Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với diện mạo khác lạ, dân tình liền nghi 'dao kéo' để níu giữ tuổi xuân

Sao quốc tế 26/07/2022 20:30

Mới đây, trong một hoạt động quảng bá phim "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia", Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gây chú ý khi lộ rõ diện mạo khác lạ.

Mới đây, trong hoạt động quảng bá cho dự án Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gây chú ý khi lộ rõ điểm khác lạ làm dấy lên nghi vấn cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ.

Cụ thể, gương mặt của nữ diễn viên có nhiều khoảnh khắc trở nên đơ cứng, đặc biệt là đôi môi có phần căng bóng thiếu tự nhiên. Cộng đồng mạng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đã sử dụng thủ thuật đối với gương mặt.

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với diện mạo khác lạ, dân tình liền nghi 'dao kéo' để níu giữ tuổi xuân - Ảnh 1

Bên cạnh những bình luận ác ý thì cũng có một bộ phận khán giả lên tiếng bênh vực Triệu Lệ Dĩnh. Họ cho rằng gương mặt của nữ diễn viên trở nên thiếu tự nhiên do ánh sáng cũng như lối trang điểm đậm và bóng. Mặc dù gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận khí chất sang chảnh của nữ diễn viên Hạnh Phúc Đến Vạn Gia.

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với diện mạo khác lạ, dân tình liền nghi 'dao kéo' để níu giữ tuổi xuân - Ảnh 2

Hạnh Phúc đến Vạn Gia là câu chuyện kể về một cô gái có tên Hạnh Phúc (do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai), người đã lớn lên dưới nhiều thử thách về sự nghiệp và hôn nhân, tình yêu và tình cảm.

Hà Hạnh Phúc được gả đến Vạn Gia Trang nhưng lại có cuộc sống hôn nhân không mấy êm ấm, thường bị mẹ chồng ức hiếp, không chịu được mà phải ly hôn. Hậu ly hôn cô bị người đời đàm tiếu, quyết từ bỏ cuộc sống nông thôn lên thành thị làm lại cuộc đời.

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