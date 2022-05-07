Xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, bà xã NSND Công Lý bị mắng: 'Chồng ốm thế mà còn mắt xanh mỏ đỏ'

Vì là người của công chúng, MC Ngọc Hà luôn xuất hiện với với hình ảnh tươi tắn và xinh đẹp, những điều này lại khiến cho một bộ phận khán giả không hài lòng.

Thời gian qua, tình hình sức khỏe của NSND Công Lý gặp nhiều chuyển biến phức tạp, may mắn là ở bên cạnh anh luôn có bà xã chăm lo. Bà xã của nam nghệ sĩ - MC Ngọc Hà cũng thường xuyên cập nhật tình hình chữa trị của chồng lên mạng xã hội bên cạnh những bài đăng thường ngày của mình. Ngọc Hà đã ở bên cạnh Công Lý trong suốt thời gian anh đổ bệnh và phục hồi - Ảnh: FBNV Tuy vậy, khi Ngọc Hà chia sẻ những hình ảnh chỉnh chu của mình lên trang cá nhân, nhiều người đã để lại các bình luận tiêu cực, khiến nữ MC chịu nhiều đả kích. Vì vậy, mới đây cô đã đăng tải một dòng trạng thái khá dài để nói về sự việc này.

Bài đăng của Ngọc Hà trên trang cá nhân của caoo - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, Ngọc Hà khẳng định bản thân cô trong ảnh và ngoài đời là hai người khác nhau, mỗi lần lên hình là phải nhờ tới sự trợ giúp từ chuyên gia trang điểm và nhiếp ảnh gia có tâm còn ngoài đời cô rất bình thường vì không hề dùng chút phấn son nào. Tuy vậy, khi đăng tải những bức ảnh đẹp đẽ nhất lên MXH thì lại bị những người lạ ùa vào tấn công. "Đăng ảnh đẹp thì bị chửi ngay chồng ốm thế còn 'mắt xanh mỏ đỏ'. Chia sẻ xíu xíu khó khăn thì nhận ngay những lời 'cười cợt'. Thậm chí biết mình khó khăn họ còn né! Thi nhau bình phẩm!" - Ngọc Hà viết.

Việc Ngọc Hà thường đăng tải các hình ảnh xinh đẹp của mình lên MXH đã khiến nhiều người không vừa ý - Ảnh: FBNV Không những đăng ảnh bản thân, mỗi khi Ngọc Hà đăng ảnh hoa thì bị mắng là vô tư và rảnh rỗi, khi đăng bài thanh lý đồ thì bị mỉa mai. Nhiều lần như vậy khiến cho nữ MC vô cùng bức xúc và tức giận không biết bản thân mình đã làm gì sai, tuy vậy cô chỉ mong sức khỏe của ông xã ngày càng tốt lên để minh chứng cho sự hy sinh của mình không là vô ích. "Thôi, chả cần ai thấu miễn sống sao, trời có mắt! Anh Lý khỏe mạnh là điều nói lên tất cả!" - bà xã NSND Công Lý tâm sự.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-voi-hinh-anh-tuoi-tan-ba-xa-nsnd-cong-ly-bi-mang-chong-om-the-ma-con-mat-xanh-mo-do-466923.html