Sau 11 tháng 'ở ẩn' hồi phục sức khỏe, NSND Công Lý đã được một việc khiến vợ trẻ vui mừng khôn xiết!

Hậu trường 20/06/2022 08:44

Sau một thời gian dài hồi phục sức khỏe sau cú ngã, NSND Công Lý đã cùng vợ làm 1 việc 'đáng mừng'. Thần sắc của nam nghệ sĩ cũng tươi tắn hơn hẳn.

Hồi tháng 7/2021 vừa qua, khán giả vô cùng lo lắng khi hay tin NSND Công Lý gặp sự cố ngã tại nhà riêng. Sau đó, nam nghệ sĩ đã mất thời gian khá dài để hồi phục. Mới đây nhất, vợ trẻ NSND Công Lý hào hứng đăng tải hình ảnh được ông xã dẫn đi ăn nhân ngày “Tổ nghề”.

Sau 11 tháng 'ở ẩn' hồi phục sức khỏe, NSND Công Lý đã được một việc khiến vợ trẻ vui mừng khôn xiết! - Ảnh 1
Thần sắc của NSND Công Lý tươi tắn trở lại nhờ sự chăm sóc tận tình của vợ trẻ - Ảnh: Internet

Kèm thèm đó, người đẹp chia sẻ đây chính là lần đầu ông xã bước chân ra khỏi khu nhà để đi ăn sau 11 tháng điều trị bệnh. Ngọc Hà vui mừng cho biết: “Ngày tổ nghề của vợ nên anh Lý già cho đi ra ngoài ăn. Sau 11 tháng, hôm nay chính thức anh Lý mới bước chân ra xa khu nhà đang ở để ăn đây này. Thương lắm”.

Sau 11 tháng 'ở ẩn' hồi phục sức khỏe, NSND Công Lý đã được một việc khiến vợ trẻ vui mừng khôn xiết! - Ảnh 2
Ngọc Hà vui mừng khi sức khỏe ông xã ngày một tốt hơn - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, sau hơn 6 tháng ra viện tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Công Lý đã phục hồi khá tốt. Sắp tới đây, nam nghệ sĩ cũng chuẩn bị dự án quay trở lại hoạt động nghệ thuật với một vai diễn nhỏ trong bộ phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Thông tin này khiến nhiều khán giả không khỏi mong ngóng sự trở lại của nam nghệ sĩ.

Sau 11 tháng 'ở ẩn' hồi phục sức khỏe, NSND Công Lý đã được một việc khiến vợ trẻ vui mừng khôn xiết! - Ảnh 3
Sau 11 tháng 'ở ẩn' hồi phục sức khỏe, NSND Công Lý đã được một việc khiến vợ trẻ vui mừng khôn xiết! - Ảnh 4
Khán giả cũng không khỏi hồ hởi gửi lời chúc mừng đến nam nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây không lâu, trong thời gian NSND Công Lý điều trị bệnh, Ngọc Hà từng đăng bài viết, chia sẻ việc nam nghệ sĩ bật khóc khi trò chuyện với một người bạn vì “thèm được đi diễn vô cùng". Ngọc Hà chia sẻ thêm: "Người nói cũng thương, người nghe cũng đau lòng. Lần đầu tiên, anh Lý bỏ sự mạnh mẽ để sống thật với sự yếu lòng nói với người bạn thân”.

 

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Từ khóa:   NSND Công Lý Công Lý hồi phục sức khỏe Công Lý

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