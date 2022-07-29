Xôn xao tin Tiêu Chiến và Dương Tử 'yêu lại từ đầu' trong dự án phim chuyển thể 'Phàm Nhân Tu Tiên'

Sao quốc tế 29/07/2022 16:26

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin cho biết Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ tái hợp trong dự án phim mang tên Phàm Nhân Tu Tiên.

Dương Tử Tiêu Chiến hiện đang là 2 đỉnh lưu lượng nhận được sự quan tâm rất lớn của dân mạng. Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không ngừng bàn tán trước thông tin cho biết cặp đôi lưu lượng này sẽ tái hợp trong một dự án phim chuyển thể từ anime tên là "Phàm Nhân Tu Tiên".

Dự án này sẽ do đạo diễn Lâm Ngọc Phân chỉ đạo. Ngoài ra, nguồn tin này cũng tiết lộ thêm rằng phía nhà sản xuất đang có ý định mời Tiêu Chiến và Dương Tử vào vai nam nữ chính trong phim.

Xôn xao tin Tiêu Chiến và Dương Tử 'yêu lại từ đầu' trong dự án phim chuyển thể 'Phàm Nhân Tu Tiên' - Ảnh 1

Trước đó, cặp đôi đã từng hợp tác cùng nhau trong bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Dù bị đánh giá thiếu ăn ý khi đóng phim chung, tuy nhiên, Dương Tử và Tiêu Chiến vẫn là 2 cái tên hot thu hút khán giả. Họ hiện đang là cặp sao có lượng fan đông đảo hàng đầu Hoa ngữ nhờ thành công từ các tác phẩm trước đó. Trong đó, Tiêu Chiến vụt sáng thành sao hạng A nhờ "Trần tình lệnh" còn Dương Tử nổi tiếng qua các tác phẩm cổ trang, điển hình là "Hương mật tựa khói sương". Chính vì thế, khi phim của cặp lên sóng, kéo thêm một bộ phận fan hâm mộ theo dõi, cổ vũ.

Do đó, thông tin này vừa đưa ra đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Tiêu Chiến và Dương Tử rất hợp trở thành nam nữ chính trong dự án phim chuyển thể Phàm Nhân Tu Tiên. Tạo hình của 2 nhân vật này trong anime được nhận xét là có nhiều điểm rất giống với Dương Tử và Tiêu Chiến ngoài đời.

 

Xôn xao tin Tiêu Chiến và Dương Tử 'yêu lại từ đầu' trong dự án phim chuyển thể 'Phàm Nhân Tu Tiên' - Ảnh 2

Trước đó, bộ phim hợp tác đầu tay của Dương Tử và Tiêu Chiến là Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đã được lên sóng. Tuy nhiên, bộ phim lại không gặt hái được thành tích cao như mong đợi. Dù rất muốn cặp đôi tái hợp trong một dự án mới, song người hâm mộ cho rằng họ nên kỹ lưỡng hơn trong việc chọn kịch bản để tránh làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.

Lý Thấm bất ngờ vượt mặt Dương Tử, Đàm Tùng Vận trở thành ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu nữ thần Kim Ưng 2022?

Lý Thấm bất ngờ vượt mặt Dương Tử, Đàm Tùng Vận trở thành ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu nữ thần Kim Ưng 2022?

Rộ tin Lý Thấm bất ngờ bỏ xa Dương Tử và Đàm Tùng Vận trong cuộc đua trở thành nữ thần Kim Ưng 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Dương Tử sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao phim Trung Quốc

TIN LIÊN QUAN

Lý Thấm bất ngờ vượt mặt Dương Tử, Đàm Tùng Vận trở thành ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu nữ thần Kim Ưng 2022?

Lý Thấm bất ngờ vượt mặt Dương Tử, Đàm Tùng Vận trở thành ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu nữ thần Kim Ưng 2022?

Chuyện lạ có thật Dương Tử mà lại sợ lép vế trước Triệu Lộ Tư về khả năng diễn xuất?

Chuyện lạ có thật Dương Tử mà lại sợ lép vế trước Triệu Lộ Tư về khả năng diễn xuất?

Vốn là nữ diễn viên thuộc hàng đỉnh lưu hiện nay nhưng Dương Tử lại bị Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư bỏ xa ở chỉ số truyền thông

Vốn là nữ diễn viên thuộc hàng đỉnh lưu hiện nay nhưng Dương Tử lại bị Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư bỏ xa ở chỉ số truyền thông

Trầm Vụn Hương Phai tiếp tục bị antifan tìm cách phá hoại, netizen tức giận: 'Cảm giác cái gì bây giờ cũng đổ cho Dương Tử nhỉ'

Trầm Vụn Hương Phai tiếp tục bị antifan tìm cách phá hoại, netizen tức giận: 'Cảm giác cái gì bây giờ cũng đổ cho Dương Tử nhỉ'

Trầm Vụn Hương Phai: Cảnh hôn 'cực cháy' của Dương Tử và Thành Nghị leo lên 'hot search'

Trầm Vụn Hương Phai: Cảnh hôn 'cực cháy' của Dương Tử và Thành Nghị leo lên 'hot search'

Tạm rời xa Dương Tử, Thành Nghị bất ngờ 'nên duyên' cùng Trần Đô Linh trong Liên Hoa Lâu

Tạm rời xa Dương Tử, Thành Nghị bất ngờ 'nên duyên' cùng Trần Đô Linh trong Liên Hoa Lâu

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 48 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI