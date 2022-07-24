Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục được lựa chọn là nữ chính trong phim chính kịch tại Cbiz?

Sao quốc tế 24/07/2022 22:50

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục được chọn mặt gửi vàng làm nữ chính trong phim chính kịch?.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã có bước tiến mới khi đóng phim chính kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Tác phẩm lấy chủ đề nông thôn đương đại, phản ánh các bất cập của xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, phim vẫn đang gây được sự chú ý từ phía người hâm mộ và nhận được về vô số người khen. 

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục được lựa chọn là nữ chính trong phim chính kịch tại Cbiz? - Ảnh 1
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Sau Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, người đẹp họ Triệu sẽ tiếp tục tham gia một bộ phim chính kịch đại nữ chủ. Trong dự án tiếp theo, nữ diễn viên có thể hợp tác với đạo diễn Thẩm Nghiêm.

Cụ thể theo một số nguồn tin từ Blogger nổi tiếng, bộ phim sắp tới được cải biên từ tiểu thuyết Phụ Nữ Độc Thân của tác giả Diệc Thư. Nội dung xoay quanh người phụ nữ thành thị Lâm Triển Kiều. Nữ chính là người có suy nghĩ chín chắn, kinh tế độc lập, nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, cô vẫn muốn sống độc thân vì chưa tìm được tình yêu đích thực.

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục được lựa chọn là nữ chính trong phim chính kịch tại Cbiz? - Ảnh 2
Cô nàng đang làm mới mình trong giai đoạn gần đây - Ảnh: Internet

Sau đó, Lâm Triển Kiều gặp Hà Đức. Cả hai đã trải qua nhiều lựa chọn để rồi nhận ra, đối phương chính là nửa kia của đời mình.

Phim có nội dung khá cũ và quen thuộc. Vì vậy, nhiều khán giả không cảm thấy hào hứng với dự án này. Họ hy vọng Triệu Lệ Dĩnh có thể tìm được nhân vật thú vị và mới mẻ hơn.

Tuy nhiên, với sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh phim được cho sẽ gây tiếng vang lớn bởi cô luôn được biết đến là ''nữ hoàng rating''.  Việc tiếp tục đóng phim chính kịch cho thấy, Triệu Lệ Dĩnh đã có bước tiến mới trong quá trình chuyển hình.

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