Sự nghiệp của dàn hoa đán hậu 85: Triệu Lệ Dĩnh sáng nhất, Đường Yên khiến netizen tiếc nuối với quyết định tạm gác sự nghiệp

Sau thời gian dài lăn lộn trong giới giải trí, nhóm tiểu hoa hậu 85 đều có sự thay đổi trong sự nghiệp. Người thì bứt phá mạnh mẽ, người thì gây tiếc nuối nhiều trong lòng người hâm mộ.

Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên, Lưu Diệc Phi đều là những diễn viên nổi tiếng của giới giải trí. Các bộ phim của họ từng làm mưa làm gió ở cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm sự nghiệp của những cái tên kể trên đã có phần khác xưa hơn rất nhiều. Có người thì ngày càng thành công, còn có những người khác lại chọn cho mình một lối đi khiến người hâm mộ tiếc nuối. Triệu Lệ Dĩnh Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên có hướng phát triển tốt nhất trong lứa tiểu hoa hậu 85. Cô từng là nữ hoàng rating phim truyền hình khi sở hữu nhiều tác phẩm đình đám. Sau khi tạo dấu ấn ở màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên có ý định lấn sân sang mảng điện ảnh. Bên cạnh đó, cô cũng đang trong quá trình chuyển hình từ diễn viên lưu lượng sang diễn viên thực lực.

Bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là một bước phát triển trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Cô bắt đầu tham gia dòng phim chính kịch, điều này đã bước đầu thành công đáng kể khi phim được đánh giá khá tốt và nhận về không ít lời khen từ khán giả. Đường Yên Nữ diễn viên Đường Yên - Ảnh: Internet Đường Yên từng sở hữu lượng fan đông không thua kém bất kỳ minh tinh nào. Cô cũng có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Bên Nhau Trọn Đời, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Đại Thoại Tây Du, Cẩm Tú Vị Ương...

Sau khi đạt nhiều thành công trong sự nghiệp, Đường Yên quyết định nên duyên với La Tấn. Từ đây, cô lui về ở ẩn và trở thành người phụ nữ của gia đình. Trong khi đồng nghiệp liên tục gia nhập đoàn phim thì Đường Yên vẫn rất yên ắng. Cô không tỏ ra mặn mà với việc quay lại làng giải trí, điều này khiến fan của nữ diễn viên tỏ ra khá tiếc nuối khi họ cho rằng Đường Yên bỏ dở sự nghiệp của mình quá sớm, nhất là khi cô đang là cái tên hot ở thuở bấy giờ. Lưu Diệc Phi Nữ diễn viên Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Lưu Diệc Phi có lợi thế là nhan sắc trời cho, vẻ đẹp được ví như “thần tiên tỷ tỷ”. Cô cũng từng góp mặt trong loạt tác phẩm kinh điển như Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp… Tuy nhiên, năng lực diễn xuất hạn chế khiến sự nghiệp của Lưu Diệc Phi không có nhiều khởi sắc. Tác phẩm truyền hình phiên 1 đạt thành tích bình thường, phim điện ảnh thì lỗ nhiều hơn lãi. Mới đây, Lưu Diệc Phi đã tái xuất màn ảnh nhỏ với phim cổ trang Mộng Hoa Lục. Sau bao nhiêu năm, nữ diễn viên vẫn đốn tim khán giả với nhan sắc xinh đẹp dịu dàng. Ngay lập tức, bộ phim đã tạo nên được dấu ấn lớn khi liên tiếp phá vỡ nhiều kỷ lục trên BXH Cbiz. Sự nghiệp của các diễn viên hậu 85 đều thay đổi theo thời gian. Có người đã tìm đủ ánh hoàng quang nên quyết định lùi lại phía sau. Một số người chọn đi theo con đường an toàn để bảo vệ danh tiếng. Tuy nhiên, cũng có diễn viên thay đổi hướng đi để nâng cao địa vị và phát triển sự nghiệp.

Bất ngờ với bộ phim ăn đứt hoàn toàn dự án của Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi Phim của Dương Dung không tuyên truyền rầm rộ nhưng vẫn đạt thành tích khủng khiến phim của 2 tượng đài điện ảnh xứ Trung là Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi đều phải chào thua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-nghiep-cua-dan-hoa-dan-hau-85-trieu-le-dinh-sang-nhat-duong-yen-khien-netizen-tiec-nuoi-voi-quyet-dinh-tam-gac-su-nghiep-486210.html