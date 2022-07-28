Tiết lộ tạo hình chính thức của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong 'Dữ Phượng Hành'

Sao quốc tế 28/07/2022 09:50

Mới đây, cư dân mạng không khỏi phấn khích khi tạo hình chính thức của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong 'Dữ Phượng Hành' đã được tiết lộ.

Ngay từ khi khai máy, Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính đã luôn nằm trong danh sách những bộ phim được khán giả mong đợi nhất. Sau loạt tạo hình riêng biệt, mới đây, tạo hình chính thức của đôi nam nữ chính Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong phim đã được tiết lộ.

Theo đó, có vẻ như cả ê-kíp bộ phim sẽ đổ dồn sức lực lẫn tiền của để Lâm Canh Tân có thể xuất hiện một cách chỉn chu, đẹp mắt nhất.

Tiết lộ tạo hình chính thức của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong 'Dữ Phượng Hành' - Ảnh 1

Xuất hiện cùng bộ y phục sang trọng, Triệu Lệ Dĩnh nổi bật với nước da trắng và đường nét gương mặt vừa trẻ trung vừa sắc sảo, sang trọng. Kiểu tóc lạ cũng là điểm nhấn nổi bật của tạo hình này. Trong tạo hình này, mỹ nhân Sở Kiều Truyện búi phần lớn tóc của mình lên trên đỉnh đầu, được điểm xuyến bằng một bộ khung vàng mang lại cảm giác quyền quý, một phần tóc ở gáy lại được buộc thấp ở đằng sau tạo cảm giác vừa sang trọng vừa trẻ trung. 

Tiết lộ tạo hình chính thức của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong 'Dữ Phượng Hành' - Ảnh 2

Bên cạnh đó, nhiều người cũng xôn xao trước thông tin Lâm Canh Tân được chi tiền khủng cho tạo hình tại Dữ Phượng Hành, dáng vẻ mà mọi người thấy chỉ mới là bản thử nghiệm. Về sau, Lâm Canh Tân sẽ xuất hiện với diện mạo mới, chỉn chu, bay bổng hơn. Một người trong đoàn phim tiết lộ Dữ Phượng Hành dẫu sao cũng là phim cổ trang đầu tư khủng, vẻ ngoài của Lâm Canh Tân phải được trau chuốt để tạo cảm giác nhẹ nhàng, uyển chuyển nhất có thể.

Hiện tại, Dữ Phượng Hành vẫn đang trong giai đoạn ghi hình, phim dự kiến sẽ lên sóng vào năm tới. Cả Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đều dốc hết mình vào lần "tái hợp" này.

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