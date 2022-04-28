“Các tế bào của Yumi” trở lại với phần 2 hứa hẹn sẽ hấp dẫn và lãng mạn hơn, mọt phim Hàn lại háo hức được ngắm nhìn nàng thơ Kim Go Eun khoe sắc

Các Tế Bào Của Yumi là bộ phim truyền hình Hàn Quốc thuộc thể loại phim hài, thành thị, tình yêu. Phim là bộ phim đầu tiên kết hợp giữa truyện tranh và người thật của Hàn Quốc, được cải biên từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của tác giả Lee Dong Gun.

Mùa đầu tiên của phim được phát sóng vào tháng 9/2021 và nhận được nhiều tình cảm của khán giả vì là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên kết hợp live-action với hoạt hình 3D. Trong phần 1, Kim Go Eun đóng vai chính Yumi, một người phụ nữ bình thường phải vật lộn với việc bày tỏ cảm xúc của mình, trong khi Ahn Bo Hyun đóng vai nhà phát triển trò chơi thẳng thắn trung thực Goo Woong.

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim Các Tế Bào Của Yumi (tên tiếng Anh: Yumi's Cells) đã tung ra poster của mùa 2 và thông báo sẽ phát sóng vào tháng 6 năm nay.

Trong poster mới được nhà sản xuất hé lộ cho thấy, sắc hồng đáng yêu của Yumi và các tế bào của mình. Poster cũng gợi ý về nhiều thay đổi trong cuộc sống và quá trình trưởng thành của Yumi. Cụ thể, thay vì mái tóc bob đặc trưng, Yumi đã chuyển sang để tóc dài nữ tính.

Mái tóc mùa 1 của Yumi

Đứng bên cạnh Yumi là tình yêu, tế bào chính (tế bào đại diện cho một người) và tế bào nhà văn. Tế bào tình yêu vẫn tràn đầy năng lượng và đáng yêu hơn bao giờ hết, trong khi tế bào nhà văn của Yumi sẽ trưởng thành cùng với Yumi khi cô đuổi theo giấc mơ mà bản thân đã tạm gác lại.

Ở mùa trước, Yumi dần trưởng thành hơn sau mối quan hệ và cuộc chia tay với Goo Woong (Ahn Bo Hyun), và cô đã nhận một thử thách mới sau khi có hỗ trợ từ đồng nghiệp Yoo Babi (Jinyoung - GOT7). Trong mùa thứ 2, phim sẽ khắc họa câu chuyện về tình yêu và ước mơ của Yumi.

Các Tế Bào Của Yumi 2 sẽ phát sóng vào tháng 6.

Theo News1