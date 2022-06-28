Clip nhan sắc NSND Công Lý 22 năm trước gây sốt MXH Tiktok với hơn 600.000 lượt thả tim, dân tình vừa xuýt xoa vừa ngỡ ngàng vì sự thay đổi

Hậu trường 28/06/2022 11:17

Đoạn clip theo trend quay ngược thời gian với NSND Công Lý đang gây bão trên MXH Tiktok khi dân tình vô cùng sửng sốt về nhan sắc của 'cô Bắc Đẩu' một thời.

Mới đây, vào ngày 27/6, 1 kênh tiktok đã đăng tải đoạn clip dựa theo trend đang gây sốt hiện nay với chủ đề “Ngược dòng thời gian cùng NSND Công Lý”.

Theo đó, đoạn clip này đã so sánh và ghép hình ảnh hiện tại và hình ảnh trong quá khứ của NSND Công Lý. Cụ thể là bức hình anh vào 22 năm trước. Đoạn clip mở đầu bằng hình ảnh NSND Công Lý trả lời trong cuộc phỏng vấn với VTV24 khi nam NS chính thức quay lại màn ảnh sau 1 năm hồi phục sau bạo bệnh. Sau khi trải qua biến cố, NSND Công Lý đã trông thêm tuổi hơn nhiều với đầu tóc điểm bạc và xuống sắc thấy rõ, thậm chí không được linh hoạt như trước đây.

Clip nhan sắc NSND Công Lý 22 năm trước gây sốt MXH Tiktok với hơn 600.000 lượt thả tim, dân tình vừa xuýt xoa vừa ngỡ ngàng vì sự thay đổi - Ảnh 1
Đoạn clip mở đầu bằng hình ảnh NSND Công Lý trả lời trong cuộc phỏng vấn với VTV24 khi nam NS chính thức quay lại màn ảnh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay sau đó, hình ảnh NSND Công Lý khi còn trẻ đã khiến dân tình sửng sốt và có một phen ngỡ ngàng. Theo đó, hình ảnh nam nghệ sĩ mặc chiếc áo cổ đứng màu xanh lá với họa tiết vàng cùng kiểu tóc đầu đinh, được nhận sét là 'Cô Đẩu' trước kia với nhan sắc đậm chất soái ca, bad boy khiến khán giả không thể nhận ra rằng đây là NSND Công Lý hồi trẻ.

Được biết đây là hình ảnh vào 22 năm trước khi nam nghệ sĩ đóng bộ phim có tên ‘Thám tử gặp may’. Ngay lập tức đoạn clip này đã nhận về hơn 6 triệu lượt xem cùng hơn 600.000 lượt thả tim vì sức hút của nhan sắc NSND Công Lý hồi trẻ.

Clip nhan sắc NSND Công Lý 22 năm trước gây sốt MXH Tiktok với hơn 600.000 lượt thả tim, dân tình vừa xuýt xoa vừa ngỡ ngàng vì sự thay đổi - Ảnh 2
Đây là hình ảnh vào 22 năm trước khi nam nghệ sĩ đóng bộ phim có tên ‘Thám tử gặp may’ - Ảnh: Internet

Hàng loạt bình luận khen ngợi nhan sắc đỉnh cao của NSND Công Lý thời trẻ:

"Đỉnh quá! Như bad boy vậy"

"Kết chủ video rồi đấy toàn gương mặt của tuổi thơ"

"Xem lại nghĩ đến cảnh ba mình .. ba mẹ chúng ta già rồi đó .."

"Khúc sau tưởng Công Phượng cắt tóc đinh á"

"Nói chớ các bác,các cụ hồi xưa toàn đẹp kiểu tự nhiên ý,nhìn hoài không chán!

Clip nhan sắc NSND Công Lý 22 năm trước gây sốt MXH Tiktok với hơn 600.000 lượt thả tim, dân tình vừa xuýt xoa vừa ngỡ ngàng vì sự thay đổi - Ảnh 3
Hàng loạt bình luận khen ngợi nhan sắc đỉnh cao của NSND Công Lý thời trẻ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên không ít cư dân cũng thấy chạnh lòng khi xem xong clip này bởi họ nhận ra thời gian thật tàn nhẫn và đã trôi thật nhanh khi những nghệ sĩ gắn liền với tuổi thơ bao người nay đã ngày càng già đi. Tuy nhiên,  khoảnh khắc giữa nam nghệ sĩ và 2 đồng nghiệp đất Bắc là Xuân Bắc và Quang Thắng sau khi hoàn toàn hồi phục hậu chấn thương khiến người hâm mộ ấm lòng. Có thể thấy, NSND Công Lý rất vui khi gặp lại đồng nghiệp, thần sắc của nam nghệ sĩ rạng rỡ và tươi tắn.

Clip nhan sắc NSND Công Lý 22 năm trước gây sốt MXH Tiktok với hơn 600.000 lượt thả tim, dân tình vừa xuýt xoa vừa ngỡ ngàng vì sự thay đổi - Ảnh 4
NSND Công Lý rất vui khi gặp lại đồng nghiệp, thần sắc của nam nghệ sĩ rạng rỡ và tươi tắn - Ảnh: Internet

Được biết, NSND Công Lý cũng mới quay trở lại đóng phim khi vào 1 vai diễn nhỏ trong bộ phim “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ”. Theo đó, Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội sẽ vào vai bố của Giang (Lã Thanh Huyền đóng). NSND Công Lý đã hoàn tất các cảnh quay và nhân vật của ông sẽ xuất hiện trong vài tập tới. Tuy nhiên, hiện tại, những thông tin cụ thể về vai diễn vẫn đang được giữ bí mật.

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Từ khóa:   NSND Công Lý Cô Đẩu Công Lý Tiktok

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