Trầm Vụn Hương Phai: Cảnh hôn 'cực cháy' của Dương Tử và Thành Nghị leo lên 'hot search'

Sao quốc tế 27/07/2022 18:55

Mới đây, người hâm mộ phim "Trầm vụn hương phai" đã dành nhiều lời khen cho cảnh hôn đầy tình cảm của đôi chính Thành Nghị và Dương Tử.

Trầm vụn hương phai với sự tham gia diễn chính của bộ đôi Dương Tử Thành Nghị được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch.

Mới đây, phim tung trailer cho tập phim mới, trong đó có cảnh hôn ngọt ngào của cặp đôi chính do Dương Tử và Thành Nghị đảm nhận. Khung cảnh tình cảm này đã khiến người hâm mộ phim không khỏi háo hức chờ đợi đến tập phim tiếp theo. Trích đoạn này vừa mới hé lộ, đã lập tức leo thẳng lên "hot search" vì quá ấn tượng. 

Trầm Vụn Hương Phai: Cảnh hôn 'cực cháy' của Dương Tử và Thành Nghị leo lên 'hot search' - Ảnh 1

Cộng đồng mạng đã để lại vô số những lời khen dành cho màn tương tác "tình tràn màn hình" giữa Dương Tử và Thành Nghị. Ngoài ra, dân tình cũng không quên dành sự tán thưởng đặc biệt cho diễn xuất "bùng nổ" và đầy quyến rũ của Thành Nghị trong phân cảnh tình cảm này. 

Trầm Vụn Hương Phai: Cảnh hôn 'cực cháy' của Dương Tử và Thành Nghị leo lên 'hot search' - Ảnh 2

Phim kể về Nhan Đàm - một hoa sen tinh từ thời thượng cổ, toàn thân đều là dược liệu quý giá nhất. Trong buổi thịnh yến của Vương mẫu Nhan Đàm và tỷ muội sinh đôi Chỉ Tích của mình, nàng bỗng hóa thành hình người trước thời hạn 100 năm cho nên đã gặp phải tình kiếp lớn nhất của đời người. 

Vì đem lòng yêu Ứng Uyên, Nhan Đàm đã hy sinh một nửa trái tim nhưng không ngờ khi chuyện đã thành thì Ứng Uyên lại không còn nhớ cô là ai. Lúc này, Nhan Đàm vừa mất một nửa trái tim lại vừa tổn thương linh hồn, đành từ bỏ thân thể thần tiên để rơi vào vòng xoáy luân hồn. Sau khi lưu lạc 800 năm, Nhan Đàm gặp lại Ứng Uyên chuyển thể trong hình dạng Đường Châu, câu chuyện tình đầy đau lòng ngang trái lại lần nữa tái diễn.

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Cbiz đang rầm rộ thông tin Dương Tử không được chọn để múa mở màn lễ trao giải Kim Ưng, thay vào đó là ngôi sao đang nổi đình đám khác.

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Từ khóa:   Dương Tử Thành Nghị sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao Trầm Vụn Hương Phai

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