Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại phòng khám trị liệu ở Hoành Điếm.
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Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh cùng trợ lý xuất hiện tại một phòng khám trị liệu. Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh mặc trang phục giản dị, đội mũ che kín mặt nhưng vẫn dễ thấy thân hình có phần gầy gò và mệt mỏi. Sau khi xuống xe, nữ diễn viên và trợ lý đi thẳng tới phòng khám và ở lại đó khoảng 3 tiếng. Điều này khiến nhiều người không khỏi tỏ ra lo lắng cho sức khỏe nữ diễn viên bởi khả năng cao vết thương ở thắt lưng của cô đã tái phát.
Đây là vết thương xảy ra trong quá trình cô nàng quay cảnh cưỡi ngựa mà không dùng tới diễn viên đóng thế. Cho đến giờ, ở phía sau lưng của nữ diễn viên vẫn còn vết sẹo lớn do gặp phải tai nạn trên phim trường năm đó. Fan luôn khuyên Triệu Lệ Dĩnh nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân, tránh để lại những vết thương nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, nàng tiểu hoa đang bận rộn với lịch quay Dữ Phượng Hành. Ngoài ra, có thông tin Triệu Lệ Dĩnh tự thực hiện các cảnh quay võ thuật và không cần dùng đến diễn viên đóng thế. Do đó, việc chấn thương tái phát khiến người hâm mộ càng lo lắng hơn cho nữ diễn viên.
"Dữ Phượng Hành" là dự án cổ trang đánh dấu màn tái hợp của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sau siêu phẩm Sở Kiều Truyện nên nhận được sự chú ý và mong chờ cực lớn từ người hâm mộ. Bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương - Bổn Vương Ở Đây. Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính Thẩm Ly hay Bích Thương Vương, một tướng quân của ma giới. Vì không muốn kết hôn với Phất Dung Quân, tôn nhi thứ 33 của Đế quân, Thẩm Ly đã trốn xuống nhân gian. Trong công cuộc đào hôn, Thẩm Ly gặp nạn, trọng thương. Cô gặp Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân thủ vai) - vị Thần quân thượng cổ duy nhất hiện tại của tam giới, và được cứu giúp. Mối "nghiệp - duyên" của cả hai cũng bắt đầu từ đây.
Ngoài ra, bộ phim truyền hình Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh, La Tấn... cũng nhận được sự quan tâm cực lớn và tán thưởng từ cư dân mạng. Nhiều khả năng nàng tiểu hoa sẽ chính thức chuyển hình sau dự án này.