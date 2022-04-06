Xót xa chuyện khám bệnh của NSND Công Lý: Đội mũ thật kín, chân còn đau nhưng không dám đi chậm vì sợ mọi người chỉ trỏ

Hậu trường 06/04/2022 16:44

Tuy sức khỏe đã ổn định hơn nhiều nhưng NSND Công Lý vẫn chưa thể đi diễn trở lại mà chỉ có thể tham gia vào các hoạt động sinh hoạt cuộc sống thường ngày.

Kể từ khi cơn bạo bệnh ập đến, sức khỏe của NSND Công Lý luôn là chủ đề quan tâm của công chúng, nhiều người đã gửi lời động viên đến nam nghệ sĩ, hy vọng anh sẽ sớm ngày tái xuất. Không phụ lòng những người yêu quý anh, sau quá trình điều trị kiên trì, Công Lý đang trên đà hồi phục lại sức khỏe của mình.

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Nhà báo Ngọc Hà thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của Công Lý cho mọi người cùng biết - Ảnh: FBNV

Được biết, dù hiện tại Công Lý đã có thể sinh hoạt bình thường những việc trở lại với công việc thì chưa khả thi. May thay, vợ của anh - nhà báo Ngọc Hà vẫn liên tục cập nhật các thông tin mới về sức khỏe hàng ngày của anh.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Ngọc Hà đã chia sẻ về câu chuyện hai vợ chồng cùng nhau đi khám bệnh. Theo đó, dù vẫn còn khá mệt nhưng Công Lý vẫn nỗ lực từng ngày. Sau khi đi khám về, anh còn động viên vợ mình, điều đó giúp cho Ngọc Hà có thêm động lực để cùng nam nghệ sĩ trải qua giai đoạn khó khăn này.

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NSND Công Lý vẫn chưa quay lại làm việc được - Ảnh: FBNV

"Hôm qua anh Lý mặc chiếc áo vàng được mọi người trêu là 'nổi quá' khiến anh có tí 'xấu hổ'. Sáng nay ra khỏi nhà, anh dặn đi dặn lại là giờ vào viện phải mặc những chiếc áo thật tối màu, không được nổi. Sợ các kỹ thuật viên lại 'ghét'.

Nhưng thật ra, anh được cả khoa Phục hồi chức năng ở bệnh viện yêu mến ấy. Luôn dành cho anh hết tình cảm, tận tâm." - bà xã NSND Công Lý kể lại.

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Sợ mọi người chỉ trỏ, Công Lý khi đi tái khám phải đội mũ kín và bước thật nhanh - Ảnh: Internet

Ngọc Hà còn cho hay, mỗi lần vào viện tái khám, Công Lý đều phải đội mũ thật kín để không ai nhận ra. Không những vậy, dù cho chân vẫn còn đau nhưng nam nghệ sĩ lúc nào cũng cố gắng di chuyển thật nhanh để không ai chỉ trỏ, bàn tán.

Ngoài ra, lúc trở về nhà, dù rất mệt sau cả buổi khám bệnh nhưng Công Lý vẫn cố gắng nói với vợ: “Hai vợ chồng cố gắng nhé”. Ngọc Hà cũng cho biết thêm, hiện tại tình trạng của nam nghệ sẽ đã tốt hơn nhiều, giảm bớt nặng nề so với thời gian trước.

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"Người nói cũng thương, người nghe cũng đau lòng", bà xã NSND Công Lý kể lại.

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