Jennie (BLACKPINK) và V (BTS) lọt top nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu 2022

Gần đây, V (BTS) và Jennie (Black Pink) được netizen đồn đoán rằng đang mối quan hệ tình cảm, sau loạt ảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho là V lái xe chở Jennie khi đi du lịch tại Jeju.

Tấm ảnh làm lên nghi vấn hẹn hò của cả hai

Nghi vấn nổ ra, những tin đồn và việc "truy tìm bằng chứng" và độ hóng hớt của netizen đã khiến cho lượng tìm kiếm tên của V và Jennie trên Google tăng đột biến trong thời gian qua, dẫn đến kết quả cả hai đều trở thành những nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Hàn Quốc nửa đầu năm 2022. Theo kết quả, tại hạng mục nam thần tượng được tìm kiếm nhiều nhất, V của nhóm BTS đứng đầu, tiếp theo trong bảng xếp hạng lần lượt là các thành viên của BTS - Jungkook và Jimin ở vị trí thứ 2 và 3.