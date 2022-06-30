Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi xảy ra biến, fan lo lắng cho sự tụt dốc không phanh của phim?

Sao quốc tế 30/06/2022 17:50

Sau khi Mộng Hoa Lục kết thúc, biên kịch của bộ phim đã có hành động khóa trang cá nhân của mình khiến netizen tỏ ra cực kỳ hoang mang.

Mộng Hoa Lục cuối cùng cũng đi đến hồi kết dù vướng nhiều tranh cãi. Sau khi kết thúc, biên kịch của bộ phim đã có động thái gây hoang mang.

Cụ thể, người này đã bất ngờ khóa tài khoản weibo cá nhân dù không xảy ra chuyện gì. Điều này càng khiến khán giả phải suy nghĩ, đồn đoán đủ mọi nguyên nhân.

Một số người cho rằng vì phim bị chửi quá nhiều nên biên kịch mới khóa trang cá nhân. Số khác thì cho rằng trước sức ép tự việc giai đoạn sau của Mộng Hoa Lục có những tình tiết gây tranh cãi đã khiến cho khán giả nổ ra tranh cãi liên tiếp đã buộc vị này phải khóa trang cá nhân của mình lại nhằm giảm tải áp lực. 

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi xảy ra biến, fan lo lắng cho sự tụt dốc không phanh của phim? - Ảnh 1
Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi xảy ra biến, fan lo lắng cho sự tụt dốc không phanh của phim? - Ảnh 2
Mộng Hoa Lục đã để lại cái kết gây nhiều tranh cãi cho netizen - Ảnh: Internet

Hiện, hành động bất thường của biên kịch Mộng Hoa Lục khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi chấm. Cư dân mạng nhận xét, dù phim đã kết thúc nhưng ồn ào xung quanh vẫn kéo dài.

Trên mạng còn xuất hiện thông tin, vốn dĩ phim sẽ tập trung khai thác chuyện quyền mưu. Vì thế, phần tình cảm được cho là nội dung làm nền cho phần chính.

Tuy nhiên, khán giả có phản ứng tốt đối với chuyện tình của đôi chính. Vì thế, kịch bản phim được thay đổi và chú trọng nhiều vào yếu tố này.

Đáng nói, tình yêu của Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) và Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) vẫn gây ra tranh cãi. Dù cho, cặp đôi phát hiện cha của nam chính là người đã hại gia đình nữ chính. Nên việc cả hai khó mà có thể đến được với nhau đã là cái kết mà nhiều người cho rằng sẽ diễn ra trong Mộng Hoa Lục. 

Nhưng về cuối, những ân oán ngày xưa đã được hóa giải. Vì thế, đôi chính nhanh chóng làm lành và sống hạnh phúc bên nhau. Một số người nhận xét tình tiết phim đã cũ và dễ gây ức chế. Kết phim diễn ra nhanh chóng, chẳng khác nào đầu voi đuôi chuột.

Ngoài ra, việc nhấn mạnh quá nhiều đến vấn đề "song khiết" của đôi chính cũng gây phản ứng ngược. Lý do là vì, việc này đã đi ngược lại với nội dung trong nguyên tác của Quan Hán Khanh. 

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Diễn xuất trong Mộng Hoa Lục khiến netizen cực kỳ thất vọng với Lưu Diệc Phi.

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