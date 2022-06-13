Sau 1 năm vắng bóng, NSND Công Lý lần đầu tái xuất rạng rỡ trên sóng truyền hình, chia sẻ vai diễn mới đầy thú vị

NSND Công Lý lần đầu xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình và có chia sẻ về vai diễn mới sắp tới.

Thời gian qua, tình hình sức khỏe của NSND Công Lý từ sau cú ngã nặng được người hâm mộ quan tâm hơn cả. Trên trang cá nhân, vợ trẻ của nam nghệ sĩ cũng liên tục cập nhật tình hình gửi đến mọi người. Sau hơn 1 năm nghỉ dưỡng bệnh, mới đây, NSND Công Lý lần đầu xuất hiện trở lại trên sóng truyền hình và có chia sẻ về vai diễn mới sắp tới.

vhi

Trong lần trở lại này, có thể thấy rõ, nam nghệ sĩ đã dần phục hồi sức khỏe và bắt nhịp khá khớp với những cảnh quay đầu tiên. NSND Công Lý không giấu nổi niềm vui khi chia sẻ về vai diễn lần này. Đây là một vai diễn nhỏ và chủ yếu "tham gia cho vui" sau hơn 1 năm vắng bóng.

Sức khỏe của nam nghệ sĩ đang dần hồi phục trở lại - Ảnh: Cắt từ clip

NSND Công Lý cho biết, một năm qua là một chuỗi lo lắng của rất nhiều người. Thời gian luyện tập để trở lại với nhân vật này với anh cũng khá vất vả. Anh chú ý đến từng chi tiết nhỏ và khi vượt qua được thì thấy thật đáng quý. Dù sức khỏe chưa ổn định nhưng sự nỗ lực của NSND Công Lý quay trở lại với vai diễn là điều khán giả rất trân trọng.

Lần trở lại này, NSND Công Lý chỉ tham gia một vai nhỏ nhưng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả - Ảnh: VTC news

NSND Công Lý nổi tiếng với vai Bắc Đẩu trong Táo quân. Bên cạnh đó, các vai diễn của anh trên phim truyền hình luôn nhận được tình cảm yêu mến và để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Hai dự án phim gần đây nhất anh tham gia là Hướng dương ngược nắng và Hương vị tình thân. Sau biến cố sức khỏe, người hâm mộ rất mong ngóng sự trở lại lần này của anh trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-1-nam-vang-bong-nsnd-cong-ly-lan-dau-tai-xuat-rang-ro-tren-song-truyen-hinh-chia-se-vai-dien-moi-day-thu-vi-475845.html