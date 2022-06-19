Nếu đã quá chán những phim “drama giật gân” thì hãy thử qua list phim Hàn chữa lành tâm hồn này nhé!

Không khó để nhận ra phim Hàn thay đổi theo từng thời kì. Trước đây, dòng phim melodrama từng lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả với mô-típ tình yêu bị chia cắt bởi gia đình hay bệnh tật. Sau đó dòng phim này cũng đi tới giai đoạn thoái trao và những bộ phim đầy “drama” như “Penthouse”, “Thế Giới Hôn Nhân”,… lên ngôi. Không lâu sau đó là những bộ phim mang màu sắc ma mị, điên rồ như “Trò Chơi Con Mực” hay “D.P”, “My Name”,… gây lên cơn sốt lớn.

Penthouse - Cuộc Chiến Thượng Lưu.

Trò Chơi Con Mực.

Nhưng rồi khi cơn sốt đi qua, các nhà làm phim xứ kim chi dường như muốn tạo ra những tác phẩm với nội dung nhẹ nhàng, thanh lọc tâm hồn người xem sau quá nhiều căng thẳng từ những trào lưu phim trước đó. Từ đó, những bộ phim mang màu sắc tươi sáng ra đời. Tuy đều mang năng lượng tích cực nhưng những bộ phim thời gian gần đây khai thác về nhiều khai cạnh khác nhau của cuộc sống. Có thể kể đến những chủ đề như kí ức tuổi thanh xuân của “Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta”, “Tuổi 25, Tuổi 21”, tình yêu công sở trong “Hẹn Hò Chốn Công Sở”, “Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết”, “Sao Băng”, trăn trở của phụ nữ trước ngưỡng tuổi trung niên của “Tuổi 39” hay tìm lại bình yên chốn thôn quê cùng “Nơi Biển Xanh”, “Nhật Kí Tự Do Của Tôi”.