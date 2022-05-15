Nếu series 'Reply' đình đám một thời có thêm một phần nữa, ai sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vai nữ chính đây?

Ban đầu, chủ bài viết muốn đề cử Kim Tae Ri trở thành nữ chính, nhưng nhiều cư dân mạng khác lại chỉ ra những cái tên sáng giá như: Kim Se Jung, Cho Yi Hyun, Lee Joo Myung, Yun Sang Jeong, v.v.

Vào ngày 14 tháng 5, cư dân mạng bình luận sôi nổi về một bài đăng trên một cộng đồng trực tuyến với câu hỏi "Ai sẽ đóng vai nữ chính nếu có thêm một phần 'Reply' khác của đài tvN".

"Tôi thực sự muốn thấy một gương mặt mới"

Một vài ý kiến khác lại cho rằng họ muốn nhìn thấy một nữ diễn viên tân binh có thể ra mắt với thông qua phần 'Reply' mới này. Một vài bình luận đáng chú ý của cư dân mạng:

"Tôi muốn xem một nữ diễn viên, không phải một thần tượng"

"Tôi muốn xem một nữ diễn viên trẻ tuổi vào vai diễn đó"

Một vài gương mặt xuất hiện trong topic được netizen đề cử được cho là rất sáng giá cho vai nữ chính nếu series 'Reply' có phần mới phải kể đến:

Lee Joo Myung

Lee Joo Myung là nữ diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc do YG Entertainment quản lý. Năm 2016, cô ra mắt với vai trò người mẫu thông qua video âm nhạc mang tên Don't Leave của Yang Da Il. Sau đó, mỹ nhân họ Lee được mời tham gia loạt MV của nghệ sĩ nổi tiếng như Snow (Zion T), Summer Go Loco (LOCO)…

Lee Joo Myung vẫn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất khi đảm nhận vai lớp trưởng Ji Seung Wan trong “Tuổi 25, tuổi 21”.

Yun Sang Jeong

Cô nàng sinh năm 1998, là một gương mặt trẻ mới xuất hiện trên màn ảnh Hàn gần đây thông qua bộ phim nổi tiếng 'Mùa hè yêu dấu của chúng ta'. Tuy chỉ đảm nhận vai phụ nhưng diễn xuất của cô vẫn được cư dân mạng đánh giá khá tốt.

Cho Yi Hyun

Cho Yi Hyun là nữ diễn viên người Hàn Quốc, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2017. Năm 2018, cô ký hợp đồng độc quyền với JYP Entertainment. Năm 2019, cô chuyển sang Artist Company. Các vai diễn đáng chú ý nhất của cô đến từ Những bác sĩ tài hoa, School 2021 (2021) và Ngôi trường xác sống (2022).

Có thông tin cho rằng nếu bộ phim 'Reply' mới được sản xuất, bộ phim sẽ lấy bối cảnh vào đầu những năm 2000 hoặc những năm 1960.

Theo Allkpop