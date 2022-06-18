NSND Công Lý gây bất ngờ khi gắn thẻ vợ cũ và Ngọc Hà trên MXH, nội dung bài đăng không khỏi khiến netizen cảm động rơi nước mắt

Bài đăng của NSND Công Lý trên MXH đã làm cho nhiều người yêu quý nam diễn viên thêm phần xúc động khi sau chuỗi ngày đấu tranh với bệnh tật, giờ đây anh đã có thời gian bên cạnh các con của mình.

Cách đây không lâu, đã từng có thời điểm người hâm mộ tỏ ra cực kỳ lo lắng cho NSND Công Lý khi anh được xác nhận đã gặp sự cố trượt ngã và bị thương nghiêm trọng. Vụ việc khiến sức khỏe nam nghệ sĩ bị ảnh hưởng khá nhiều, đáng tiếc nhất hẳn phải là việc không thể góp mặt trong Táo Quân 2022 - Chương trình mà NSND Công Lý luôn đóng một vai trò quan trọng. Thời gian điều trị Ngọc Hà luôn là người ở bên chăm sóc cho NSND Công Lý - Ảnh: Internet Được biết trong suốt khoảng thời gian điều trị, đã từng có thời điểm nam nghệ sĩ tỏ ra chán nản nhưng may mắn thay, bên cạnh anh luôn có một Ngọc Hà hết mực tận tình chăm sóc, động viên ông xã. Cô từng chia sẻ: “Mình và anh Lý đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, từ vật chất đến tinh thần, đó là sự thật. Nhưng mình không bao giờ kêu ca, bởi kêu ca sẽ chả giải quyết được gì ngoài hai từ cố gắng".

Có lẽ nhờ vậy mà NSND Công Lý tích cực tập luyện để sớm hồi phục sức khỏe, trở lại với nghệ thuật. Cách đây không lâu, Ngọc Hà từng đăng tải bài viết, chia sẻ về việc nam nghệ sĩ bật khóc khi trò chuyện với một người bạn vì “thèm được đi diễn vô cùng". "Người nói cũng thương, người nghe cũng đau lòng. Lần đầu tiên, anh Lý bỏ sự mạnh mẽ để sống thật với sự yếu lòng nói với người bạn thân”, Ngọc Hà viết. Bài đăng mới nhất của nam nghệ sĩ không khỏi khiến nhiều người xúc động - Ảnh: chụp màn hình Mẹ bé Tít cũng tỏ ra cực kỳ vui mừng trước hình ảnh ấm áp của 3 cha con - Ảnh: chụp màn hình Mới đây nhất, nam danh hài nổi tiếng vừa chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên hai con kèm lời nhắn xúc động: “Gia tài của tôi!”.

Qua hình ảnh được đăng tải, nghệ sĩ nhân dân Công Lý nở nụ cười rạng rỡ khi được quây quần bên con gái của vợ đầu - bé Kiến cùng con trai với vợ hai - bé Tít. Chứng kiến hình ảnh đó, nhiều người đã không khỏi phần xúc động khi đã khá lâu rồi cả 3 cha con mới có dịp chụp chung một tấm ảnh hạnh phúc đến như vậy. Ngay dưới bài đăng, MC Thảo Vân - cũng không thể kìm nén cảm xúc của mình khi nhìn thấy cha con đoàn tụ: “Ấm áp quá ah!”. Nam nghệ sĩ liên tục bày tỏ tình yêu thương với các con của mình trên MXH - Ảnh: chụp màn hình Có thể thấy sau biến cố liên quan đến sức khỏe gần đây, nam diễn viên đang từng bước lấy lại được niềm vui trong cuộc sống của mình. Netizen cũng hy vọng, NSND Công Lý sẽ luôn mãi hạnh phúc và yêu đời bên cạnh người thân của mình trong tương lai, đồng thời mang đến khán giả những sản phẩm chất lượng nhất trong thời gian tới.

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