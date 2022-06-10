Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) lọt top nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu 2022

Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) là hai cái tên được chú ý thời gian gần đây. Nhất là sau khi tin đồn hẹn hò của cặp đôi này nổ ra và trở thành chủ đề hot, tên tuổi của hai người được netizen và báo chí không ngừng nhắc đến chứng tỏ sức ảnh hưởng của cả hai.
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Gần đây, V (BTS) và Jennie (Black Pink) được netizen đồn đoán rằng đang mối quan hệ tình cảm, sau loạt ảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho là V lái xe chở Jennie khi đi du lịch tại Jeju.
Nghi vấn nổ ra, những tin đồn và việc "truy tìm bằng chứng" và độ hóng hớt của netizen đã khiến cho lượng tìm kiếm tên của V và Jennie trên Google tăng đột biến trong thời gian qua, dẫn đến kết quả cả hai đều trở thành những nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu năm 2022. Theo kết quả, tại hạng mục nam thần tượng được tìm kiếm nhiều nhất, V của nhóm BTS đứng đầu, tiếp theo trong bảng xếp hạng lần lượt là các thành viên của BTS - Jungkook và Jimin ở vị trí thứ 2 và 3.
Trong khi đó ở hạng mục nữ thần tượng được tìm kiếm nhiều nhất, tên tuổi của cô nàng Jennie đứng ở vị trí đầu bảng, thành viên Jisoo và Rosé cùng nhóm lần lượt đứng thứ 9, 10. Vị trí thứ 2 và 3 thuộc về Winter (aespa) và Taeyeon (SNSD).
V (BTS) và Jennie (BlackPink) là thần tượng của hai nhóm nhạc nổi tiếng nhất nhì hiện nay. Tên tuổi cả hai luôn được netizen quan tâm, việc đứng đầu top tìm kiếm trên Google nửa đầu năm 2022 cho thấy sức hút và sức ảnh hưởng không hề nhỏ của cả hai.