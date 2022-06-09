Jin (BTS) và Irene (Red Velvet) được bình chọn là idol có visual đẹp nhất K-pop 2022

Sao quốc tế 09/06/2022 12:16

Mới đây, trên diễn đàn cộng đồng DC Gallery đã tổ chức một cuộc bình chọn để chọn ra những thần tượng có visual đẹp nhất trong K-pop. Tại đây, cộng đồng mạng sẽ bình chọn ra thần tượng có gương mặt đẹp nhất ở hai hạng mục nam và nữ.

Đứng vị trí đầu tiên trong danh sách bình chọn của netizen ở hạng mục visual nam đẹp nhất là thành viên Jin của BTS với tổng cộng 14.595 phiếu bầu (30%), trong tổng số 49.444 phiếu bầu. Theo đánh giá của cộng đồng mạng, nam thần tượng sở hữu visual nổi bật, gương mặt hài hòa phù hợp với mọi tiêu chuẩn sắc đẹp của Hàn Quốc. Bên cạnh đó netizen còn nhận xét khuôn mặt của nam idol rất thích hợp để đi đóng phim vì quá điển trai. Được biết trước khi gia nhập Bighit Entertainment, Jin đã được SM Entertainment chiêu mộ nhiều lần, có thể thấy visual nổi bật của Jin đã được ông lớn SM chú ý đến. Không có gì phải ngạc nhiên khi visual cực phẩm của Jin đã thu hút người hâm mộ từ những ngày còn là tân binh. Trước đó có lần anh chàng còn chiến thắng các thần tượng nam khác của big3 trong cuộc bình chọn thần tượng có ngoại hình đẹp nhất. 

 

Jin (BTS) và Irene (Red Velvet) được bình chọn là idol có visual đẹp nhất K-pop 2022 - Ảnh 1

Visual điển trai thu hút của Jin (BTS)

 Xếp ở vị trí thứ 2 là nam thần tượng Rowoon của SF9 với 12.806 phiếu bầu (26%) trong 44.944 phiếu bầu. Những cái tên khác lần lượt trong bảng xếp hạng là Cha Eun Woo (ASTRO), V(BTS), Jaehyun (NCT).

Jin (BTS) và Irene (Red Velvet) được bình chọn là idol có visual đẹp nhất K-pop 2022 - Ảnh 2
Nam idol khác trong bảng xếp hạng

 Trong khi đó, ở hạng mục nữ idol thì cô nàng Irene (Red Velvet) đứng ở vị trí đầu tiên với tổng số bình chọn là 24.760 phiếu bầu, chiếm 23% trong tổng số phiếu bầu. Chị cả nhà Red Velvet luôn được cộng đồng mạng công nhận là idol nữ sở hữu visual hàng đầu trong thế hệ thứ 3 của K-pop (gen3). Mặc dù nữ idol là thành viên debut lớn tuổi nhất của Red Velvet nhưng visual xinh đẹp dù đã ngoài 30 của nữ thần tượng luôn được đánh giá cao.

Jin (BTS) và Irene (Red Velvet) được bình chọn là idol có visual đẹp nhất K-pop 2022 - Ảnh 3
Irene sở hữu visual xinh đẹp tựa nữ thần dù đã ngoài 30 tuổi 

 Xếp sau vị trí của Irene là Miyawaki Sakura (LESSERAFIM) với tổng cộng 24, 730 phiếu bầu, Kim Minju ở vị trí số 3 với 19,419 phiếu bầu. Tiếp theo lần lượt là Jang WonYoung (IVE) và Karina (aespa) ở vị trí thứ 4 và thứ 5.

 

Jin (BTS) và Irene (Red Velvet) được bình chọn là idol có visual đẹp nhất K-pop 2022 - Ảnh 4
Những nữ thần tượng khác trong bảng xếp hạng

Jin (BTS) và Irene (Red Velvet) là hai cái tên hot hiện nay. Không quá bất ngờ khi cả hai đứng đầu trong danh sách idol K-pop có gương mặt đẹp. Nhiều lần cả hai thần tượng cùng đứng chung một khung hình khiến người hâm mộ và cả cộng đồng mạng "sốc visual". 

Jin (BTS) và Irene (Red Velvet) được bình chọn là idol có visual đẹp nhất K-pop 2022 - Ảnh 5
Irene và Jin đứng chung khung hình
Jin (BTS) và Irene (Red Velvet) được bình chọn là idol có visual đẹp nhất K-pop 2022 - Ảnh 6
Cả hai cùng làm MC tại lễ trao giải

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