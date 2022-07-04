Diễn cảnh đau thương trong Mộng Hoa Lục, Lưu Diệc Phi bị netizen chỉ trích không thương tiếc: 'Diễn tệ quá, cảm giác như cứ nửa vời'

Diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục tiếp tục là đề tài chỉ trích của netizen.

Mộng Hoa Lục là một trong số những tác phẩm đạt được thành tích tốt ngay từ khi đang lên sóng. Với sự tham gia của Lưu Diệc Phi sau 16 năm xa rời màn ảnh nhỏ, dự án tạo thành một cơn sốt thực sự không chỉ trên nền tảng chiếu phim mà còn trên các mạng xã hội. Tuy nhiên, thành công là vậy nhưng bên cạnh đó vẫn không thiếu những sự tranh cãi xoay quanh khả năng diễn xuất của Lưu Diệc Phi. Mộng Hoa Lục gây ấn tượng trong đầu năm 2022 này - Ảnh: Internet Cụ thể, trong một phân cảnh, Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi thủ vai) và Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu thủ vai) có một cuộc cãi vã lớn. Đây là một cảnh đòi hỏi Lưu Diệc Phi phải thể hiện được sự bất lực xen với đau đớn khi phải buông tay người mình yêu. Tuy nhiên, những gì sau đó diễn ra đều khiến người hâm mộ lắc đầu ngao ngán.

Thậm chí khán giả còn cho rằng Lưu Diệc Phi không thể hiện được sự đau lòng của nhân vật Phán Nhi và biến cảnh đau thương thành một phân đoạn vô cảm xúc không có chiều sâu. Phân đoạn khóc gây tranh cãi của Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Trong Mộng Hoa Lục, mặc dù được đánh giá cao về nhan sắc nhưng dường như nữ diễn viên sinh năm 1987 chưa tận dụng được hết lợi thế này.

Vào vai một nhân vật trải qua nhiều biến cố và có quá trình chuyển biến tâm lý tương đối phức tạp, Lưu Diệc Phi không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất bởi đài từ còn yếu kém, kiểm soát biểu cảm cũng không quá tốt. Một số bình luận của khán giả về diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong cảnh khóc: - Cảnh này Lưu Diệc Phi diễn tệ quá, cảm giác như cứ nửa vời, không biết đang cười hay đang khóc luôn đó. - Càng về cuối diễn xuất của Lưu Diệc Phi càng bộc lộ nhiều yếu kém ấy nhỉ, khóc không được mà cười cũng không được luôn. - Rồi là có đau lòng chưa vậy chứ thấy khóc không ra khóc rồi đó, cứ mếu máo cho có như thế làm khán giả tụt cả mood luôn ấy. - Phim này đúng kiểu đầu voi đuôi chuột, kiểu lúc mới lên thấy độ thảo luận cao lắm xong giờ lèo tèo vài topic. Nếu còn hot thì diễn xuất này của Lưu Diệc Phi bị ăn chửi chắc luôn rồi. - Thất vọng về diễn xuất của cô Lưu ở cảnh này kinh khủng, cảm giác đang xúc động cái tự nhiên làm quả mếu máo chán ngang.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi xảy ra biến, fan lo lắng cho sự tụt dốc không phanh của phim? Sau khi Mộng Hoa Lục kết thúc, biên kịch của bộ phim đã có hành động khóa trang cá nhân của mình khiến netizen tỏ ra cực kỳ hoang mang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-canh-dau-thuong-trong-mong-hoa-luc-luu-diec-phi-bi-netizen-chi-trich-khong-thuong-tiec-dien-te-qua-cam-giac-nhu-cu-nua-voi-480757.html