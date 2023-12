Những bộ phim mang 'gía trị vàng' về tình bạn ý nghĩa 'làm mưa làm gió' của K-Drama giúp bạn có cái nhìn tích cực và sâu sắc về cuộc sống

1. Tuổi 25, tuổi 21 (Twenty five, twenty one)

Phim đề cập tới quá trình trưởng thành cũng như sự đấu tranh của những người trẻ Hàn Quốc đánh mất ước mơ vào năm 1998, do tác động từ cuộc khủng hoảng IMF. Twenty five, twenty one gợi lại những ký ức của thế hệ trước và giúp họ truyền tải đam mê, nhiệt huyết còn dang dở.