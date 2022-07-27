Đoàn phim của Lee Je Hoon 'buộc' ngừng quay ở Đà Nẵng

Taxi Driver 2 là bộ phim ăn khách có sự tham gia của Lee Je Hoon. Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, Bae Yoo Ram,… Phần 2 dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2023. Điều khiến fan Việt Nam vô cùng thích thú bởi cảnh quay phần 2 sẽ được bấm máy tại Đà Nẵng với sự có mặt của dàn diễn viên đình đám, đặc biệt là sự có mặt của nam thần màn ảnh Lee Je Hoon.

Tuy nhiên, ngày 26/7, tờ Ten Asia của Hàn Quốc đưa tin đoàn phim Taxi Driver phần 2 đã phải hoãn lịch trình quay tại Việt Nam vì nhiều thành viên trong đoàn bị mắc Covid-19. Tờ Newsen cho biết thêm các diễn viên và ê-kíp tham gia đã lên đường tới Việt Nam quay phim từ giữa tháng 7. Các diễn viên tham gia may mắn không ai bị nhiễm virus. Sau khi biết tin, người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình hình hiện tại của đoàn phim cũng như sức khỏe của các diễn viên. Các fan liên tục để lại lời chúc sức khỏe và hy vọng các nhân viên nhanh chóng khỏi bệnh.

Taxi Driver phần 2 được khán giả nhiệt tình chờ đợi

Có thể thấy, trong thời gian qua, Đà Nẵng luôn là thiên đường mà nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc lựa chọn để đi du lịch và thực hiện một số dự án quay phim, chụp hoạ báo,... Có thể kể đến diễn viên Son Ye Jin, Park Min Young, Song Seung Heon…

Gần đây nhất, nam diễn viên Lee Joon-Gi cùng ekip của anh đã đến Đà Nẵng - Hội An để chụp ảnh hoạ báo. Nam diễn viên bày tỏ sự thích thú với phong cảnh và ẩm thực Việt Nam.

Ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc Lee Joon-Gi đã có những trải nghiệm đáng nhớ ở Đà Nẵng.

Việc các sao quốc tế đình đám đến Việt Nam để quay phim, du lịch khiến các khán giả Việt vô cùng phấn khích và hạnh phúc bởi mối qua hệ giữa idol và fan đã gần nhau hơn. Bên cạnh đó, trước tình trạng dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn, người hâm mộ không khỏi tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của các thần tượng.