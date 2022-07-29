Dương Mịch có nguy cơ bị nữ phụ vượt mặt trong dự án phim mới

Cách đây không lâu, Dương Mịch đã chính thức xác nhận việc cô sẽ góp mặt tham gia vào bộ phim cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cùng Cung Tuấn. Ngay từ poster đầu tiên, cặp đôi chính đã khiến khán giả bấn loạn vì độ hot cũng như nhan sắc tuyệt đỉnh của diễn viên. Tuy nhiên, những hình ảnh hậu trường bất ngờ bị bị leak ra lại khiến nhiều người hâm mộ phải tỏ ra lo lắng cho vai diễn của Dương Mịch.

Dương Mịch và Cung Tuấn lần đầu sánh đôi

Nhan sắc tuyệt phẩm của Dương Mịch khiến người hâm mộ phải ngất ngây

Tuy nhiên, ảnh poster lung linh là thế, nhưng nhiều ý kiến cho rằng tạo hình của nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng của Dương Mịch trong hậu trường phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương lại không được lòng khán giả. Có nhiều ý kiến cho rằng trông nàng tiểu Hoa có hơi “dữ” so với nam chính. Bên cạnh đó, tạo hình trang phục có phần rườm rà cũng khiến Dương Mịch mất điểm trong mắt cư dân mạng.