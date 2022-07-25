Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện ở phòng khám trị liệu, dân tình liền nghi ngờ vết thương ở thắt lưng lại tái phát

Sao quốc tế 25/07/2022 14:00

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại phòng khám trị liệu ở Hoành Điếm.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh cùng trợ lý xuất hiện tại một phòng khám trị liệu. Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh mặc trang phục giản dị, đội mũ che kín mặt nhưng vẫn dễ thấy thân hình có phần gầy gò và mệt mỏi. Sau khi xuống xe, nữ diễn viên và trợ lý đi thẳng tới phòng khám và ở lại đó khoảng 3 tiếng. Điều này khiến nhiều người không khỏi tỏ ra lo lắng cho sức khỏe nữ diễn viên bởi khả năng cao vết thương ở thắt lưng của cô đã tái phát.

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện ở phòng khám trị liệu, dân tình liền nghi ngờ vết thương ở thắt lưng lại tái phát - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện ở phòng khám trị liệu, dân tình liền nghi ngờ vết thương ở thắt lưng lại tái phát - Ảnh 2

Đây là vết thương xảy ra trong quá trình cô nàng quay cảnh cưỡi ngựa mà không dùng tới diễn viên đóng thế. Cho đến giờ, ở phía sau lưng của nữ diễn viên vẫn còn vết sẹo lớn do gặp phải tai nạn trên phim trường năm đó. Fan luôn khuyên Triệu Lệ Dĩnh nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, tránh để lại những vết thương nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, nàng tiểu hoa đang bận rộn với lịch quay Dữ Phượng Hành. Ngoài ra, có thông tin Triệu Lệ Dĩnh tự thực hiện các cảnh quay võ thuật và không cần dùng đến diễn viên đóng thế. Do đó, việc chấn thương tái phát khiến người hâm mộ càng lo lắng hơn cho nữ diễn viên. 

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện ở phòng khám trị liệu, dân tình liền nghi ngờ vết thương ở thắt lưng lại tái phát - Ảnh 3

"Dữ Phượng Hành" là dự án cổ trang đánh dấu màn tái hợp của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sau siêu phẩm Sở Kiều Truyện nên nhận được sự chú ý và mong chờ cực lớn từ người hâm mộ. Bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Bổn Vương Ở Đây. Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính Thẩm Ly hay Bích Thương Vương, một tướng quân của ma giới. Vì không muốn kết hôn với Phất Dung Quân, tôn nhi thứ 33 của Đế quân, Thẩm Ly đã trốn xuống nhân gian. Trong công cuộc đào hôn, Thẩm Ly gặp nạn, trọng thương. Cô gặp Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân thủ vai) - vị Thần quân thượng cổ duy nhất hiện tại của tam giới, và được cứu giúp. Mối "nghiệp - duyên" của cả hai cũng bắt đầu từ đây.

Ngoài ra, bộ phim truyền hình Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh, La Tấn... cũng nhận được sự quan tâm cực lớn và tán thưởng từ cư dân mạng. Nhiều khả năng nàng tiểu hoa sẽ chính thức chuyển hình sau dự án này. 

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục được lựa chọn là nữ chính trong phim chính kịch tại Cbiz?

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục được lựa chọn là nữ chính trong phim chính kịch tại Cbiz?

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục được chọn mặt gửi vàng làm nữ chính trong phim chính kịch?.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao sức khỏe của Triệu Lệ Dĩnh

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục được lựa chọn là nữ chính trong phim chính kịch tại Cbiz?

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục được lựa chọn là nữ chính trong phim chính kịch tại Cbiz?

Bất ngờ với bộ phim ăn đứt hoàn toàn dự án của Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi

Bất ngờ với bộ phim ăn đứt hoàn toàn dự án của Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi

Cùng ăn diện cầm cúp Kim Ưng nhưng 2 sao nữ này lại mang số phận trái ngược hoàn toàn, Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị chê bai

Cùng ăn diện cầm cúp Kim Ưng nhưng 2 sao nữ này lại mang số phận trái ngược hoàn toàn, Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị chê bai

Phim của Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích mới, gây ấn tượng cho Đài Bắc Kinh

Phim của Triệu Lệ Dĩnh lập thành tích mới, gây ấn tượng cho Đài Bắc Kinh

Triệu Lệ Dĩnh được vị đạo diễn lừng danh Trung Quốc mời hợp tác lần 3 vì lý do đặc biệt này

Triệu Lệ Dĩnh được vị đạo diễn lừng danh Trung Quốc mời hợp tác lần 3 vì lý do đặc biệt này

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh muốn dựa vào 'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia' để tranh giải

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh muốn dựa vào 'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia' để tranh giải

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 37 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI