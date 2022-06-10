BLACKPINK nhận được ưu ái như bà hoàng từ 4 thương hiệu lớn trên toàn cầu, thái độ của Giám đốc Dior và Saint Laurent gây choáng

Jennie là đại sứ của hàng loạt thương hiệu cao cấp như Chanel, Gentle Monster. Cô nàng trở thành đại sứ truyền thông của Chanel vào tháng 6/2018. Từ đó, nữ idol luôn tham dự hàng loạt sự kiện của hãng.

Cô được hãng thời trang lớn này dành sự ưu ái đặc biệt khi mỗi lần xuất hiện, nữ idol luôn diện những BST có thiết kế mới nhất chưa ra mắt, đồng thời được ngồi ở hàng ghế đầu bên những nhân vật quyền lực như Tổng biên tập tạp chí Vouge - Anna Wintour, Cardi B, Caroline de Maigret... Hàng ghế đầu có ý nghĩa biểu trưng cho vị thế của 1 ngôi sao đối với nhà thiết kế hoặc nhãn hàng trong show diễn, và đây cũng thường là vị trí dành cho những siêu sao nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn thế giới.

Jennie giữ vững phong thái kiêu hãnh, lạnh lùng bên cạnh Cardi B và Tổng biên tập tạp chí Vogue – Anna Wintour trên hàng ghế đầu.

ROSÉ và SAINT LAURENT

Rosé đảm nhiệm danh hiệu Đại sứ toàn cầu của thương hiệu đình đám Saint Laurent vào năm 2020. Giống như Jennie, cô nàng thường đi dự các sự kiện thời trang của hãng.

Rosé thường dự các sự kiện lớn của Saint Laurent

Rosé không chỉ được ưu ái trong các sự kiện Fashion Week mà cô nàng còn được giám đốc của hãng đãi ngộ như bạn thân. Được biết, Giám đốc sáng tạo của thương hiệu đình đám và nữ thần tượng duy trì một tình bạn đẹp sau cuộc gặp gỡ tại Paris vào năm 2019. Mỗi khi cô nàng đến dự sự kiện ở đây, giám đốc sáng tạo của Saint Laurent đều đưa cô đi ăn uống ở nhà hàng sang trọng và hộ tống cô nàng đi sự kiện lớn. Đỉnh điểm vào năm 2021, nữ idol đã cùng Giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello của Saint Laurent tham dự bữa tiệc lớn nhất hành tinh Met Gala. Tại đây, diện mạo khác lạ của "đóa hồng nước Úc" đã trở thành chủ đề nóng được netizen bàn tán trên mạng xã hội.

Rosé và Giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello tại Met Gala

Rosé và CEO Saint Laurent có mối quan thân thiết

LISA và BVLGARI

Lisa là đại sứ của Bvlgari. Nhân vật chủ chốt Jean-Christophe Babin - CEO thương hiệu Bvlgari đã dành rất nhiều đãi ngộ đặc biệt cho em út BLACKPINK.

Lisa xuất hiện xinh đẹp ở sự kiện của BVLGARI tại Pháp vừa qua

Vào ngày 6/6 vừa qua, nữ thần tượng đã đến tham dự sự kiện ra mắt BST mới của hãng ở Pháp. Cô nàng được ưu ái khi được ngồi ở hàng ghế đầu, ngoài ra nữ idol còn được ngồi ở bàn tiệc bên cạnh là 2 nàng đại sứ đẳng cấp của thế giới là Anne Hathaway và Priyanka Choptara. Trong sự kiện, Lisa và CEO này liên tục đồng hành với nhau. Trên trang Instagram cá nhân, CEO Jean-Christophe Babin đã chia sẻ rất nhiều ảnh chụp cùng Lisa, thậm chí còn để chế độ ảnh nổi bật. Không riêng sự kiện lần này mà ở các sự kiện trước, Lisa luôn được CEO đối xử đặc biệt. Trong sự kiện diễn ra tại Ý vào tháng 3 vừa qua, người hộ tống giúp Lisa giao lưu vui vẻ với người hâm mộ chính là CEO Jean-Christophe Babin.

Lisa cùng Anne Hathaway và Priyanka Choptara

Lisa được CEO Jean-Christophe Babin hộ tống trong một sự kiện của BVLGARI

JISOO và DIOR

Jisoo là đại sứ của thương hiệu xa xỉ Dior. Chị cả BLACKPINK luôn trở thành tâm điểm gây chú ý trong các sự kiện cô tham gia, bên cạnh cô luôn xuất hiện những nhân vật đình đám của giới thời trang. Trong số đó phải kể đến vị Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Dior - Pietro Beccari.

Jisoo xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp khi dự sự kiện của Dior

Ông lớn nhà Dior luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho cô nàng. Thâm chí, trong một sự kiện, CEO này còn nhắn gửi tới YG Entertainment rằng: "Nếu YG sa thải cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy đi". CEO Pietro Beccari cũng dành nhiều lời khen "có cánh" cho nữ idol: "Jisoo và Dior đã tạo thành 1 cuộc hôn nhân viên mãn. Chúng tôi sẽ mở rộng và củng cố mối quan hệ đối tác trong tương lai. Con người tuyệt vời của Jisoo làm tôi ngạc nhiên. Cô ấy là 1 ngôi sao đáng kinh ngạc nhưng rất khiêm tốn. Cô ấy cũng rất thông minh. Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều khi Jisoo đến Pháp, cô ấy luôn khiến mọi người xung quanh mỉm cười. Jisoo luôn tôn trọng và quan tâm đến người khác. Đó là những đặc điểm rất quan trọng". Có thể thấy cô nàng Jisoo và vị CEO có một mối quan hệ bạn bé tốt đẹp trên cả cương vị đối tác của nhau.

Jisoo trò chuyện với CEO của Dior là Pietro Beccari.