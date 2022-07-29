Lý Thấm bất ngờ vượt mặt Dương Tử, Đàm Tùng Vận trở thành ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu nữ thần Kim Ưng 2022?

Rộ tin Lý Thấm bất ngờ bỏ xa Dương Tử và Đàm Tùng Vận trong cuộc đua trở thành nữ thần Kim Ưng 2022.

Giải thưởng phim truyền hình Kim Ưng Trung Quốc luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả bởi đây là một trong ba lễ trao giải chính tầm quốc gia nhằm ghi nhận các tác phẩm, cá nhân xuất sắc trong ngành công nghiệp truyền hình Trung Quốc. Kim Ưng 2022 cũng không phải là ngoại lệ. Cách đây không lâu, đài Hồ Nam đã công bố danh sách ứng cử viên dự đoán sẽ trở thành Nữ thần Kim Ưng năm nay, bao gồm những gương mặt có những hoạt động trong suốt thời gian qua là Dương Tử, Đàm Tùng Vận và Cổ Lực Na Trát.

Top 3 cái tên được cho là có khả năng giành lấy danh hiệu Kim Ưng 2022 - Ảnh: Internet Nhìn vào 3 cái tên vừa nêu ở trên, Dương Tử đương nhiên là cái tên được đánh giá cao nhất khi không chỉ xuất sắc trong việc diễn xuất, cô nàng cũng có vẻ đẹp không thua kém bất kỳ ai. Cũng trong năm 2022, mỹ nhân họ Dương cũng có nhiều hoạt động tích cực, có thể kể đến như bộ phim Trầm Vụn Hương Phai vừa ra mắt và nhận được nhiều phải hồi tốt của cô nàng. Dương Tử - Ảnh: Internet Tuy nhiên, trên mạng xã hội bất ngờ lại lan truyền thông tin nữ diễn viên Lý Thấm đã thử váy Nữ thần Kim Ưng, sẵn sàng cho danh hiệu cao quý mới. Trước đó, Lý Thấm là một trong những sự lựa chọn cho vị trí này bên cạnh Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát.

Ngay sau khi tin đồn được tung ra, cộng đồng mạng đã xuất hiện vô số phản ứng trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng Lý Thấm không xứng đáng với danh hiệu cao quý này. So với Dương Tử, Lý Thấm kém cả về lưu lượng lẫn thực tích. Nếu bàn về diễn xuất, cô nàng hoàn toàn không có cửa để so với Đàm Tùng Vận. Lý Thấm - Ảnh: Internet Một số bộ phận netizen cho rằng nếu Lý Thấm được lựa chọn là nữ thần Kim Ưng 2022 thì sẽ là một trong những trò hề không kém gì Địch Lệ Nhiệt Ba của vài năm trước.

Chuyện lạ có thật Dương Tử mà lại sợ lép vế trước Triệu Lộ Tư về khả năng diễn xuất? Thông tin Dương Tử phải ''run sợ'' trước sự thăng tiến của Triệu Lộ Tư đang được đông đảo người hâm mộ xứ Trung quan tâm.

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