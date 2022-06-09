Kim Dong Hyun (AB6IX) bị tung ảnh thân mật với gái lạ trên đường ngay sau buổi fan meeting của nhóm

Sao quốc tế 09/06/2022 12:16

Kim Donghyun (AB6IX) bị bắt gặp đang hẹn hò cùng bạn gái và có những cử chỉ thân mật trên đường phố ngay sau khi gặp gỡ người hâm mộ tại fanmeeting.

Vào ngày 06/06, trên mạng xã hội Twitter xuất hiện bài đăng với nội dung “Tôi đã gặp Kim Donghyun của AB6IX cùng bạn gái anh ấy ngày hôm qua tại Apgujeong”. Bài đăng ngay lập tức đã gây sự chú ý của người hâm mộ. Theo như chia sẻ, những hình ảnh này được chụp lại ở ngoài đường phố Apgujeong vào lúc 2:42 đêm. Trong hai bức ảnh đầu tiên, có thể thấy một nam thanh niên đang vòng tay ôm eo một cô gái trẻ khi đang dừng đèn đỏ chờ sang đường. Đính kèm là dòng chú thích: “Tôi đã nhìn thấy Kim Dong Hyun của AB6IX với một cô gái ngày hôm qua”.

 Ở bức ảnh thứ ba, hình ảnh một người đàn ông khác được nhìn thấy đi lên cầu thang vào trong một tòa nhà. Người đàn ông này mặc chiếc áo phông và đeo túi giống như thanh niên trong hai bức ảnh đầu tiên. Chủ nhân bài viết chú thích: “Hình cuối cùng là hình chụp quần áo của anh ấy. Có vẻ như Kim Donghyun đã rời khỏi vào lúc bình minh sau khi kết thúc buổi gặp gỡ người hâm mộ”. 

Kim Dong Hyun (AB6IX) bị tung ảnh thân mật với gái lạ trên đường ngay sau buổi fan meeting của nhóm - Ảnh 1
Tấm ảnh được cho là nam idol và bạn gái
Kim Dong Hyun (AB6IX) bị tung ảnh thân mật với gái lạ trên đường ngay sau buổi fan meeting của nhóm - Ảnh 2
Cả hai có cử chỉ thân mật ngay trên đường

  Hiện tại bài viết trên đã được xoá, mặc dù chưa xác định tính thực hư của những tấm ảnh này nhưng nó đã được lan truyền một cách chóng mặt trên MXH. Mặc dù không thấy được mặt chàng trai trong bức ảnh, nhưng đa phần khán giả và người hâm mộ tin rằng đó là Kim Donghyun vì trang phục và túi của người trong ảnh giống với những thứ nam thần tượng đã diện trước đó trong cùng ngày. Ngoài trang phục, vóc dáng và thần thái cũng giống với nam idol. Nhiều “fan cứng” của anh chàng đã xác nhận đó chính là Kim Dong Hyun.

Kim Dong Hyun (AB6IX) bị tung ảnh thân mật với gái lạ trên đường ngay sau buổi fan meeting của nhóm - Ảnh 3

 Không lâu sau đó, theo tờ Xports News, công ty chủ quản của AB6IX – Brand New Music cho biết: “Sự thật là Kim Donghyun đã gặp gỡ những người bạn đồng hương sau buổi liên hoan. Cậu ấy cũng chuẩn bị về nhà sau cuộc gặp mặt ấy. Sau khi tiễn bạn bè xong, cậu ấy đã bắt taxi về nhà”. Theo đó, một số ý kiến cho rằng việc anh hẹn hò ngay sau buổi fanmeeting là quá đáng và thiếu cân nhắc. Nhiều người hâm mộ đã tỏ ra sự thất vọng về anh chàng, không phải vì anh chàng đã có người yêu mà vì anh chàng vội vả hẹn hò ngay vừa mới kết thúc fanmeeting.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Người hâm mộ có thể sẽ bị tổn thương nhiều hơn bởi anh ấy hẹn hò ngay sau khi kết thúc buổi họp mặt với fan đấy”

- “Thay một chiếc áo khó đến vậy sao?”

- “Tại sao một thần tượng lại bất cẩn như thế chứ?”…

- "Hẹn hò không phải là vấn đề ở đây, nhưng đó là vào cùng ngày với buổi họp mặt người hâm mộ của anh ấy. Hoặc ít nhất anh ấy nên thay quần áo của mình."

- "Anh ấy có thể hẹn hò, nhưng ít nhất anh ấy nên cho thấy rằng anh ấy đang cố gắng che giấu điều đó. Tại sao họ cứ phải thể hiện tình cảm ở nơi công cộng?"

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