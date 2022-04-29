Top 5 bộ phim sắp đổ bộ màn ảnh nhỏ vào tháng 5 tới: Mỹ nam Ji Jang Wook hóa ảo thuật gia điển trai, 'điên nữ' Seo Ye Ji bất ngờ lên kế hoạch trả thù giới thượng lưu

Phim hay mỗi ngày 29/04/2022 09:33

Nếu bạn là một 'mọt phim' Hàn và đang tìm kiếm một bộ phim hấp dẫn để xem vào tháng 5 tới, hãy ghi chú lại những cái tên này nhé. Đây là loạt phim được mong chờ nhất vào tháng 5 này đấy!

1. Ngày 2/5 - Bloody Heart

Top 5 bộ phim sắp đổ bộ màn ảnh nhỏ vào tháng 5 tới: Mỹ nam Ji Jang Wook hóa ảo thuật gia điển trai, 'điên nữ' Seo Ye Ji bất ngờ lên kế hoạch trả thù giới thượng lưu - Ảnh 1

Thể loại: Lịch sử, Lãng mạn

Diễn viên: Lee Joon, Kang Han Na, Jang Hyuk

Còn được gọi là Red Single Heart, bộ phim kể về câu chuyện của một vị vua đầy tham vọng tên là Lee Tae, người vướng vào cuộc chiến tranh giành quyền lực chính trị đẫm máu và phải từ bỏ người phụ nữ mình yêu Yoo Jung. Câu chuyện tình yêu của Bloody HeartBloody Heart: Lee Joon trở lại với phim cổ trang Hàn Quốc 2022 - BlogAnChoi. Trong năm 2022, Bloody Heart sẽ mở màn cho dòng phim cổ trang Hàn Quốc với câu chuyện tình lãng mạn đan xen những âm mưu chính trị đẫm máu với sự tham gi. Câu chuyện tình yêu của Bloody Heart được ví như phiên bản Joseon của Romeo và Juliet. https://bloganchoi.com/bloody-heart-lee-joon-phim-co-trang-han-quoc/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Bloody Heart: Lee Joon trở lại với phim cổ trang Hàn Quốc 2022 - BlogAnChoi. Trong năm 2022, Bloody Heart sẽ mở màn cho dòng phim cổ trang Hàn Quốc với câu chuyện tình lãng mạn đan xen những âm mưu chính trị đẫm máu với sự tham gi. Câu chuyện tình yêu của Bloody Heart được ví như phiên bản Joseon của Romeo và Juliet. https://bloganchoi.com/bloody-heart-lee-joon-phim-co-trang-han-quoc/ được ví như phiên bản Joseon của Romeo và Juliet.

2. Ngày 6/5 - The Sound Of Magic

Top 5 bộ phim sắp đổ bộ màn ảnh nhỏ vào tháng 5 tới: Mỹ nam Ji Jang Wook hóa ảo thuật gia điển trai, 'điên nữ' Seo Ye Ji bất ngờ lên kế hoạch trả thù giới thượng lưu - Ảnh 4

Thể loại: Tình cảm, Lãng Mạn, Phép thuật

Diễn viên: Ji Chang Wook, Choi Sung Eun, Hwang In Yeop

Đây là bộ phim Hàn Quốc ngắn tập của Ji Chang Wook và bạn diễn Choi Song Eun. Phim xoay quanh câu chuyện sống trong một công viên giải trí bỏ hoang, vị ảo thuật gia xua đi những rắc rối và mang lại hy vọng cho cô thiếu nữ vỡ mộng đang chịu đựng những thực tế khắc nghiệt. Phim do Kim Seong Yoon đạo diễn và Kim Min Jung biên kịch.

3. Ngày 13/5 - Rose Mansion

Top 5 bộ phim sắp đổ bộ màn ảnh nhỏ vào tháng 5 tới: Mỹ nam Ji Jang Wook hóa ảo thuật gia điển trai, 'điên nữ' Seo Ye Ji bất ngờ lên kế hoạch trả thù giới thượng lưu - Ảnh 5

Thể loại: Kinh dị, Bí ẩn

Diễn viên: Lim Ji Yeon, Yoon Kyun Sang, Son Byung Ho

Rất nhiều điều sự kiện đang ngờ xảy ra trong Rose Mansion. Một người đột nhiên mất tích và những người hàng xóm có hành động đáng ngờ. Mọi thứ không bình thường như họ tưởng. Hãy nhớ: 'Vẻ ngoài có thể lừa dối bạn". Càng tìm hiểu sâu hơn, bí ẩn càng hé mở.

 4. Ngày 22/5 - The Blue House Family

Top 5 bộ phim sắp đổ bộ màn ảnh nhỏ vào tháng 5 tới: Mỹ nam Ji Jang Wook hóa ảo thuật gia điển trai, 'điên nữ' Seo Ye Ji bất ngờ lên kế hoạch trả thù giới thượng lưu - Ảnh 6

Thể loại: Sitcom chính trị, chính kịch

Diễn viên: Cha In Pyo, Ye Ji Won, Kwon So Hyun, Yoon Byung Hee

Đây là một tác phẩm châm biếm chính trị, nơi tổng thống được gọi là 'Người thuê Nhà Xanh', và chúng ta được xem mọi thứ ông ta làm với vai trò là nhà lãnh đạo. Việc vận hành đất nước và việc duy trì cuộc sống hàng ngày trở nên phức tạp khi căng thẳng bị đổ dồn về phía gia đình.

5. Ngày 25/ 5 - Eve

Top 5 bộ phim sắp đổ bộ màn ảnh nhỏ vào tháng 5 tới: Mỹ nam Ji Jang Wook hóa ảo thuật gia điển trai, 'điên nữ' Seo Ye Ji bất ngờ lên kế hoạch trả thù giới thượng lưu - Ảnh 7

Thể loại: Chính kịch, Lãng mạn

Diễn viên: Seo Ye Ji, Lee Sang Yeob, Park Byung un, Yoo Sun

"Eve" kể về câu chuyện của một người phụ nữ đã dành 13 năm cuộc đời để âm mưu trả thù chống lại giới thượng lưu giàu có nhất Hàn Quốc. Seo Ye Ji quay trở lại màn ảnh nhỏ với vai nữ chính Lee Rael, một người phụ nữ chứng kiến cái chết của cha mình. 13 năm sau, cô trở thành nhân vật chủ chốt trong vụ ly hôn trị giá 2 nghìn tỷ KRW.

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Theo Allkpop

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Từ khóa:   phim hàn phim hay phim hay hàn quốc

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