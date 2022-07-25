Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh cùng trợ lý xuất hiện tại một phòng khám trị liệu. Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh mặc trang phục giản dị, đội mũ che kín mặt nhưng vẫn dễ thấy thân hình có phần gầy gò và mệt mỏi. Sau khi xuống xe, nữ diễn viên và trợ lý đi thẳng tới phòng khám và ở lại đó khoảng 3 tiếng. Điều này khiến nhiều người không khỏi tỏ ra lo lắng cho sức khỏe nữ diễn viên bởi khả năng cao vết thương ở thắt lưng của cô đã tái phát.

Đây là vết thương xảy ra trong quá trình cô nàng quay cảnh cưỡi ngựa mà không dùng tới diễn viên đóng thế. Cho đến giờ, ở phía sau lưng của nữ diễn viên vẫn còn vết sẹo lớn do gặp phải tai nạn trên phim trường năm đó. Fan luôn khuyên Triệu Lệ Dĩnh nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, tránh để lại những vết thương nghiêm trọng.