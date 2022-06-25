MC Thảo Vân 'vén màn bí mật' hôn nhân cùng NSND Công Lý, tiết lộ 2 lý do không muốn nhắc nhiều về chồng cũ sau 12 năm ly hôn

Hậu trường 25/06/2022 14:58

Vừa qua, khi tham gia một talkshow, MC Thảo Vân - vợ cũng NSND Công Lý - đã có những chia sẻ hiếm hoi về đời tư cũng như những khó khăn khi cả hai quyết định ly hôn.

Vừa qua, xuất hiện tại chương trình "Lối ra" cùng MC Đinh Tiến Dũng, MC Thảo Vân - vợ cũng NSND Công Lý - đã có những chia sẻ hiếm hoi về đời tư cũng như những khó khăn mà mình cũng chồng cũ đã trải qua sau khi ly hôn.

MC Thảo Vân 'vén màn bí mật' hôn nhân cùng NSND Công Lý, tiết lộ 2 lý do không muốn nhắc nhiều về chồng cũ sau 12 năm ly hôn - Ảnh 1
Thảo Vân tham gia chương trình "Lối ra" cùng MC Đinh Tiến Dũng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, Thảo Vân không muốn nhắc quá nhiều về mối quan hệ với Công Lý vì sự việc đã trôi qua 12 năm, cô không muốn làm xáo trộn cuộc sống của cả hai. Nhưng có lẽ vì nữ MC chưa lập gia đình nên mọi người nói đến cô thường nhớ đến Công Lý.

"Thứ nhất là vì có người sẽ nói rằng mình cứ nói mãi về tình cảm đó và bám vào nó. Lý do thứ hai là anh ấy đã có gia đình riêng nên mình không muốn động chạm đến để cho anh ấy được yên ổn... Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói để khán giả hiểu rằng không phải tôi cứ muốn dính vào anh ấy hay nhắc mãi về chuyện đó. Nhưng nếu khi cần, mình có thể nói chuyện để từ đó mọi người có thể hiểu hơn về tình cảm của chúng tôi" - Thảo Vân chia sẻ.

MC Thảo Vân 'vén màn bí mật' hôn nhân cùng NSND Công Lý, tiết lộ 2 lý do không muốn nhắc nhiều về chồng cũ sau 12 năm ly hôn - Ảnh 2
 MC Thảo Vân - Ảnh: Chụp màn hình

 

Tâm sự về cuộc hôn nhân đã qua, Thảo Vân thừa nhận trước và trong khi quyết định ly hôn với Công Lý đều là thời điểm khó khăn với mình. Sau khi "đường ai nấy đi", cô vẫn có nhiều trăn trở vì ly hôn chắc chắn ảnh hưởng đến con cái, gia đình 2 bên dù biết đây là lựa chọn đúng đắn cho cả hai.

MC Thảo Vân 'vén màn bí mật' hôn nhân cùng NSND Công Lý, tiết lộ 2 lý do không muốn nhắc nhiều về chồng cũ sau 12 năm ly hôn - Ảnh 3
Gia đình Công Lý và Thảo Vân - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về những ảnh hưởng của việc ly hôn khi cả Thảo Vân và Công Lý đều là người nổi tiếng, Thảo Vân tiết lộ, ngay thời điểm cô có quyết định ly hôn thì cả hai nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo. Sau này chia tay, dĩ nhiên về phương diện kinh tế cũng không còn được như trước. Bên cạnh đó, theo cô, trong mắt mọi người, cho đến thời điểm hiện tại,vẫn cho rằng ly hôn là một chuyện không có gì tốt đẹp. Thế nhưng, Thảo Vân vẫn không hối hận về quyết định này.

"Tất cả những cái đấy nó không bằng việc bản thân 2 người đều cảm nhận là không thể tiếp tục ở bên cạnh nhau. Chia ra đôi đường mọi thứ nó sẽ tốt hơn nên những cái mất đi để đánh đổi có lẽ nó cũng xứng đáng" - Thảo Vân chia sẻ.

MC Thảo Vân 'vén màn bí mật' hôn nhân cùng NSND Công Lý, tiết lộ 2 lý do không muốn nhắc nhiều về chồng cũ sau 12 năm ly hôn - Ảnh 4
MC Thảo Vân, NSND Công Lý và Ngọc Hà (vợ hiện tại của nam nghệ sĩ) - Ảnh: Internet

Cũng trong chương trình, Thảo Vân thú nhận, đã 12 năm nhưng hiện tại cô vẫn chưa thể cân bằng được cuộc sống hậu ly hôn.

“Tôi không biết những phụ nữ khác thế nào còn tôi vẫn nghĩ rằng dù mình có mạnh mẽ đến mấy, vẫn rất lạc quan và nhẹ nhàng với mọi thứ trong cuộc sống nhưng không thể nào phủ nhận có những lúc mình chông chênh. Cho nên, đến tận bây giờ cảm giác chông chênh vẫn xuất hiện nhưng nói là vì cuộc hôn nhân đó thì không phải” - vợ cũ Công Lý trải lòng.

Tuy nhiên, thay vì trốn tránh, Thảo Vân học được cách vượt qua nó bởi theo cô cảm giác bấp bênh chỉ đơn giản là của một người phụ nữ đang sống đơn thân mà thôi. Hiện tại Thảo Vân và Công Lý không còn gì hối tiếc, họ vẫn là bạn bè, dành sự trân quý cho nhau. 

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