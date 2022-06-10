Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) lọt top nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu 2022

Sao quốc tế 10/06/2022 23:18

Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) là hai cái tên được chú ý thời gian gần đây. Nhất là sau khi tin đồn hẹn hò của cặp đôi này nổ ra và trở thành chủ đề hot, tên tuổi của hai người được netizen và báo chí không ngừng nhắc đến chứng tỏ sức ảnh hưởng của cả hai.

Gần đây, V (BTS) và Jennie (Black Pink) được netizen đồn đoán rằng đang mối quan hệ tình cảm, sau loạt ảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho là V lái xe chở Jennie khi đi du lịch tại Jeju.

Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) lọt top nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu 2022 - Ảnh 1
Tấm ảnh làm  lên nghi vấn hẹn hò của cả hai

 Nghi vấn nổ ra, những tin đồn và việc "truy tìm bằng chứng" và độ hóng hớt của netizen đã khiến cho lượng tìm kiếm tên của V và Jennie trên Google tăng đột biến trong thời gian qua, dẫn đến kết quả cả hai đều trở thành những nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu năm 2022. Theo kết quả, tại hạng mục nam thần tượng được tìm kiếm nhiều nhất, V của nhóm BTS đứng đầu, tiếp theo trong bảng xếp hạng lần lượt là các thành viên của BTS - Jungkook và Jimin ở vị trí thứ 2 và 3.

Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) lọt top nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu 2022 - Ảnh 2
Top 10 hạng mục nam trong BXH 50 cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu năm 2022 
Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) lọt top nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu 2022 - Ảnh 3
V là nam idol được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu  2022
Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) lọt top nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu 2022 - Ảnh 4
Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) lọt top nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu 2022 - Ảnh 5
JungKook và Jimin là hai cái tên đứng ở vị trí số 2 và 3

 Trong khi đó ở hạng mục nữ thần tượng được tìm kiếm nhiều nhất, tên tuổi của cô nàng Jennie đứng ở vị trí đầu bảng, thành viên Jisoo và Rosé cùng nhóm lần lượt đứng thứ 9, 10. Vị trí thứ 2 và 3 thuộc về Winter (aespa) và Taeyeon (SNSD). 

Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) lọt top nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu 2022 - Ảnh 6
Top 10 hạng mục nữ trong BXH 50 cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu năm 2022 
Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) lọt top nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu 2022 - Ảnh 7
Jennie đứng Top 1 nữ thần tượng được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu năm 2022
Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) lọt top nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu 2022 - Ảnh 8
Top 2 và Top 3 thuộc về Winter (aespa) và Taeyeon (SNSD)

 V (BTS) và Jennie (BlackPink) là thần tượng của hai nhóm nhạc nổi tiếng nhất nhì hiện nay. Tên tuổi cả hai luôn được netizen quan tâm, việc đứng đầu top tìm kiếm trên Google nửa đầu năm 2022 cho thấy sức hút và sức ảnh hưởng không hề nhỏ của cả hai.

Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) lọt top nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu 2022 - Ảnh 9
V (BTS) và Jennie (BLACKPINK) là hai cái tên gây chú ý hiện nay
Mỹ nhân bị ghét nhất 'Bản tình ca mùa đông' khoe nhan sắc hơn 10 năm về trước khiến người chị em Song Hye Kyo cũng phải bất ngờ

Mỹ nhân bị ghét nhất 'Bản tình ca mùa đông' khoe nhan sắc hơn 10 năm về trước khiến người chị em Song Hye Kyo cũng phải bất ngờ

Nữ diễn viên Park Sol Mi đã tự đăng tải một số hình ảnh của bản thân trong quá khứ lên trang cá nhân khiến công chúng không khỏi bất ngờ và đặc biệt là phản ứng của người chị em Song Hye Kyo.

Xem thêm
Từ khóa:   V (BTS) và Jennie (BLACKPINK) đứng Top 1 V (BTS) và Jennie (BLACKPINK) Kbiz

TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân bị ghét nhất 'Bản tình ca mùa đông' khoe nhan sắc hơn 10 năm về trước khiến người chị em Song Hye Kyo cũng phải bất ngờ

Mỹ nhân bị ghét nhất 'Bản tình ca mùa đông' khoe nhan sắc hơn 10 năm về trước khiến người chị em Song Hye Kyo cũng phải bất ngờ

Sao đụng hàng: JENNIE (BLACKPINK) và TAEYEON (SNSD) cùng màn 'đụng độ' khiến netizen thích thú

Sao đụng hàng: JENNIE (BLACKPINK) và TAEYEON (SNSD) cùng màn 'đụng độ' khiến netizen thích thú

Vừa xuất hiện trở lại hậu trăng mật, tạo hình của Hyun Bin trong buổi chụp hình bị chê 'quê mùa'

Vừa xuất hiện trở lại hậu trăng mật, tạo hình của Hyun Bin trong buổi chụp hình bị chê 'quê mùa'

Y2K - Phong cách thời trang hiện đang gây bão trong giới Idol K-pop: Jennie (BLACKPINK) một lần nữa mở ra xu hướng

Y2K - Phong cách thời trang hiện đang gây bão trong giới Idol K-pop: Jennie (BLACKPINK) một lần nữa mở ra xu hướng

Nhan sắc qua camera thường của Song Hye Kyo khiến người hâm mộ tiếc nuối, còn đâu nhan sắc hoàng kim

Nhan sắc qua camera thường của Song Hye Kyo khiến người hâm mộ tiếc nuối, còn đâu nhan sắc hoàng kim

Học hỏi bí kíp để thơm tho cả ngày cùng Jennie (BLACKPINK), fan bất ngờ trước mùi hương yêu thích của cô nàng

Học hỏi bí kíp để thơm tho cả ngày cùng Jennie (BLACKPINK), fan bất ngờ trước mùi hương yêu thích của cô nàng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 29 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 19 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 45 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 19 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI