng xê rầm rộ như những phim lớn khác. Có thể nói, Con Gái Núi Lớn hiện đang là phim bạo có số điểm cao nhất trong năm nay khi lần lượt vượt qua những đối thủ nặng ký. 

Bất ngờ với bộ phim ăn đứt hoàn toàn dự án của Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi - Ảnh 1
Số điểm khủng cực khủng của phim do Dương Dung đóng - Ảnh: Internet

Phim của Dương Dung bỏ xa Triệu Lộ Tư, Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí, tác phẩm của Lưu Diệc Phi cũng phải chịu thua.

Trước đó, thần tiên tỷ tỷ khiến khán giả trầm trồ vì Mộng Hoa Lục đạt 8.5 điểm. Tuy nhiên, so với Con Gái Của Núi Lớn thì phim của người đẹp họ Lưu vẫn chưa là gì cả. 

Tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh còn có số điểm ảm đạm hơn. Thời điểm mở douban, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia chỉ được chấm 7.3 với 33.000 lượt đánh giá. Số liệu này thấp hơn hẳn Tinh Hán Xán Lạn khi phim được chấm 7.4 điểm với 72.000 lượt.

Bất ngờ với bộ phim ăn đứt hoàn toàn dự án của Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh đều bị bỏ xa - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Con Gái Của Núi Lớn cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Số ít người cho rằng, phim có lượt đánh giá thấp hơn Tinh Hán Xán Lạn và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Vì vậy, dù điểm douban cao nhưng chưa chắc tác phẩm đã nổi tiếng.

Một bộ phận lại nhận xét, phim của Dương Dung không tuyên truyền rầm rộ nên ít được chú ý. Nhưng những người chấm điểm đều là khán giả có tâm và đưa ra đánh giá khách quan nhất. Do đó, 9.1 là số điểm hợp lý, danh xứng với thực.

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