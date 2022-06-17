Những thần tượng K-pop tai tiếng bị fan hâm mộ tẩy chay thậm chí còn thúc giục mau rời nhóm

Những thần tượng sở hữu lượng fan hùng hậu không chỉ ở ngoại hình, tài năng nổi bật mà còn gắn liền hình ảnh đẹp được xây dựng trong lòng công chúng. Nhưng thời gian gần đây, nhiều thần tượng đã mất điểm hoàn toàn trong mắt của fan với loạt tai tiếng khiến người hâm mộ phẫn nộ, lên án, tẩy chay và thậm chí là yêu cầu rời khỏi nhóm. Các thần tượng này buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc trường hợp xấu nhất là rời khỏi nhóm.

Cách xử lí của HYPE và thái độ "nhởn nhơ" của Kim Garam khiến netizen và người hâm mộ hết sức phẫn nộ và quay lưng. Nhiều hashtag tẩy chay như #Garam_Leave #Garam_Bully cũng trở nên thịnh hành trên Twitter Hàn Quốc, đồng nghĩa với việc số lượng người yêu cầu nữ idol rời nhóm ngày càng tăng. Thậm chí, trên mạng còn lan truyền một video về các cô gái của nhóm nhạc LESSERAFIM đang biểu diễn, trong video có thể thấy người hâm mộ của nhóm ngừng cỗ vũ khi Garam biểu diễn ở vị trí trung tâm.

Mặc dù mới debut không lâu nhưng cô nàng Garam phải tạm dừng hoạt động vì những scandal gây xôn xao dư luận. Cụ thể, nữ idol 16 tuổi dính cáo buộc bạo lực học đường. Mặc dù công ty chủ quản của LESSERAFIM đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc và đưa ra tuyên bố bảo vệ Kim Garam nhưng hàng loạt bằng chứng được cung cấp và do netizen đào lại đã góp phần làm rõ những cáo buộc ban đầu.

Trước những cáo buộc và sự tẩy chay của cộng đồng mạng, Kim Garam buộc phải tạm hoạt động. LESSERAFIM vẫn tiếp tục hoạt động với đội hình 5 thành viên. Netizen và người hâm mộ lo lắng cho số phận sắp tới của nhóm.

2. Lucas (NCT/WayV)

Tháng 8/2021, Lucas bị một số bạn gái cũ tố ngoại tình, lừa dối, quỵt tiền. Sau khi bị tố "bắt cá nhiều tay", lợi dụng tình cảm của fan hâm mộ, nói xấu thành viên cùng nhóm, lười biếng tập luyện,...Lucas đã lên tiếng xin lỗi.

Lucas (NCT/Way V)

Cụ thể, nam idol đã viết thư tay và đăng tải lên trang Intasgram cá nhân và tuyên bố tạm dừng hoạt động và sẽ tự kiểm điểm, dành thời gian suy ngẫm lại bản thân của mình. Loạt bê bối chấn động của Lucas khiến người hâm mộ giận dữ và nhanh chóng lên mạng xã hội yêu cầu anh rời nhóm. Nhiều bằng chứng được cung cấp ngày càng chống lại nam idol, cơn giận của người hâm mộ cũng ngày một tăng, minh chứng là hashtag #Lucas_Out trở thành xu hướng và liên tục được sử dụng. Thời gian liên hoàn phốt nổ ra, Lucas đang chuẩn bị phát hành bài hát "Jalapeo" cùng thành viên Hedery của WayV. Bài hát bị hoãn vô thời hạn, nam idol cũng tạm dừng hoạt động ngay lúc đó. Hiện tại, người hâm mộ hết sức lo lắng cho số phận của WayV sau khi scandal của Lucas nổ ra.

3. Chen (EXO)

Chen của EXO nổi tiếng là nam idol có đời tư trong sạch chính vì vậy mà khi anh chàng thông báo kết hôn với người bạn gái ngoài ngành và đã lên chức bố khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Thời điểm đó, bạn gái của Chen đang mang bầu nên anh chàng được cho là "ăn cơm trước kẻng", "cưới chạy bầu". Thông báo kết hôn gây ra những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, một số người ủng hộ với quyết định của nam idol và cho rằng anh là một người rất có trách nhiệm, nhưng một số khác lại bày tỏ sự tức giận. Người hâm mộ không chỉ đưa ra một yêu cầu Chen xin lỗi, mà còn biểu tình bên ngoài trụ sở SM Coex Artium ở Seoul, yêu cầu anh rời nhóm.

Chen(EXO) và con

Mặc dù anh chàng nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự vào cuối năm đó nhưng sự thất vọng của người hâm mộ ngày càng nhiều khi nam ca sĩ thông báo đón con thứ 2 chào đời vào năm 2022. Chen cũng không tham gia bất kì hoạt động nào của nhóm kể từ đó, điều này đa phần là do việc nhập ngũ nhưng hiện tại vị trí của anh trong EXO vẫn chưa được rõ ràng.

4. Chanyeol (EXO)

Năm 2020 được xem là một năm sóng gió với EXO khi một thành viên khác của nhóm trở thành mục tiêu tẩy chay của người hâm mộ- chủ yếu là người hâm mộ Hàn Quốc. Cụ thể, nam rapper nhà SM bị người bạn gái cũ tố cáo trên một diễn đàn trực tuyến, cô bạn gái cũ của Chanyeol cho biết trong khoảng thời gian yêu nhau 3 năm, Chanyeol đã lừa dối cô rất nhiều lần. Cả Chanyeol và SM Entertainment đều không đưa ra bình luận về vụ việc này. Chính sự im lặng trên mà người hâm mộ đã trở nên tức giận và yêu cầu anh rời nhóm để tránh ảnh hưởng đến EXO.

Chanyeol (EXO)

Sau vụ việc, Chanyeol hoạt động âm thầm một thời gian. Vào đầu năm 2021, nam idol trở lại mạng xã hội cùng bức tâm thư chân thành gửi đến người hâm mộ. SM Entertainment cũng đã kiện người tố cáo vào tháng 3 vì đã tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Chanyeol trở lại hoạt động với EXO vào tháng 6/2021, vụ bê bối đã kết thúc với anh chàng một cách bình an vô sự.

5. Irene (Red Vevlet)

Tai tiếng lại đến với idol nhà SM một lần nữa khi một biên tập viên thời trang đình đám cáo buộc một thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng đối xử tệ bạc và lạm dụng quyền lực ở nơi làm việc, bài tố cáo của người này nhanh chóng được chú ý và netizen đã sớm đoán được danh tính của nữ idol được đề cập ở bài cáo buộc trên là Irene (Red Vevlet).

Irene bị tố có hành vi và thái độ không chuẩn mực

Mặc dù Irene đã thừa nhận sai lầm của mình và đưa ra lời xin lỗi nhưng vẫn chưa đủ để làm vừa lòng người hâm mộ. Nhiều người đã tỏ ra thất vọng thậm chí buộc cô nàng Irene phải rời nhóm vì scandal xúc phạm biên tập viên thời trang của cô quá nghiêm trọng.

Phía SM Entertainment đã thông báo rằng Irene đã đích thân đến gặp mặt và trực tiếp gửi lời xin lỗi đến biên tập viên thời trang, thừa nhận hành vi và thái độ không đúng mực. Cô tạm ngưng hoạt động gần một năm trước khi tái gia nhập nhóm trong lần trở lại mới nhất vào tháng 8/2021. Đây cũng là scandal lớn nhất của chị cả Red Vevlet