Dương Mịch có nguy cơ bị nữ phụ vượt mặt trong dự án phim mới

'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' chưa được lên sóng nhưng Dương Mịch đã có nguy cơ bị nữ phụ vượt mặt, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.
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Cách đây không lâu, Dương Mịch đã chính thức xác nhận việc cô sẽ góp mặt tham gia vào bộ phim cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cùng Cung Tuấn. Ngay từ poster đầu tiên, cặp đôi chính đã khiến khán giả bấn loạn vì độ hot cũng như nhan sắc tuyệt đỉnh của diễn viên. Tuy nhiên, những hình ảnh hậu trường bất ngờ bị bị leak ra lại khiến nhiều người hâm mộ phải tỏ ra lo lắng cho vai diễn của Dương Mịch.
Tuy nhiên, ảnh poster lung linh là thế, nhưng nhiều ý kiến cho rằng tạo hình của nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng của Dương Mịch trong hậu trường phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương lại không được lòng khán giả. Có nhiều ý kiến cho rằng trông nàng tiểu Hoa có hơi “dữ” so với nam chính. Bên cạnh đó, tạo hình trang phục có phần rườm rà cũng khiến Dương Mịch mất điểm trong mắt cư dân mạng.
Trong khi đó, nữ phụ trong phim là Quách Hiểu Đình lại nhận được vô số lời khen ngợi với loạt tạo hình được tung ra. Theo thông tin trước đó, Quách Hiểu Đình sẽ thế chỗ Viên Băng Nghiên vào vai Đồ Sơn Nhã Nhã. Nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp phù hợp phong cách cổ trang, lại thêm tạo hình mang màu sắc tím bắt mắt đã giúp cô nàng được khán giả khen hết lời, dù ảnh bị leak có phần nhòe nhưng người hâm mộ vẫn xuýt xoa vì nhan sắc xinh đẹp của nàng nữ phụ. Như vậy, sau khi cho Địch Lệ Nhiệt Ba 'ăn hành' ở Ngự Giao Ký, Quách Hiểu Đình lại tiếp tục trở thành đối thủ của Dương Mịch tại Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.
Trước đó, Dương Mịch từng thể hiện vai hồ ly Bạch Thiển trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa. Bạch Thiển thường mặc sắc trắng, tính cách lạnh lùng, cao ngạo. Còn Đồ Sơn Hồng Hồng trong Nguyệt Hồng Thiên lại có nét đẹp khác. Tuy nhiên, điểm khiến Dương Mịch gây tranh cãi khi nhận vai nữ chính trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương chính là tuổi tác. Cô nàng bị nhận xét là quá tuổi để vào vai thiếu nữ như Đồ Sơn Hồng Hồng. Chính các fan của nàng tiểu Hoa cũng có chút lo ngại thần tượng sẽ bị các đàn em trong phim lấn át.