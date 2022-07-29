Xôn xao tin Tiêu Chiến và Dương Tử 'yêu lại từ đầu' trong dự án phim chuyển thể 'Phàm Nhân Tu Tiên'

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin cho biết Dương Tử và Tiêu Chiến sẽ tái hợp trong dự án phim mang tên Phàm Nhân Tu Tiên.

Dương Tử và Tiêu Chiến hiện đang là 2 đỉnh lưu lượng nhận được sự quan tâm rất lớn của dân mạng. Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không ngừng bàn tán trước thông tin cho biết cặp đôi lưu lượng này sẽ tái hợp trong một dự án phim chuyển thể từ anime tên là "Phàm Nhân Tu Tiên".

Dự án này sẽ do đạo diễn Lâm Ngọc Phân chỉ đạo. Ngoài ra, nguồn tin này cũng tiết lộ thêm rằng phía nhà sản xuất đang có ý định mời Tiêu Chiến và Dương Tử vào vai nam nữ chính trong phim.

Trước đó, cặp đôi đã từng hợp tác cùng nhau trong bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Dù bị đánh giá thiếu ăn ý khi đóng phim chung, tuy nhiên, Dương Tử và Tiêu Chiến vẫn là 2 cái tên hot thu hút khán giả. Họ hiện đang là cặp sao có lượng fan đông đảo hàng đầu Hoa ngữ nhờ thành công từ các tác phẩm trước đó. Trong đó, Tiêu Chiến vụt sáng thành sao hạng A nhờ "Trần tình lệnh" còn Dương Tử nổi tiếng qua các tác phẩm cổ trang, điển hình là "Hương mật tựa khói sương". Chính vì thế, khi phim của cặp lên sóng, kéo thêm một bộ phận fan hâm mộ theo dõi, cổ vũ.

Do đó, thông tin này vừa đưa ra đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Tiêu Chiến và Dương Tử rất hợp trở thành nam nữ chính trong dự án phim chuyển thể Phàm Nhân Tu Tiên. Tạo hình của 2 nhân vật này trong anime được nhận xét là có nhiều điểm rất giống với Dương Tử và Tiêu Chiến ngoài đời.

Trước đó, bộ phim hợp tác đầu tay của Dương Tử và Tiêu Chiến là Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn đã được lên sóng. Tuy nhiên, bộ phim lại không gặt hái được thành tích cao như mong đợi. Dù rất muốn cặp đôi tái hợp trong một dự án mới, song người hâm mộ cho rằng họ nên kỹ lưỡng hơn trong việc chọn kịch bản để tránh làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-tieu-chien-va-duong-tu-yeu-lai-tu-dau-trong-du-an-phim-chuyen-the-pham-nhan-tu-tien-487029.html