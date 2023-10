Điểm danh các cặp đôi gây sốt màn ảnh Hàn nửa đầu năm 2022

Cổ Tay Áo Màu Đỏ lấy bối cảnh thời Joseon, xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn chốn cung đình giữa một cung nữ - người một lòng muốn bảo vệ hoàng đế và một vị vua có trách nhiệm đặt an nguy quốc gia lên trước tình yêu. Jun Ho vào vai Yi San, người mang tính cách lạnh lùng, sinh ra là hậu duệ thừa kế ngai vàng. Yi San không ngừng nỗ lực để trở thành một hoàng đế tốt, nhưng lại chịu tổn thương khi chứng kiến cái chết của cha mình. Số phận run rủi để Yi San gặp được cung nữ Seong Deok Im (Lee Se Young) và rơi vào lưới tình với nàng. Yi San buộc phải chọn giữa quốc gia và người phụ nữ mình yêu say đắm.

Snowdrop (2021) lấy bối cảnh Seoul năm 1987, lúc này có Eun Young Ro (Jisoo thủ vai) và Im Soo Ho (Jung Hae In đảm nhận) đang là sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở Seoul. Eun Young Ro, là một cô nàng có vẻ đẹp dịu dàng quyến rũ nhưng lại toát vẻ kín đáo. Trong khi đó Im Soo Ho là chàng trai lớn lên ở Đức, một người có tính cách sôi nổi, đáng yêu và đã được Eun Young Ro yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên trong một buổi sinh hoạt ở trường.

3. Choi Woo Shik & Kim Da Mi - Mùa hè yêu dấu của chúng ta/Our Beloved Summer (2021-2022)

Dù là thể loại thanh xuân vườn trường nhưng Our Beloved Summer lại mang đến một làn gió mới, cặp đôi chính Choi Woong và Kook Yeon Soo vì một thước phim ở quá khứ hơn 10 năm không chỉ được hàn gắn mối quan hệ trước kia mà còn được có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương lúc lên đại học để rồi chia tay trong đau đớn và cuối cùng gặp lại nhau sau 10 năm đó chính là điểm hay lớn nhất của bộ phim tình cảm Hàn Quốc này.

4. Song Kang & Park Min Young - Dự báo tình yêu và thời tiết/Forecasting Love and Weather (2022)

Chuyện phim Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết bắt đầu từ Lee Shi Woo (Song Kang thủ vai), một nhân viên dự báo thời tiết có ngoại hình điển trai nhưng lại vụng về nhưng ngược lại anh luôn tự hào bởi mình có chỉ số IQ ấn tượng 150. Lee Shi Woo có thể đạt được bất cứ điều gì một khi anh tập trung. Điểm mà anh luôn thu hút các đồng nghiệp khác chính nhờ sự phóng khoáng cùng sự yêu nghề với thời tiết bất chấp trí thông minh hay khả năng hơn người của mình.

Công việc và cuộc sống của Lee Shi Woo vẫn bình thường cho đến khi gặp được nữ chính Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết là cô nàng Jin Ha Kyung (Park Min Young đảm nhận). Vốn là một nhân viên dự báo thời tiết thông minh và có trách nhiệm cao trong công việc, Jin Ha Kyung là người theo chủ nghĩa công việc hễ ngoài giờ làm việc là cô lại đọc sách để bổ sung kiến thức phục vụ cho công việc. Dù làm chung công sở nhưng chưa một ai biết được cuộc sống cá nhân cũng như chuyện tình yêu của Jin Ha Kyung như thế nào. Thế nhưng kể từ khi gặp được Lee Shi Woo, cô nàng bắt đầu bị thu hút bởi sự thông minh của anh và không biết được rằng đó cũng chính là khởi đầu cho Dự Báo Tình yêu Và Thời Tiết (Forecasting Love and Weather).

5. Ahn Hyo Seop & Kim Se Jeong - Hẹn Hò Chốn Công Sở/Bussiness Proposal (2022)

Hẹn Hò Chốn Công Sở bộ phim chuyển thể từ webtoon ăn khách cùng tên của tác giả Hae Hwa. Phim bắt đầu từ cô nàng Shin Ha Ri (Kim Sejeong thủ vai), cô nàng độc thân và làm nhà nghiên cứu thực phẩm bình thường tại một công ty. Cô có cậu bạn thân và cũng là người đã đem lòng yêu đơn phương nhiều năm, nhưng giờ đây cậu ấy lại có người yêu. Sau đó Shin Ha Ri được cô bạn Jin Young Seo (Seol In Ah đóng) yêu cầu thay cô ấy gặp buổi hẹn hò và hận một số tiền lớn. Dù chần chừ nhưng Shin Ha Ri cũng chấp nhận và đi đến buổi hẹn hò, tại đây cô cực kỳ sốc khi thấy đối phương chính là anh chàng Kang Tae Mu (Ahn Hyo Seop đảm nhận), giám đốc điều hành của công ty cô đang làm. Chuyện tình Hẹn Hò Chốn Công Sở cũng từ đây mà bắt đầu.

Kang Tae Moo do Ahn Hyo Seop đóng, được khán giả khen ngợi là rất giống với nhân vật nguyên tác từ ngoại hình đến tính cách. Ngay từ những thước phim đầu tiên của Hẹn Hò Chốn Công Sở, Kang Tae Moo xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo, không những vậy anh còn là một người đảm nhận chức CEO của công ty do ông nội thành lập. Ở những tập đầu của phim, nam diễn viên tỏa sáng với ngoại hình cao ráo, điển trai cùng phong thái lạnh lùng. Nhìn chung, Kang Tae Moo có tất cả tiền tài, danh vọng nhưng lại dễ dàng "lép vế" trước cô nàng Shin Ha Ri (Kim Se Jeong). Ngoài ra, nhờ gương mặt góc cạnh nam tính mà Ahn Hyo Seop còn thu hút thêm nhiều fan cùng vẻ mặt biến hóa của anh trong các tình huống hài hước cũng làm khán giả cười thích thú khi xem Hẹn Hò Chốn Công Sở.

6. Kim Min Kyu & Seol In Ah - Hẹn Hò Chốn Công Sở/Bussiness Proposal (2022)

Cha Sung Hun (Kim Min Kyu) là thư ký trưởng, người có tính cách thân thiện và trung thành. Anh là một nhân vật nghiêm túc tạo ra ranh giới với mọi người trong khi giữ một thái độ đúng mực trong cách ăn nói và hành vi của mình.

Jin Young Seo (Seol In Ah) là con một trong một gia đình tài phiệt. Khác với những con nhà giàu thường thấy thì cô nàng khá tốt bụng, tâm lý. Với vẻ ngoài lộng lẫy, Jin Young Seo đã nổi tiếng từ khi còn nhỏ, nhưng cô vẫn đang chờ đợi một ngày tình yêu định mệnh sẽ đến với mình cho đến khi gặp Cha Sung Hoon.

Cặp đôi bạn diễn này không chỉ ăn ý trong cách phân cảnh đóng chung mà còn có mối quan hệ thân thiết ngoài đời.

7. Cho Yi Hyun & Park Solomon - Ngôi Trường Xác Sống/All Of Us Are Dead (2022)

Ngôi Trường Xác Sống là bộ phim được dựa trên web truyện tranh nổi tiếng của Joo Dong Geun có tựa đề Now At Our School. Phim kể về những học sinh bị mắc kẹt trong một ngôi trường đang bị zombie tấn công, vì mạng sống của mình họ phải chiến đấu để thoát khỏi ngôi trường đầy virus này. Không những trong ngôi trường xác sống mà hiểm họa về loại virus này có thể lây lan khắp thành phố. Đây không chỉ đơn thuần là cuộc đấu tranh với những thứ nguy hiểm và đáng sợ mà còn là thử thách khi đối diện với sự đố kỵ và lòng tham vô đáy của con người.

8. Kim Tae Ri & Nam Joo Hyuk - Tuổi 25, tuổi 21/Twenty Five Twenty One (2022)

Dù sở hữu cái kết gây tranh cãi nhưng cặp đôi chính trong Tuổi 25, tuổi 21 vẫn nằm trong top những diễn viên gây ảnh hưởng trong nửa đầu năm 2022.

Đây là bộ phim truyền hình Hàn Quốc do đạo diễn Jung Ji Hyun cầm trịch sản xuất cùng sự góp mặt của hai diễn viên nổi tiếng Kim Tae Ri và Nam Joo Hyuk. Phim xoay quanh một kiếm sĩ tuổi teen theo đuổi những hoài bão lớn và gặp một chàng trai chăm chỉ đang tìm cách làm lại cuộc đời.

Mọi chuyện bắt đầu từ Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk thủ vai) là con trai cả của một gia đình tan nát vì khủng hoảng IMF. Dù xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng làm việc để trở thành một phóng viên xuất sắc.

Một ngày nọ nam chính Tuổi 25, tuổi 21 bắt gặp cô gái tên Na Hee Do (Kim Tae Ri đảm nhận), một học sinh trung học kiên định và còn là vận động viên đấu kiếm có đội bị giải tán vì cuộc khủng hoảng IMF. Cả hai như định mệnh của nhau, đều tổn thương trong quá khứ đều có những hoài bão mạnh mẽ.

Trên đây là danh sách những cặp đôi màn ảnh gây sốt nửa đầu năm 2022. Theo bạn, đâu là cặp đôi để lại ấn tượng sâu sắc nhất?