Sau 11 tháng 'ở ẩn' hồi phục sức khỏe, NSND Công Lý đã được một việc khiến vợ trẻ vui mừng khôn xiết!

Hồi tháng 7/2021 vừa qua, khán giả vô cùng lo lắng khi hay tin NSND Công Lý gặp sự cố ngã tại nhà riêng. Sau đó, nam nghệ sĩ đã mất thời gian khá dài để hồi phục. Mới đây nhất, vợ trẻ NSND Công Lý hào hứng đăng tải hình ảnh được ông xã dẫn đi ăn nhân ngày “Tổ nghề”.

Thần sắc của NSND Công Lý tươi tắn trở lại nhờ sự chăm sóc tận tình của vợ trẻ - Ảnh: Internet

Kèm thèm đó, người đẹp chia sẻ đây chính là lần đầu ông xã bước chân ra khỏi khu nhà để đi ăn sau 11 tháng điều trị bệnh. Ngọc Hà vui mừng cho biết: “Ngày tổ nghề của vợ nên anh Lý già cho đi ra ngoài ăn. Sau 11 tháng, hôm nay chính thức anh Lý mới bước chân ra xa khu nhà đang ở để ăn đây này. Thương lắm”.