Y2K - Phong cách thời trang hiện đang gây bão trong giới Idol K-pop: Jennie (BLACKPINK) một lần nữa mở ra xu hướng

Sao quốc tế 09/06/2022 05:12

Thời trang của những năm 2000 tiếp tục được các idol Kpop yêu thích.

1. Jennie (BLACKPINK)

Y2K - Phong cách thời trang hiện đang gây bão trong giới Idol K-pop: Jennie (BLACKPINK) một lần nữa mở ra xu hướng - Ảnh 1

Y2K - Phong cách thời trang hiện đang gây bão trong giới Idol K-pop: Jennie (BLACKPINK) một lần nữa mở ra xu hướng - Ảnh 2

Y2K - xu hướng ăn mặc từ cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 - vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt trong giới trẻ cũng như nghệ sĩ. Các thần tượng hàng đầu xứ sở kim chi cũng lăng xê nhiệt tình xu hướng ăn mặc này trong những bức hình hàng ngày. Một trong số đó phải kể đến Jennie (BlackPink). Nếu đang tìm kiếm một hình mẫu để bắt đầu mặc theo xu hướng Y2K, hãy bắt chước Jennie. Cô diện đẹp nhiều mẫu đồ Y2K như đồ bộ, crop top... Ảnh: @jennierubyjane.

2. Nayeon (TWICE)

Y2K - Phong cách thời trang hiện đang gây bão trong giới Idol K-pop: Jennie (BLACKPINK) một lần nữa mở ra xu hướng - Ảnh 3

Y2K - Phong cách thời trang hiện đang gây bão trong giới Idol K-pop: Jennie (BLACKPINK) một lần nữa mở ra xu hướng - Ảnh 4

Nayeon (TWICE) toát lên tinh thần Y2K với những chiếc crop top màu sắc, quần jeans cạp trễ và mũ lưỡi trai họa tiết con bướm. Ảnh: @twicetagram.

3. Ningning (AESPA)

Y2K - Phong cách thời trang hiện đang gây bão trong giới Idol K-pop: Jennie (BLACKPINK) một lần nữa mở ra xu hướng - Ảnh 5

Y2K - Phong cách thời trang hiện đang gây bão trong giới Idol K-pop: Jennie (BLACKPINK) một lần nữa mở ra xu hướng - Ảnh 6

Dù diện đồ sexy hay kín đáo, NingNing (aespa) vẫn trông thời thượng. Quần jeans cạp trễ, áo ngắn càng giúp tôn lên vẻ quyến rũ của nữ thần tượng nhà SM. Ảnh: @aespa_official.

4. Taeyeon

Y2K - Phong cách thời trang hiện đang gây bão trong giới Idol K-pop: Jennie (BLACKPINK) một lần nữa mở ra xu hướng - Ảnh 7

Y2K - Phong cách thời trang hiện đang gây bão trong giới Idol K-pop: Jennie (BLACKPINK) một lần nữa mở ra xu hướng - Ảnh 8

Thời trang giống vòng lặp, những thứ tưởng chừng như lỗi mốt nay lại được yêu thích nhưng theo cách cải tiến hơn. Kiểu sơ mi ngắn, áo gile, chân váy hay các phụ kiện như kính, khăn buộc đầu như Taeyeon diện đều từng là mốt thời các cô, các mẹ. Ảnh: @taeyeon_ss.

5. Jessie

Y2K - Phong cách thời trang hiện đang gây bão trong giới Idol K-pop: Jennie (BLACKPINK) một lần nữa mở ra xu hướng - Ảnh 9

Jessi khoe dáng trong bộ đồ ôm sát cơ thể theo phong cách Y2K. Cô cũng là một trong các mỹ nhân Hàn Quốc chuộng mặc mốt này. Ngoài ảnh thường ngày, Jessi còn áp dụng Y2K trong đợt quảng bá sản phẩm âm nhạc. Ảnh: @jessicah_o.

6. Jang Won Young (IVE)

Y2K - Phong cách thời trang hiện đang gây bão trong giới Idol K-pop: Jennie (BLACKPINK) một lần nữa mở ra xu hướng - Ảnh 10

Y2K - Phong cách thời trang hiện đang gây bão trong giới Idol K-pop: Jennie (BLACKPINK) một lần nữa mở ra xu hướng - Ảnh 11

Là thần tượng Gen Z, Wonyoung (IVE) cũng yêu thích phong cách Y2K. Chân váy bò hay váy cạp trễ là những món đồ thường được cô diện trong các bộ ảnh. Ngoài ra, nữ thần tượng còn trở thành đại sứ cho thương hiệu Miu Miu. Những bộ sưu tập gần đây của hãng cũng mang nhiều dấu ấn của Y2K nên Wonyoung diện theo phong cách này. Ảnh: @for_everyoung10

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Từ khóa:   sao quốc tế phong cách y2k Jennie (BLACKPINK)

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