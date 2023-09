3 bộ phim về TÌNH BẠN ý nghĩa LÀM MƯA LÀM GIÓ trên mọi mặt trận MXH khiến người xem phải suy ngẫm, CÀNG XEM CÀNG HAY

Sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, họ dành thời gian bên nhau, ăn uống, duy trì ban nhạc từ hồi đại học như một niềm vui chung, kết nối tình bạn suốt 20 năm.

Diễn xuất của dàn diễn viên từ chính đến phụ đều được khán giả đánh giá cao, họ hóa thân chân thực vào nhân vật của mình, mỗi người lại ghi dấu ấn bằng câu chuyện, bài học đáng suy ngẫm.

2. Tuổi 25, tuổi 21 (Twenty five, twenty one)

Phim đề cập tới quá trình trưởng thành cũng như sự đấu tranh của những người trẻ Hàn Quốc đánh mất ước mơ vào năm 1998, do tác động từ cuộc khủng hoảng IMF. Twenty five, twenty one gợi lại những ký ức của thế hệ trước và giúp họ truyền tải đam mê, nhiệt huyết còn dang dở.

Twenty five, twenty one được xem là một bộ phim chữa lành bởi nó mô tả về nỗi đau, quá trình trưởng thành một cách nhẹ nhàng, dung dị qua câu chuyện của các nhân vật trong phim. Phim còn gửi gắm thông điệp "đừng gục ngã trước thử thách, sự dũng cảm và ý chí sẽ giúp ta chạm tay tới ước mơ".

3. Lời hồi đáp 1988 (Reply, 1988)

Lấy bối cảnh cuộc sống tại Ssangmun Dong Hàn Quốc những năm 1988, nhân vật chính trong phim là 5 người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ – họ cũng là con cái của 5 gia đình trong khu phố. Mặc dù khác biệt về tính cách và có những thay đổi trong suy nghĩ khi dần lớn, song tình cảm bền chặt giữa 5 người hòa quyện với tình cảm gia đình, tình cảm hàng xóm bỗng trở nên hoàn hảo, lột tả chân thực khía cạnh của cuộc sống.

Reply 1988 đã xuất sắc lan tỏa những câu chuyện ấm áp đầy giá trị nhân văn và xúc động, đọng sâu vào đáy lòng người xem mà thời gian dù có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, vẫn muốn mở ra, xem lại từng tập phim, cảm nhận nhịp sống chậm rãi, bình yên và ấm áp đó.

Phim mang lại sự thoải mái, hài hước nhưng vẫn có vô vàn những tình huống lấy đi nước mắt người xem, tựa như: sự vui vẻ đầy tự hào khi một đứa trẻ trong khu phố đạt nhiều thành tích xuất sắc, sự uất ức của đứa con giữa trong một gia đình nghèo đông con, hay cả khu phố họp 2 ngày chỉ để bàn về việc làm sao để đắp người tuyết cho một đứa bé mồ côi cha,… đặc biệt, cảnh tượng những gia đình tặng đồ ăn cho nhau trước mỗi bữa ăn thật sự ấn tượng, nếu ai sống ở những thập niên 80, 90 ắt hẳn sẽ mỉm cười khi xem lại những thước phim đẹp đẽ đã cũ đó.