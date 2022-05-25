Bị tố chỉ biết ở nhà làm 'bánh bèo vô dụng', vợ trẻ NSND Công Lý đáp trả: 'Mình nghĩ là không cần thiết phải phô trương việc mình đang làm'

Hậu trường 25/05/2022 10:10

Đáng chú ý trong bài viết thanh minh của cô nàng, còn có lời động viên của NSND Công Lý khiến nhiều người cảm động.

NSND Công Lý kết hôn cùng bà xã kém 15 tuổi Ngọc Hà vào đầu năm 2021. Cả hai gắn bó với nhau 5 năm trước khi về chung một nhà.Thời gian đầu mối tình này nhận phải nhiều sự không đồng tình từ phía netizen khi một số bộ phận cho rằng cả 2 không thực sự xứng đôi với nhau và vấn đề tuổi tác cũng là một trở ngại lớn.

Bị tố chỉ biết ở nhà làm 'bánh bèo vô dụng', vợ trẻ NSND Công Lý đáp trả: 'Mình nghĩ là không cần thiết phải phô trương việc mình đang làm' - Ảnh 1
Đám cưới của cặp đôi nhận về nhiều ý kiến trái chiều thời gian đầu - Ảnh: Internet

Tâm sự trên báo Tiền Phong, Ngọc Hà cho biết: "Chuyện tương lai không ai biết mai sau thế nào. Tôi không có thói quen tô hồng tương lai, bôi đen quá khứ. Vì tôi đang sống với phút giây hiện tại và sẽ hết lòng với những điều trân quý”.

Tưởng chừng như cuộc sống của họ sẽ là những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh nhau, tuy nhiên đến ngày 21/7/2021, NSND Công Lý bị ngã dẫn đến chấn thương nên phải nhập viện cấp cứu. 

Bị tố chỉ biết ở nhà làm 'bánh bèo vô dụng', vợ trẻ NSND Công Lý đáp trả: 'Mình nghĩ là không cần thiết phải phô trương việc mình đang làm' - Ảnh 2
Bị tố chỉ biết ở nhà làm 'bánh bèo vô dụng', vợ trẻ NSND Công Lý đáp trả: 'Mình nghĩ là không cần thiết phải phô trương việc mình đang làm' - Ảnh 3
Ngọc Hà luôn có mặt bên cạnh ông xã tại bệnh viện - Ảnh: Internet

Sau thời gian dài điều trị ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nghệ sĩ Công Lý xuất viện vào sáng 27/10/2021. Cô thay mặt chồng cảm ơn người thân, bạn bè, khán giả đã quan tâm, gửi lời động viên. Mặc dù là một người vợ tốt khi luôn ở bên chăm sóc chồng từng chút một cho đến khi anh ra viện nhưng với một số antifan họ lại cho rằng Ngọc Hà  dỗi việc và là bánh bèo vô dụng khi không biết làm việc để kiếm ra tiền. 

Mới đây cô nàng cũng đã đăng đàn trên MXH của mình để phản pháo lại những thông tin bịa đặt từ nhóm người này. Cụ thể nữ nhà báo cho biết, lâu nay cô vẫn làm việc bình thường, chỉ là không “trưng” điều đó ra cho mọi người thấy. Bà xã NSND Công Lý khẳng định cô có thể tự kiếm được tiền, lao động chăm chỉ và không phải là “bánh bèo vô dụng”.

Bị tố chỉ biết ở nhà làm 'bánh bèo vô dụng', vợ trẻ NSND Công Lý đáp trả: 'Mình nghĩ là không cần thiết phải phô trương việc mình đang làm' - Ảnh 4
 Bài đăng của cô nàng trên MXH - Ảnh: chụp màn hình
Bị tố chỉ biết ở nhà làm 'bánh bèo vô dụng', vợ trẻ NSND Công Lý đáp trả: 'Mình nghĩ là không cần thiết phải phô trương việc mình đang làm' - Ảnh 5
Một số lời chúc tốt đẹp nhất dành cho cặp đôi từ phía netizen - Ảnh: chụp màn hình

Đáng chú ý trong bài viết cô có nhắc đến NSND Công Lý, chứng kiến cảnh vợ phải bận bịu trong việc chăm lo mình lẫn phải lo toan công việc của bản thân ông xã của Ngọc Hà đã gửi đôi chút lời động viên khiến nhiều người cảm thấy ganh tị trước sự ngọt ngọt của cặp đôi: “Thấy vợ ngồi máy tính liên tục, nghe nhân vật nói chuyện qua phone mà anh chỉ nói một câu ‘Vợ cố gắng lên nhé’! Giờ ông ấy còn động viên ngược lại vợ đấy''.

Hiện sau khoảng thời gian khó khăn vừa qua, người hâm mộ hy vọng cả 2 sẽ trở nên gắn bó với nhau hơn và có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh nhau. 

 

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Từ khóa:   NSND Công Lý Cuộc sống hôn nhân Công Lý - Ngọc Hà Công Lý - Ngọc Hà

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