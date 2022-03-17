3 bộ phim về TÌNH BẠN ý nghĩa LÀM MƯA LÀM GIÓ trên mọi mặt trận MXH khiến người xem phải suy ngẫm, CÀNG XEM CÀNG HAY

Phim hay mỗi ngày 17/03/2022 15:43

Phim truyền hình Hàn Quốc luôn mang đến cho khán giả những tác phẩm ấn tượng và gây cấn. Dưới đây là 3 bộ phim về nhóm bạn 5 người vô cùng ý nghĩa khiến mạng xã hội dậy sóng một thời.

1. Chuyện đời bác sĩ (Hospital Playlist)

Khác với những bộ phim Hàn mang tình tiết kịch tính, giật gân lên sóng gần đây... “Chuyện đời bác sĩ” tiếp nối phần 1 với nội dung nhẹ nhàng, gần gũi và giàu tính nhân văn.

Phim xoay quanh chuyện đời, chuyện nghề của một nhóm bạn thân, nhưng họ không phải những người trẻ mà là 5 bác sĩ đang bước sang tuổi 40. Họ đã cùng nhau trải qua thời thanh xuân tươi đẹp ở giảng đường đại học và hiện tại cùng làm việc tại bệnh viện Yulje, hết mình cống hiến vì sức khỏe và mạng sống của bệnh nhân.

5 nhân vật chính với 5 tính cách khác nhau nhưng họ đều là những bác sĩ tài giỏi, chuyên môn cao, đứng đầu ngành trong lĩnh vực chuyên khoa của mình và cùng nhau xây dựng nên tình bạn đẹp, đáng ngưỡng mộ. 

3 bộ phim về TÌNH BẠN ý nghĩa LÀM MƯA LÀM GIÓ trên mọi mặt trận MXH khiến người xem phải suy ngẫm, CÀNG XEM CÀNG HAY - Ảnh 1

Sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, họ dành thời gian bên nhau, ăn uống, duy trì ban nhạc từ hồi đại học như một niềm vui chung, kết nối tình bạn suốt 20 năm.

Diễn xuất của dàn diễn viên từ chính đến phụ đều được khán giả đánh giá cao, họ hóa thân chân thực vào nhân vật của mình, mỗi người lại ghi dấu ấn bằng câu chuyện, bài học đáng suy ngẫm.

2. Tuổi 25, tuổi 21 (Twenty five, twenty one)

Phim đề cập tới quá trình trưởng thành cũng như sự đấu tranh của những người trẻ Hàn Quốc đánh mất ước mơ vào năm 1998, do tác động từ cuộc khủng hoảng IMF. Twenty five, twenty one gợi lại những ký ức của thế hệ trước và giúp họ truyền tải đam mê, nhiệt huyết còn dang dở. 

3 bộ phim về TÌNH BẠN ý nghĩa LÀM MƯA LÀM GIÓ trên mọi mặt trận MXH khiến người xem phải suy ngẫm, CÀNG XEM CÀNG HAY - Ảnh 2

Twenty five, twenty one được xem là một bộ phim chữa lành bởi nó mô tả về nỗi đau, quá trình trưởng thành một cách nhẹ nhàng, dung dị qua câu chuyện của các nhân vật trong phim. Phim còn gửi gắm thông điệp "đừng gục ngã trước thử thách, sự dũng cảm và ý chí sẽ giúp ta chạm tay tới ước mơ". 

3. Lời hồi đáp 1988 (Reply, 1988)

Lấy bối cảnh cuộc sống tại Ssangmun Dong Hàn Quốc những năm 1988, nhân vật chính trong phim là 5 người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ – họ cũng là con cái của 5 gia đình trong khu phố. Mặc dù khác biệt về tính cách và có những thay đổi trong suy nghĩ khi dần lớn, song tình cảm bền chặt giữa 5 người hòa quyện với tình cảm gia đình, tình cảm hàng xóm bỗng trở nên hoàn hảo, lột tả chân thực khía cạnh của cuộc sống.

Reply 1988 đã xuất sắc lan tỏa những câu chuyện ấm áp đầy giá trị nhân văn và xúc động, đọng sâu vào đáy lòng người xem mà thời gian dù có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, vẫn muốn mở ra, xem lại từng tập phim, cảm nhận nhịp sống chậm rãi, bình yên và ấm áp đó.

3 bộ phim về TÌNH BẠN ý nghĩa LÀM MƯA LÀM GIÓ trên mọi mặt trận MXH khiến người xem phải suy ngẫm, CÀNG XEM CÀNG HAY - Ảnh 3

Phim mang lại sự thoải mái, hài hước nhưng vẫn có vô vàn những tình huống lấy đi nước mắt người xem, tựa như: sự vui vẻ đầy tự hào khi một đứa trẻ trong khu phố đạt nhiều thành tích xuất sắc, sự uất ức của đứa con giữa trong một gia đình nghèo đông con, hay cả khu phố họp 2 ngày chỉ để bàn về việc làm sao để đắp người tuyết cho một đứa bé mồ côi cha,… đặc biệt, cảnh tượng những gia đình tặng đồ ăn cho nhau trước mỗi bữa ăn thật sự ấn tượng, nếu ai sống ở những thập niên 80, 90 ắt hẳn sẽ mỉm cười khi xem lại những thước phim đẹp đẽ đã cũ đó.

Hẹn hò chốn công sở vượt rating 10%, fan nóng lòng tập 7 trình chiếu để được coi 'phản ứng cực hot' của cặp phụ

Hẹn hò chốn công sở vượt rating 10%, fan nóng lòng tập 7 trình chiếu để được coi 'phản ứng cực hot' của cặp phụ

Theo Nielsen Korea, tập 6 của "Hẹn Hò Chốn Công Sở" lần đầu đạt mức rating trung bình toàn quốc hai chữ số với 10,1%. Như vậy, Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong sẽ cover một bản OST của bộ phim giống như lời hứa trước đó.

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