Jennie (BlackPink) sắp xuất hiện trong bộ phim "The Idol" đóng cùng The Weeknd, Lily-Rose Depp

Sao quốc tế 30/06/2022 07:51

Theo nhiều nguồn tin, Jennie (BlackPink) sẽ xuất hiện trong TV Series "The Idol" với tư cách khách mời hoặc một nhân vật trong phim

 Trước đó vào năm 2021, thành viên BLACKPINK bị bắt gặp đi ăn tối cùng The Weeknd làm dấy lên tin đồn hợp tác. Vào ngày 17/6, một thông báo độc quyền của phương tiện truyền thông được đưa ra. Được biết, Jennie (BLACKPINK) hiện đang đàm phán để xuất hiện trên kênh HBO, trong tác phẩm “ The Idol”, do The Weeknd, Sam Levinson và Reza Fahim thực hiện. “The Idol” được mô tả là một loạt phim kể về “một nữ ca sĩ nhạc pop, cô nàng bắt đầu mối tình lãng mạn với một chủ câu lạc bộ bí ẩn ở L.A, đã trở thành thủ lĩnh giáo phái bí mật”.

Jennie (BlackPink) sắp xuất hiện trong bộ phim 'The Idol' đóng cùng The Weeknd, Lily-Rose Depp - Ảnh 1
Jennie từng đi ăn tối cùng The Weeknd tại L.A

  The Weeknd sẽ đóng vai chính trong loạt phim, cùng với đó là sự tham gia của các bạn diễn Lily-Rose Depp, Troye Sivan, v.v. Theo một vài nguồn tin, Jennie sẽ đóng vai khách mời hoặc một nhân vật trong phim. Bộ phim “The Idol” hiện đang được quay ở Los Angeles, California.

Jennie (BlackPink) sắp xuất hiện trong bộ phim 'The Idol' đóng cùng The Weeknd, Lily-Rose Depp - Ảnh 2
Jennie sẽ đóng vai khách mời hoặc một nhân vật nhỏ trong phim

 Thông tin trên khiến người hâm mộ và netizen thích thú vì đây là lần đầu tiên mà nữ rapper nhà YG Jennie lấn sân sang diễn xuất. Rất nhiều fan trông đợi vai diễn này của cô nàng. Như vậy sau Jisoo, Jennie sẽ là thành viên tiếp theo của BLACKPINK tấn công thị trường phim ảnh. Đây cũng là lần đầu Jennie xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với vai trò một diễn viên.

Jennie (BlackPink) sắp xuất hiện trong bộ phim 'The Idol' đóng cùng The Weeknd, Lily-Rose Depp - Ảnh 3
Jennie lần đầu thử sức với vai trò là diễn viên

 

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Từ khóa:   Jennie đóng phim Jennie (BLACKPINK) Kbiz

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