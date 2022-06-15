G-Dragon được netizen khen ngợi không ngớt khi xuất hiện trên trang bìa của Vogue Korea, không hổ danh là 'ông hoàng K-pop'

Vào ngày 13/6, hình ảnh mới nhất của 'ông hoàng K-pop" G-Dragon được phát hành trong ấn bản tháng 7 của tạp chí Vogue Korea.
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Ngay sau khi hình ảnh được Vogue Korea tiết lộ, netizen và người hâm mộ của nam idol đã khen ngợi visual của G-Dragon và phong cách lựa chọn trang phục sành điệu của anh chàng.
Không chỉ về ngoại hình và trang phục, thần thái của trưởng nhóm BIGBANG cũng được cộng đồng mạng đánh giá cao. G- Dragon không chỉ nổi danh với tài năng trong lĩnh vực âm nhạc mà anh còn đạt được các thành tựu trong mảng thời trang. Thủ lĩnh của BIG BANG là cái tên luôn được các hãng thời gian và nhà mốt nổi tiếng chú ý. Tên tuổi của G-Dragon còn vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc và lan rộng ra khắp quốc tế. Phong cách thời trang của anh chàng được đánh giá cao ở sự phá cách và đặc biệt. Anh luôn được các thương hiệu thời trang toàn cầu "chọn mặt gửi vàng" và xuất hiện trong các sự kiện thời trang có quy mô lớn.
G-Dragon là trưởng nhóm của BIGBANG trực thuộc công ty YG Entertainment. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và cả thời trag, tên tuổi của G-Dragon đã lan rộng ra khắp châu Á và cả thế giới. Với sự nổi tiếng như hiện tại, thật không quá khi gọi anh chàng này là "ông hoàng K-pop".