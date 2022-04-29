Còn được gọi là Red Single Heart, bộ phim kể về câu chuyện của một vị vua đầy tham vọng tên là Lee Tae, người vướng vào cuộc chiến tranh giành quyền lực chính trị đẫm máu và phải từ bỏ người phụ nữ mình yêu Yoo Jung. Câu chuyện tình yêu của Bloody Heart được ví như phiên bản Joseon của Romeo và Juliet.

2. Ngày 6/5 - The Sound Of Magic

Thể loại: Tình cảm, Lãng Mạn, Phép thuật

Diễn viên: Ji Chang Wook, Choi Sung Eun, Hwang In Yeop

Đây là bộ phim Hàn Quốc ngắn tập của Ji Chang Wook và bạn diễn Choi Song Eun. Phim xoay quanh câu chuyện sống trong một công viên giải trí bỏ hoang, vị ảo thuật gia xua đi những rắc rối và mang lại hy vọng cho cô thiếu nữ vỡ mộng đang chịu đựng những thực tế khắc nghiệt. Phim do Kim Seong Yoon đạo diễn và Kim Min Jung biên kịch.

3. Ngày 13/5 - Rose Mansion

Thể loại: Kinh dị, Bí ẩn

Diễn viên: Lim Ji Yeon, Yoon Kyun Sang, Son Byung Ho

Rất nhiều điều sự kiện đang ngờ xảy ra trong Rose Mansion. Một người đột nhiên mất tích và những người hàng xóm có hành động đáng ngờ. Mọi thứ không bình thường như họ tưởng. Hãy nhớ: 'Vẻ ngoài có thể lừa dối bạn". Càng tìm hiểu sâu hơn, bí ẩn càng hé mở.

4. Ngày 22/5 - The Blue House Family

Thể loại: Sitcom chính trị, chính kịch

Diễn viên: Cha In Pyo, Ye Ji Won, Kwon So Hyun, Yoon Byung Hee

Đây là một tác phẩm châm biếm chính trị, nơi tổng thống được gọi là 'Người thuê Nhà Xanh', và chúng ta được xem mọi thứ ông ta làm với vai trò là nhà lãnh đạo. Việc vận hành đất nước và việc duy trì cuộc sống hàng ngày trở nên phức tạp khi căng thẳng bị đổ dồn về phía gia đình.

5. Ngày 25/ 5 - Eve

Thể loại: Chính kịch, Lãng mạn

Diễn viên: Seo Ye Ji, Lee Sang Yeob, Park Byung un, Yoo Sun

"Eve" kể về câu chuyện của một người phụ nữ đã dành 13 năm cuộc đời để âm mưu trả thù chống lại giới thượng lưu giàu có nhất Hàn Quốc. Seo Ye Ji quay trở lại màn ảnh nhỏ với vai nữ chính Lee Rael, một người phụ nữ chứng kiến cái chết của cha mình. 13 năm sau, cô trở thành nhân vật chủ chốt trong vụ ly hôn trị giá 2 nghìn tỷ KRW.

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Theo Allkpop