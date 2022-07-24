Tạm rời xa Dương Tử, Thành Nghị bất ngờ 'nên duyên' cùng Trần Đô Linh trong Liên Hoa Lâu

Sao quốc tế 24/07/2022 15:15

Ngay từ khi Liên Hoa Lâu mới khai máy, những hình ảnh trên hậu trường của Thành Nghị và Trần Đô Linh liên tục được tung ra.

Liên Hoa Lâu hiện là một trong những dự án đang trong quá trình ghi hình của màn ảnh Hoa ngữ. Ngay từ khi mới khai máy, đoàn làm phim đã liên tục tung ra những hình ảnh mới nhất trên hậu trường của Thành NghịTrần Đô Linh

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh Thành Nghị đối diễn với Trần Đô Linh trong Liên Hoa Lâu. Cả hai treo người trên dây cáp và quay cảnh dùng kiếm trong bối cảnh những cánh hoa rơi rất lãng mạn. 

Tạm rời xa Dương Tử, Thành Nghị bất ngờ 'nên duyên' cùng Trần Đô Linh trong Liên Hoa Lâu - Ảnh 1

Mặc dù chỉ là một đoạn video ngắn nhưng tương tác của cặp đôi Liên Hoa Lâu nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Trong đoạn video, Thành Nghị cầm lấy cổ tay của Trần Đô Linh, cả hai được treo lên cao bằng dây cáp và thực hiện cảnh đối diễn với nhau bằng kiếm. Phản ứng hóa học của cặp đôi được đánh giá là tự nhiên và cảnh quay trên khung cũng được nhận xét là đẹp mắt. 

Đây chính là cảnh đối diễn đầu tiên của Thành Nghị và Trần Đô Linh được tiết lộ. Thành Nghị và Trần Đô Linh cũng được dự đoán là sẽ trở thành cặp đôi "trai tài gái sắc" mới của màn ảnh Hoa ngữ. 

Tạm rời xa Dương Tử, Thành Nghị bất ngờ 'nên duyên' cùng Trần Đô Linh trong Liên Hoa Lâu - Ảnh 2

Nội dung của Liên Hoa Lâu là nói về y quán Liên Hoa Lâu. Chủ nhân của nơi đây mang họ Lý tên Liên Hoa, được xưng tụng là thần y. Nhưng sự thật hắn chẳng biết một chút y thuật nào, ngược lại vô cùng thích xía vào các vụ án kì lạ khắp giang hồ.

Chùa Phổ Độ trên núi Thanh Nguyên ở Phật Châu có một mật đạo nối liền với Bách Xuyên Viện, trong mật đạo bỗng xuất hiện một xác chết cháy bị lột da, những cái chết ly kì của người trong Mã gia bảo, sát nhân lại là một cánh tay cụt. Ông chủ Kim Mãn Đường trong giang hồ bị kinh sợ mà chết, bảo vật hiếm có 'Bạc Lam nhân thủ' không cánh mà bay. Rốt cuộc là ma quỷ làm loạn hay là lòng người khó lường?

Người nào có thể tháo gỡ biết bao nhiêu bí mật đen tối cất giấu trong giang hồ đây? "Thần y" không biết y thuật Lý Liên Hoa sẽ làm sáng tỏ chuyện này thế nào? Chúng ta cùng chờ đón bộ phim mới Liên Hoa Lâu trong thời gian sắp tới.

 

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Từ khóa:   Thành Nghị Trần Đô Linh sao Hoa ngữ sao Châu Á phim Trung Quốc Liên Hoa Lâu

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