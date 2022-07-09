Khán giả xúc động với hình ảnh NSND Công Lý lần đầu xuất hiện trên phim sau một năm chữa bệnh

Hậu trường 09/07/2022 21:18

Việc NSND Công Lý đã góp mặt trong một tập phim vừa qua đã khiến khán giả không khỏi xúc động và vui mừng.

Mới đây, NSND Công Lý đã trở lại với màn ảnh sau một năm nghỉ chữa bệnh. Theo đó, anh đã xuất hiện trong tập 22 của bộ phim Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ với vai diễn chồng của bà Vân (Vân Dung thủ vai), đồng thời là bố ruột của nhân vật Giang (do Lã Thanh Huyền đóng).

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NSND Công Lý xuất hiện trong tập 22 của bộ phim Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ - Ảnh: Internet

Vai diễn của NSND Công Lý là một người đàn ông nghiện rượu vừa trải qua một cơ tai biến nhưng luôn tìm mọi cách để trốn vợ đi uống rượu. Tuy NSND Công Lý chỉ xuất hiện có 2 phút, nhưng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng với nghệ sĩ Vân Dung mà cảnh phim này đã làm giảm đi sự căng thẳng cho cả toàn bộ tập phim.

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NSND Công Lý và nghệ sĩ Vân Dung - Ảnh: Internet

Theo VTV, nhiều khán giả đã bày tỏ sự vui mừng khi NSND Công Lý trở lại đóng phim. Nhiều người đã gửi lời chúc nam ca sĩ mau khỏi bệnh để có thể hoạt động nghệ thuật nhiều hơn. Một số bình luận của cư dân mạng:

- “Em xem đi xem lại đoạn anh Công Lý diễn”.

- “Thật vui vì anh đã trở lại. Anh vẫn còn yếu nhưng nét diễn của anh không hề thay đổi”.

- “Thương anh, mong anh nhanh bình phục để trở lại”

- "Hi vọng là trong thời gian tới chú sẽ có những vai diễn ấn tượng và thành công tốt đẹp ạ".

Bên cạnh đó, không ít khán giả nhận xét vì bệnh tật mà giọng nói của NSND Công Lý không còn to và rõ như trước. Không những vậy, hình ảnh nam nghệ sĩ ngồi xe lăn hoặc chống gậy bước đi chậm chạp khiến nhiều người không khỏi xót xa.

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NSND Công Lý mong muốn hồi phục thật nhanh để tiếp tục phục vụ khán giả - Ảnh: Internet

Trước đó, trong chuyên mục Talk Cuối Tuần của Chuyển động 24h, NSND Công Lý đã chia sẻ rằng: “Một năm vừa rồi là những chuỗi ngày lo lắng. Thời gian luyện tập để vào nhân vật này tôi cũng phải vất vả nhiều lắm.

Có vượt qua được thì tôi mới nhìn thấy điều đó thật đáng quý. Không biết nói gì hơn, Công Lý muốn hồi phục thật nhanh để có thể sẵn sàng lại tiếp tục phục vụ quý vị khán giả những điều mong muốn nhiều hơn nữa".

Hình ảnh Công Lý trong tập phim chiếu trên VTV sau thời gian vắng bóng vì điều trị bệnh

Hình ảnh Công Lý trong tập phim chiếu trên VTV sau thời gian vắng bóng vì điều trị bệnh

Công Lý sẽ xuất hiện trên sóng VTV từ tập 22 của phim Chồng cũ vợ cũ người yêu cũ.

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