Nếu series 'Reply' đình đám một thời có thêm một phần nữa, ai sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vai nữ chính đây?

Phim hay mỗi ngày 15/05/2022 09:38

Netizen gần đây mở một topic bình chọn cho nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai nữ chính nếu series 'Reply' tái xuất màn ảnh. Những cái tên được đưa ra đều là gương mặt mới nhưng vô cùng triển vọng.

Vào ngày 14 tháng 5, cư dân mạng bình luận sôi nổi về một bài đăng trên một cộng đồng trực tuyến với câu hỏi "Ai sẽ đóng vai nữ chính nếu có thêm một phần 'Reply' khác của đài tvN".

Ban đầu, chủ bài viết muốn đề cử Kim Tae Ri trở thành nữ chính, nhưng nhiều cư dân mạng khác lại chỉ ra những cái tên sáng giá như: Kim Se Jung, Cho Yi Hyun, Lee Joo Myung, Yun Sang Jeong, v.v.

Một vài ý kiến khác lại cho rằng họ muốn nhìn thấy một nữ diễn viên tân binh có thể ra mắt với thông qua phần 'Reply' mới này. Một vài bình luận đáng chú ý của cư dân mạng:

"Tôi thực sự muốn thấy một gương mặt mới"

"Tôi muốn xem một nữ diễn viên, không phải một thần tượng"

"Tôi muốn xem một nữ diễn viên trẻ tuổi vào vai diễn đó"

Một vài gương mặt xuất hiện trong topic được netizen đề cử được cho là rất sáng giá cho vai nữ chính nếu series 'Reply' có phần mới phải kể đến: 

Lee Joo Myung

Nếu series 'Reply' đình đám một thời có thêm một phần nữa, ai sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vai nữ chính đây? - Ảnh 1

Lee Joo Myung là nữ diễn viên kiêm người mẫu Hàn Quốc do YG Entertainment quản lý. Năm 2016, cô ra mắt với vai trò người mẫu thông qua video âm nhạc mang tên Don't Leave của Yang Da Il. Sau đó, mỹ nhân họ Lee được mời tham gia loạt MV của nghệ sĩ nổi tiếng như Snow (Zion T), Summer Go Loco (LOCO)…

Lee Joo Myung vẫn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất khi đảm nhận vai lớp trưởng Ji Seung Wan trong “Tuổi 25, tuổi 21”.

Yun Sang Jeong

Nếu series 'Reply' đình đám một thời có thêm một phần nữa, ai sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vai nữ chính đây? - Ảnh 2

Cô nàng sinh năm 1998, là một gương mặt trẻ mới xuất hiện trên màn ảnh Hàn gần đây thông qua bộ phim nổi tiếng 'Mùa hè yêu dấu của chúng ta'. Tuy chỉ đảm nhận vai phụ nhưng diễn xuất của cô vẫn được cư dân mạng đánh giá khá tốt. 

Cho Yi Hyun

Nếu series 'Reply' đình đám một thời có thêm một phần nữa, ai sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vai nữ chính đây? - Ảnh 3

Cho Yi Hyun là nữ diễn viên người Hàn Quốc, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2017. Năm 2018, cô ký hợp đồng độc quyền với JYP Entertainment. Năm 2019, cô chuyển sang Artist Company. Các vai diễn đáng chú ý nhất của cô đến từ Những bác sĩ tài hoa, School 2021 (2021) và Ngôi trường xác sống (2022).

Có thông tin cho rằng nếu bộ phim 'Reply' mới được sản xuất, bộ phim sẽ lấy bối cảnh vào đầu những năm 2000 hoặc những năm 1960. 

Theo Allkpop

Siêu phẩm chứng minh sự lột xác của tài tử Lee Min Ho – Pachinko dự kiến sẽ tiếp tục ra phần 2

Siêu phẩm chứng minh sự lột xác của tài tử Lee Min Ho – Pachinko dự kiến sẽ tiếp tục ra phần 2

Mới đây, Apple TV + chính thức thông báo bộ phim Pachinko sẽ có phần 2.

Xem thêm
Từ khóa:   reply phim mới series

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 46 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 29 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm